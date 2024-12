12月7日にデビュー2周年を迎えた&TEAM。2024年は春夏秋冬をテーマにした作品のリリースを季節ごとに積み重ねたほか、ホール/アリーナツアーやフェスでのステージはもちろん、日本の地上波バラエティ/音楽番組にもコンスタントに出演するなど、より一層活躍の場を広げた1年だったように思う。

リアルサウンドでは、&TEAMメンバー全員に2024年の振り返りインタビューを行った。今年1年間でそれぞれが遂げた成長、メンバーとの思い出、そしてファンとの絆の深まりなど……3年目をすでに見据えている&TEAMの現在を語ってもらった。

■2周年記念イベント、フェス出演、メンバー旅行……充実の2024年

ーー12月7日にデビュー2周年を迎えましたが、2年目の&TEAMを総括して、よかった点を挙げてください。

FUMA:1年でホールツアー『2024 &TEAM CONCERT TOUR 'FIRST PAW PRINT'』と、アリーナツアー『2024 &TEAM CONCERT TOUR 'SECOND TO NONE'』という2回のツアーをやらせていただいたのはよかった点ですね。ツアーを通して成長したことがたくさんありました。フィジカル面はもちろん、メンバーそれぞれの対応力……ツアーでしか味わえない緊張感や大変さを乗り越えた経験は、&TEAMの新たな強みになるんじゃないかと思います。

ーー2024年は、精力的に活動しましたよね。印象に残っているトピックスを各人にうかがいたいのですが。

JO:僕が個人的に印象に残っているのは、結成日の9月3日に開催した『縁 DAY』(『&TEAM 2nd Anniversary [縁 DAY]』)での初ソロステージです。成長も感じたけれど、課題も見えたし、改めて舞台の楽しさも知ることができた気がします。

YUMA:僕は1st SINGLE『五月雨(Samidare)』のリリース直前の4月に、YouTubeであいみょんさんの「ハルノヒ」をカバーして、その曲を『縁 DAY』で生披露することができたことですね。YouTubeでは僕の歌声を世界中の人に聴いてもらうことができたし、『縁 DAY』でその曲をパフォーマンスして、自分の存在を知らしめるポイントになったと思っています。

JO:『縁 DAY』のソロステージは、YUMAくんがトップバッターだったんです。終わって戻って来るYUMAくんとすれ違いざまにハイタッチすることで僕も安心できて、「ステージを楽しもう」と思えました。

FUMA:僕も断然、『縁 DAY』だな。Kくんと踊った瞬間です。

K:あれは最高だったなーー。

FUMA:歌うときはイヤモニをしているのですが、Kくんとのユニットはダンスだけだったので、Kくんが「イヤモニ外さない?」って提案してくれて。だからLUNÉ(&TEAMファンの呼称)の皆さんの歓声とスピーカーからの音がダイレクトに伝わって、体で感じていることを表現できた。その感覚が本当にすごくて、終わった後にずっとKくんと少年のように「ヤバいね!」と言い合っていました(笑)。

K:少年というより、あれは5歳児だったね(笑)。スタッフさんが「あのときの盛り上がりは尋常じゃなかった」って言ってくれたんだけれど、LUNÉもバチバチに踊る2人を見たかっただろうし、僕ら2人にしかできない年相応の大人なパフォーマンスがお見せできたと思います。

EJ:僕はバックステージで着替えながら見ていたけれど、あのときの歓声、すごかった!

FUMA:うん。「キャー」じゃなくて、「ギャー」だったもんね(笑)。いやー、気持ちよかったっす。

NICHOLAS:ソロやユニットで舞台をする機会ってあまりなかったから、『縁 DAY』は特別だったよね。特にソロステージをやったメンバーたちは、たくさんの勇気も必要だったと思う。終わってから話したときに「もっとできるはずなのに」と悔しがっていたメンバーもいたけれど、隣で見ていた限り、たくさん成長できていたし、ユニットで披露した僕も含めてすごくいい経験だったと思います。来年も、そういう機会が増えたらいいな。

[EPISODE] &TEAM 2nd Anniversary [縁 DAY] Concert SketchTAKI:僕は、アリーナツアー。ホールツアーから始まって、アリーナツアーで新しい&TEAMが見せられた気がしていて。もちろんパフォーマンスの面だけじゃなくて、ちょっとした盛り上げ方だったりトークにも慣れて、LUNÉと一緒に盛り上がって楽しめました。

