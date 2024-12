ぬいぐるみやフィギュア、かっこいいファッションアイテムなどが多数展開されている、セガプライズの「MARVEL」グッズ。

今回は全国のゲームセンターなどに2024年12月20日より順次投入される、『デッドプール&ウルヴァリン』 ACT/CUT プレミアムフィギュア “キッドプール&ベビープール”を紹介します!

セガプライズ MARVEL『デッドプール&ウルヴァリン』 ACT/CUT プレミアムフィギュア “キッドプール&ベビープール”

投入時期:2024年12月20日より順次

サイズ:全長約10×11cm

種類:全1種(キッドプール&ベビープール)

投入店舗:全国のゲームセンターなど

セガプライズに、「MARVEL」新作映画『デッドプール&ウルヴァリン』より「キッドプール」と「ベビープール」のフィギュアが2体セットの豪華仕様で登場!

2丁の水鉄砲を手に躍動感あふれるポーズの「キッドプール」と、その下をハイハイする「ベビープール」

後ろ姿もかわいい2人のフィギュアがセットになっています☆

「デッドプール」のマークが入ったフーディやベルト、膝あてやスニーカーなど、素材感まで表現した「キッドプール」

そして「デッドプール」の衣装を着つつも腰に哺乳瓶を装着しているのがかわいい「ベビープール」

やんちゃな2人の様子が愛らしく立体化されています☆

「デッドプール」ファンなら手に入れたい、「キッドプール」と「ベビープール」のフィギュアです。

映画『デッドプール&ウルヴァリン』に登場した「キッドプール」&「ベビープール」がセットになった豪華フィギュア!

セガプライズの『デッドプール&ウルヴァリン』 ACT/CUT プレミアムフィギュア “キッドプール&ベビープール”は、全国のゲームセンターなどに、2024年12月20日より順次投入予定です。

