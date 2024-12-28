¥µ¡¼¥ä¡ßüâÈæÎÉ¤¯¤ë¤Þ¤Î¡ÈÈó¶µ°éÅª¶µ°éÈÖÁÈ¡É¤¬¤¤¤è¤¤¤èºÇ½ª²ó¡ª¡Ø¤ß¤ó¤Ê¥Æ¥ì¥Ó¡Ù
¡È»Ò¤É¤â¤Ë¸«¤»¤é¤ì¤Ê¤¤»Ò¤É¤âÈÖÁÈ¡É¤È¤·¤ÆÃÂÀ¸¤·¤¿¡Ø¤ß¤ó¤Ê¥Æ¥ì¥Ó¡Ù¡£11·î23Æü¡ÊÅÚ¡Ë¤è¤ê6½µÏ¢Â³¤ÇÊüÁ÷¤µ¤ì¤Æ¤¤¿Æ±ÈÖÁÈ¤¬¡¢ËÜÆü12·î28Æü¡ÊÅÚ¡Ë¤ËºÇ½ª²ó¤ò·Þ¤¨¤ë¡£
MC¤òÌ³¤á¤ë¤Î¤Ï¥é¥é¥ó¥É¡¦¥µ¡¼¥ä¤È¡¢12·î22Æü¡ÊÆü¡Ë¤Ë¡ØM-1¥°¥é¥ó¥×¥ê2024¡Ù¤ÇÂç²ñ½é¤ÎÏ¢ÇÆ¤òÃ£À®¤·¤¿ÎáÏÂ¥í¥Þ¥ó¡¦郄ÈæÎÉ¤¯¤ë¤Þ¡£
ÈÖÁÈ¤Ç¤Ï¡¢¥µ¡¼¥ä¤È郄ÈæÎÉ¤¯¤ë¤Þ¤¬¡¢»Ò¤É¤âÈÖÁÈ¤ÇÄêÈÖ¤Î¤Ì¤¤¤°¤ë¤ß¡Ê¥Ñ¥Ú¥Ã¥È¡Ë¤Î¡Ö¥¹¥«¥ó»Ò¡×¤È¡Ö¥×¡¼ÂÀ¡×¤ÎÀ¼¤òÃ´Åö¡£¤Þ¤¿¡¢¡Ø¤ß¤ó¤Ê¥Æ¥ì¥Ó¡Ù¤Î¥Æ¡¼¥Þ¶Ê¤ÏÀîÃ«³¨²»¤¬½ñ¤²¼¤í¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¶µ°é¤ËÎÉ¤¯¤Ê¤¤¤È¥Õ¥¿¤ò¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ÎÃæ¤Ë¤³¤½ËÜÅö¤Ï¶µ¤¨¤ë¤Ù¤¤³¤È¤¬¤¢¤ë¡ª¡×¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¡¢¡ÖÄ¶ÂçÊª·ÝÇ½¿Í¤Î¼Ì¿¿¤òÀÞ¤ê¶Ê¤²¤è¤¦¡×¡Ö¥¿¥¤¥È¥ë¤ÈÉ½»æ¤À¤±¤ÇÌ¤ÆÉ½ñ´¶ÁÛÊ¸¤ò½ñ¤¤¤Æ¤ß¤è¤¦¡×¡Ö¤¦¤ó¤Á¤ò¸«¤»¤Æ¤â¤é¤ª¤¦¡×¤Ê¤ÉÈó¶µ°éÅª¤Ê¥í¥±VTR¤òÊüÁ÷¤·¡¢SNS¾å¤Ç¤Ï¡Ö´üÂÔ¤Ï¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¤½¤ì°Ê¾å¤ÎÈÖÁÈ¡×¡Ö¥ì¥®¥å¥é¡¼²½¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡ª¡×¤Ê¤É¤È¥Ï¥Þ¤ë¿ÍÂ³½Ð¤ÎÆ±ÈÖÁÈ¡£
º£²ó¤ÎÊüÁ÷¤Ç¤Ï¡¢¡Ö¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤ÎÀ¼¤ò¾Ã¤·¤Æ¤ß¤è¤¦¡ª¡×¤ÈÂê¤·¡¢¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼±ÇÁü¤ò¥ß¥å¡¼¥È¡Ê¾Ã²»¡Ë¤Ë¤·¤Æ¡¢·ÐºÑ¤ÎÏÃ¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤«¡¢¤½¤ì¤È¤âAV¤ÎÏÃ¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤«¡©¤È¤¤¤¦¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸´ë²è¤ò¼Â»Ü¡£¤½¤³¤Ë¤Ï¤Þ¤µ¤«¤Î¡É¸µNHK¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¡É¤Î»Ñ¤â¡£
¤Þ¤¿¡¢»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤ËÌ´¤ä´õË¾¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡ÈÀäË¾¡É¤âÅÁ¤¨¤ë¤Ù¤¯À¸¤Þ¤ì¤¿¹±Îã¤Î¡Ö»Ò¤É¤âÀäË¾¤«¤ë¤¿¡×¤Ç¤Ï¡¢³Ø¹»¤Ç¤Ï¶µ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤Ê¤¤Ìò¤ËÎ©¤Á¤¹¤®¤ëÂç¿Í¤ÎÆ¦ÃÎ¼±¤¬À¹¤êÂô»³¡£¥µ¡¼¥ä¤È郄ÈæÎÉ¤¯¤ë¤Þ¤ÎñÁÀå¥È¡¼¥¯¤¬»ß¤Þ¤é¤Ê¤¤Å¸³«¤È¤Ê¤ë¡£