MAKI:フェスにもたくさん出させていただいたよね。その中でも僕は、『WATERBOMB TOKYO 2024』が印象に残っています。憧れていたステージだったし、楽しいことがめっちゃ好きなので、水をかけられたり、お客さんに水をかけながら音楽を楽しむって新鮮で、音楽の新しい楽しみ方ができました。

&TEAM '声変わり' Stage Cam @ WATERBOMB TOKYO 2024NICHOLAS:僕はグローバルグループとして、実家のある台湾で『GOLDEN WAVE in TAIWAN』に出られたことだな。台湾にいらっしゃるLUNÉの皆さんにも会えたし、台湾でも&TEAMを知ってもらえた。こんなに早く台湾に来られると思っていなかったから、感動しました。家族も見に来てくれたことも嬉しかったです。

HARUA:僕が個人的にめちゃめちゃ印象に残っているのは、9人で1泊2日の旅行に行ったこと。一緒に住んでいても、旅行に行ったことってなかったんですよ。YouTubeコンテンツという形ではあったけれど、9人でいつもと違う場所に行って、自分たちでご飯も作ってというのは本当の家族になったみたいな感じで、幸せな時間でした。

K:うん、僕もあの旅行かな。ほぼフリータイムで、各々が好きなように遊んだ夢のような時間でした。やっぱり毎日お仕事をして、音楽をしてとなると、休んでいても休めていなかった。リフレッシュできました。

ーーTAKIさんは、ミッションでカラオケを一人で歌っていましたね。

TAKI:95点以上出すミッションだったのですが、結局出せなくて、スタッフさんに努力点で95点をもらいました(笑)。

HARUA:MAKIはFUMAくんとのビリヤードで無双してなかった?

MAKI:あの日だけ、神がかってた(笑)。

HARUA:あの感じ、兄弟みたいでめちゃくちゃかわいかったよ。

MAKI:あまりない組み合わせで新鮮だったし。

FUMA:「ビリヤードやりたいね」と言いながら、やる機会がなかったからね。やりたかったことが気軽にできたのもすごく楽しかった。でも欲をいえば、もし次があったら早起きはナシにしたい。

一同:おーーー!

ーーKさんが、ぜんぜん起きないし。

K:はい(笑)。

FUMA:「War Cry」の起床音で起きないのはびっくりだよ(笑)。

K:後から見たら、一度、目が覚めてるんだよ! でも、起きた記憶がない(笑)。

ーーFUMAさんとEJさんは、早起きでしたよね。2人は時間前に行動するタイプなんですか?

FUMA:旅のしおりに「7時起床」と書いてあったので、僕は6時45分にアラームをかけていました。

EJ:FUMAくんはそうなんだけれど、僕は……。

K:EJは同じ部屋の人が起きると、すぐ起きる。目覚めはいいね。

EJ:そうそう。僕は、今年は春夏秋冬をテーマに活動したことが印象的でした。より季節を感じた1年になりました。

■春夏秋冬シリーズで感じた手応え「日本で結果を出して世界に行く」

ーーEJさんが先ほど言ったように、2024年は春夏秋冬シリーズをリリース。5月の1st SINGLE『五月雨(Samidare)』から始まり、8月の2nd SINGLE『青嵐(Aoarashi)』、10月のDIGITAL SINGLE『十五夜(Jyuugoya)』ときて、12月の2nd ALBUMの『雪明かり(Yukiakari)』でシリーズが完結します。春夏秋冬シリーズのコンセプトと、タイトル曲「雪明かり(Yukiakari)」の意味合いを教えてください。

YUMA:春の「五月雨(Samidare)」で葛藤を描き、夏の「青嵐(Aoarashi)」でお互いのことがわかってきてさらに勢いを増して、秋の「十五夜(Jyuugoya)」で大きな夢とともにLUNÉへの愛を表現して、冬の『雪明かり(Yukiakari)』で1年の終わりを迎えます。でも僕は、終わりというより新しい始まりを感じるんですよ。一つひとつのストーリーをしっかり考えながら進んできた1年になった気がします。

HARUA:そうだね。タイトル曲「雪明かり(Yukiakari)」は雪が降るくらい寒くても、その雪に光が反射して道を照らしてくれる感じがして、前向きな気持ちになれる。2024年を最後まで全力で駆け抜けていきたいと思わせてくれる曲とアルバムになったと思います。

