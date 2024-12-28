中国の重慶江北国際空港 第４滑走路が正式運用を開始

26日、重慶江北国際空港の第4滑走路から運用開始後初めて離陸する東方航空のC919型機、MU5428便（重慶−上海虹橋）。（重慶＝新華社記者/唐奕）

【新華社重慶12月28日】中国の重慶江北国際空港は26日、第4滑走路の運用を正式に開始した。上海浦東空港と北京大興空港に次ぎ全国で3番目、中西部地域では初めて滑走路4本を有する空港となった。

新設された第4滑走路は長さ3400メートル、幅45メートルで、あらゆる大型の旅客機と貨物機の離着陸に対応する。4本目の滑走路が運用を開始したことで、同空港の離発着の処理能力は1時間当たり102便に達し、年間では旅客数8千万人、貨物取扱量120万トン、離着陸回数58万回の需要を満たす。

中国の重慶江北国際空港 第４滑走路が正式運用を開始

26日、重慶江北国際空港の第4滑走路から運用開始後初めて離陸する東方航空のC919型機、MU5428便（重慶−上海虹橋）。（重慶＝新華社記者/唐奕）

中国の重慶江北国際空港 第４滑走路が正式運用を開始

重慶江北国際空港に新設された第4滑走路（左下）。（ドローンから、重慶＝新華社配信）

中国の重慶江北国際空港 第４滑走路が正式運用を開始

26日、重慶江北国際空港の第4滑走路に着陸する航空機。（重慶＝新華社記者/唐奕）

中国の重慶江北国際空港 第４滑走路が正式運用を開始

26日、重慶江北国際空港の第4滑走路に着陸する航空機。（重慶＝新華社記者/唐奕）