ーータイトル曲「雪明かり(Yukiakari)」のパフォーマンスの特徴を教えてください。

TAKI:振付も楽曲のイメージそのままに、前向きな感じですね。両手で雪の結晶の形を作る“スノーフレークダンス”というキャッチーでかわいい振りもあるので、LUNÉも一緒にやってくれるとうれしいです。

ーータイトル曲「雪明かり(Yukiakari)」のミュージックビデオも、雪が印象的ですね。

MAKI:実は撮影の日、本当に雪が降ったんですよ! セットの雪もあるけれど、リアルの雪もあってエモかったです。僕は雪が降る中、ノースリーブの衣装で踊ったんです(笑)。

HARUA:MAKIがノースリーブ、僕とTAKIが半ズボンで。雪の中で座ったり踊ったりして。冷たかったけどいい思い出です(笑)。

ーーアルバムにはタイトル曲「雪明かり(Yukiakari)」に加えて「Deer Hunter」、「illumination」、「三日月の願い」と4曲の新曲が収録されています。「三日月の願い」は、メンバー全員で制作に参加したんですね。

FUMA:はい。僕たちがLUNÉの皆さんに対して抱いている気持ちが楽曲になりました。

HARUA:僕らの2年間の想いを込めたファンソングですね。自分の想いを自分のパートとして歌っているメンバーもいます。&TEAMとしても新しい挑戦だったし、LUNÉの皆さんにとっても新しい良い思い出になるといいな。

K:僕はLUNÉへの想いを文章にしたら、めちゃくちゃ長くなっちゃって(笑)。それをプロデューサーさんと相談しながら歌詞として凝縮してもらいました。

MAKI:僕は日本語よりも英語の方が自分の気持ちを出しやすいので、まず英語でいくつか案を書きました。その中の一つを日本語の歌詞にしてもらいました。

EJ:僕は今年1年、LUNÉの皆さんと一緒に過ごしてすごく幸せで楽しかった。何度繰り返しても、LUNÉの皆さんとなら毎回新しい春夏秋冬になりそうだということを歌詞にして歌いました。

ーー春夏秋冬シリーズを通して1番印象深かった曲はありますか。

YUMA:僕は、1st SINGLEのタイトル曲「五月雨(Samidare)」。この曲からこの2024年と春夏秋冬シリーズが始まったから。「新しい季節を通してストーリーが始まっていくんだな」という期待感が芽生えた曲です。

ーー実際に『五月雨(Samidare)』でCDの売り上げ枚数も上がり、夏にはライブ会場がホールからアリーナへステップアップしました。成長の手ごたえを感じた1年でもありましたね。

JO:はい。ツアーやさまざまな活動で、少しずつ僕たちのファンになってくれる方が増えてくれた実感はあります。ここからもっと世界に幅を広げるという明確な目標ができたし、だからこそ1人1人やりたいことも生まれて、しなきゃいけないことが見えてきた気がします。

NICHOLAS:ちょっとずつ成長したけれど、逆に足りない部分もたくさん感じて。僕たちの目標は、日本で結果を出して世界に行くこと。もっと早くいい結果が出せるように頑張りたいし、もっと上に行きたいと思います。

YUMA:でも僕たちの感じた手ごたえは、全部LUNÉの皆さんが頑張ってくれた結果なんですよ。僕たちがこの1年大変だったということは、支えてくれるスタッフの皆さん、そして何よりLUNÉはもっと大変だったはず。それを感じた1年でした。

■筋肉、英語、ファッション、ボケ……メンバーたちの今年の成長

ーーこの1年で成長の手ごたえを感じたということで、各人の成長した点を3チームに分けてきいていきたいと思います。末っ子チームHARUAさん、TAKIさん、MAKIさん。TAKIさんの成長はどんなところでしょう。

HARUA:TAKIは、やっぱり筋肉? 今年の夏、本当にムキムキだったよね。『WATERBOMB TOKYO 2024』とか『ROCK IN JAPAN FESTIVAL 2024』とか、フェスのときは特に際立っていた! 1回筋トレしたら2カ月分くらいの筋肉が付くという特異体質なんですよ。

TAKI:そうそう。『WATERBOMB TOKYO 2024』の当日に鍛えただけです。

MAKI:僕から見たTAKIくんは、英語が成長しました。喋るのはまだまだだけれど、発音はだいぶネイティブ寄りになって、歌の英語パートも上手くなりました。たまに英語で話しかけてきたり、頑張っていると思います。

TAKI:発音だけは頑張ろうと思って。

MAKI:いいマインドだよ。

ーーMAKIさんはどうでしょう。

TAKI:MAKIも自分の魅力を出すのが上手くなったと思います。外見もすごく成長しているし、あとはもっとおもしろくなるといいな~(笑)。

MAKI:おもしろくしようと努力はするんだけれど、難しいんだよ(笑)。

HARUA:僕は、イラストや字がうまくなったと思う。

MAKI:学生のころ美術や図工の授業が好きだったから、その成果がやっと出てきたのかな。でも描くときは、「わかりやすく」というのを心がけています。

ーーHARUAさんは。

MAKI:ファッションかな~。僕とHARUAくんは二人ともデビューと同時にファッションに興味を持ち始めたんです。(写真を見せながら)でも今や、こんな風にジャケットとスカートの下にジャージとスニーカーを合わせるという、僕には絶対挑戦できない着こなしをする。「HARUAくんは上を行っている」と確信しました(笑)。

HARUA:今年は着たいものが明確になったかも。挑戦したいと思ったら買って合わせるというのをやっています。この冬は、靴をワンポイントにしたいな。

TAKI:HARUAは、いいボケが増えた。元々しゃべりは安心安定だったけれど、この1年でおふざけキャラに成長した気がしていて。&TEAMとしては、いい立ち位置になったんじゃないかな。

MAKI:MBTIがI(内向型)からE(外向型)になってきたんじゃない?

HARUA:変わってきたかー(笑)。

ーーでは真ん中チーム、NICHOLASさん、YUMAさん、JOさん。YUMAさんの成長はどんなところでしょう。

NICHOLAS:YUMAはオールラウンダーで、ステージも成長しているけれど、僕が一番感じたのは、LUNÉとのコミュニケーション力ですね。今年からweverse DMという新しいツールができたのですが、9人の中で一番LUNÉと交流している。そのやり方は勉強になるし、僕も「頑張らなくちゃ」と思えます。

JO:ライブが上達した。欲が出たのかな……。ツアーも歌で引っ張ってくれる感じがすごいし、どんどん成長しているのを感じます。

ーーJOさんは?

YUMA:今回のアルバム制作で、改めて「JOの歌声っていいな」と思いました。一言一言を大切にしているし、何をやったらもっと伝わるかがわかってきたのかな? 今までできなかったことができるようになって、成長を感じます。

NICHOLAS:僕は、ツアーで一番情熱を感じたのがJOでした。自分のことだけじゃなくて、全体を見て反省していたし。だからこそ、見てわかる成長があったんだろうな。カッコいいです!

ーーNICHOLASさんはどうでしょう。

YUMA:表現力は前からすごかったけれど、今年の2回のツアーを通して、自分の表現したいことがより上手くなった。

NICHOLAS:え~、嬉しい(笑)。

JO:うん。目つきやジェスチャー一つひとつの意味が明確に伝わるし、それが自然で。「見習わなきゃ」と思わされた部分ですね。

3年目はより音楽にフォーカスした1年に

ーーでは年長組のEJさん、FUMAさん、Kさんに、FUMAさんの成長点をうかがいましょう。

EJ:元々上手だったけれど、みんなをまとめる役割をした時の安定感が増しました。

K:FUMAはデビュー当初、自分に自信がなかったんですよ。自分という存在の表現の仕方に悩んでいた。だからこそFUMAというスタイルや、自分のやりたいこと、自分を表現することをたくさん研究して、変わった。今は、話すことにも歌にもダンスにも表現にもすごく自信が見えるようになりましたよね。

ーー脱皮のきっかけは何だったのですか。

FUMA:「これ」というターニングポイントはないのですが、僕自身が完璧主義な一面があったり、不完全なものを見せたくない性格で。だからこそ人よりちょっと時間がかかったのかな……。でも、「自分ってこういう人間なんだ」というのは、ファンの皆さんが教えてくれたと思うんです。LUNÉの皆さんのおかげですね。

ーーLUNÉとの絆ですね。EJさんは?

K:よりリーダーっぽくなった。特に言葉に重みが増した気がします。普段はポワポワしていて突っ込まれるキャラだけれど、この前みんなで真面目な話し合いをしたときに、本当にカッコよくて。感動しました。「ここぞ」というときの言葉もEJにしか言えない綺麗な言葉だし、考え方もカッコよくて。そんな言葉が言えるのは、そういう態度で生活しているからだと思うんです。たまにすごく大胆にスパっと言うんだけれど、これこそEJに求めていたとこなんだよなぁ。

EJ:あーーー(納得)。でもカッコいいって……、嬉しいな。

K:たまーーーーにね(笑)。

EJ:たまに……ね。

FUMA:それに加えて、日本語の成長がすごいんですよ。僕らはグローバルグループだから、宿舎にいる時も、英語、韓国語でしゃべるメンバーがいる。でもメインは日本語で。韓国出身のEJが話し合いのときに、誰よりも綺麗な日本語でまとめてくれるのには感動します。本当に日本語力が上がった。わからない言葉はすぐにメンバーに聞くし、そういう努力の結果が成長に繋がっていると思います。

ーーでは、Kさんはどうでしょう。

EJ:元々マインドがプロな上に、努力と経験が積み重なって、成長しています。Kくんが多方面で活躍して増やしている経験は、&TEAMにとって頼りになるし、刺激にもなる。

FUMA:うん。その経験が言葉に出さずとも、&TEAMのKくんという存在の役割を示してくれるのがありがたくて。EJがさっき言ったように、Kくんを見て「僕らも頑張らなきゃ」となる。尊敬している部分です。

K:え~、めちゃくちゃ嬉しいな(笑)。僕的にはただ人に恵まれて、周りに恵まれて、運に恵まれてチャンスをいただいてると思っていて。だからこそ、個人で何かやるときは全部チームのためにやる。その信念は、絶対にブレない。チームがあっての僕だし、すべてチームメイトのおかげです。

ーーいいお話をたくさんきけました。せっかくなので、2025年に向けてメンバーにお願いしておきたいことがあれば言っておきましょう。

HARUA:僕、5月が誕生日なんですけれど、みんなで1つ、いいものを買ってほしいです。

K:リクエストか。何がいいの?

HARUA:いいやつで!

K:来年は、僕もそろそろ朝に強くなりたいので、毎日起こしてほしいです。

一同:人頼り(笑)。

K:今はマネージャーさんが起こしてくれるか自力で起きているから、来年はTAKIに任せたいと思います!

TAKI:なんで、僕?

EJ:僕は2025年、日本語のイントネーションを頑張るので、期待してください!

YUMA:早くも、イントネーションのイントネーションがちょっと違うよ……(笑)。

NICHOLAS:2025年も忙しいと思うので、みんな、ご飯だけはちゃんと食べてください。

一同:はーい!

MAKI:来年も機会があったら。またみんなで旅行に行きたい!

K:いいね! 言い出しっぺのMAKIの仕切りで!

TAKI:僕は来年、もうちょっと部屋を綺麗に使いたいので、メンバーに片付けを手伝ってほしいです。

一同:やだー!

TAKI:MAKI、手伝って!

K:MAKIは大変だよ。小言を言われる。

TAKI:そっか……。

MAKI:いや、喜んで掃除するよ。

K:優しい! じゃあ、俺の部屋も!

MAKI:ダメ。TAKIくん限定です(笑)。

HARUA:僕は部屋にこもりがちなので、リビングに連れ出してほしいです。

YUMA:行ってもJOしかいないんじゃない?

FUMA:今年はできなかったので、来年こそはポケモンカードをしましょう!

一同:OK!

JO:もしピアスを開けたら、買って欲しいです。

K:ダメだ! 開けるな!

ーー(笑)いろいろなお願いが出ましたが、3年目に向けての課題は何だと思いますか。

K:より音楽に接する時間を増やす……かな。練習生時代は自分の歌やパフォーマンスを研究する時間があったけれど、デビュー以降はお仕事が忙しくてなかなかできなくて。そういう時間を増やして、アーティストとして成長できる1年にしたいですね。3年目はより音楽にフォーカスした1年になると、4年目以降の力になると思うので。

ーー最後に、2025年の目標を教えてください。

EJ:&TEAMのもっと成長した音楽性やパフォーマンスをたくさんの人にお見せするのが大きな目標です。その中でもグローバルな活動……アジアツアーを目指して頑張りたいです!

