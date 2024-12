ぬいぐるみや日用雑貨など、かわいいキャラクターグッズが多数展開されているセガプライズ。

今回は2024年12月より全国のゲームセンターなどに順次展開される「初音ミク×シナモロール」グッズを紹介します!

セガプライズ サンリオ「初音ミク×シナモロール」グッズ

© CFM

© 2024 SANRIO CO., LTD. APPROVAL NO. L655468

投入時期:2024年12月より順次

投入店舗:全国のゲームセンターなど

サンリオの人気キャラクター「シナモロール」と「初音ミク」のコラボグッズがセガプライズに続々登場!

2024年12月は、お揃いの衣装やコラボ衣装を着たフィギュアやミニぬいぐるみ、マスコットなど全4種が展開されます。

初音ミクシリーズ Luminasta “初音ミク×シナモロール”ホワイトドレスVer.

© CFM

© 2024 SANRIO CO., LTD. APPROVAL NO. L655468

投入時期:2024年12月20日より順次

サイズ:全長約13×19cm

種類:1種(初音ミク×シナモロール)

大人気の「初音ミク×シナモロール」コラボから、新ビジュアルを身に纏った2人がフィギュアとなって登場。

© CFM

© 2024 SANRIO CO., LTD. APPROVAL NO. L655468

お揃いの帽子と蝶ネクタイを身につけたコラボ衣装がポイントです。

© CFM

© 2024 SANRIO CO., LTD. APPROVAL NO. L655468

白のドレスを着た「初音ミク」の衣装もとってもキュート。

© CFM

© 2024 SANRIO CO., LTD. APPROVAL NO. L655468

360度どこから見てもリアルな造りの、細部までこだわりが光るフィギュアです。

© CFM

© 2024 SANRIO CO., LTD. APPROVAL NO. L655468

大迫力の大きなツインテールとフリルがたくさんついた衣装にも注目です。

初音ミク×シナモロール ミニぬいぐるみ Vol.4

© CFM

© 2024 SANRIO CO., LTD. APPROVAL NO. L655468

投入時期:2024年12月20日より順次

サイズ:全長約18×7×18cm

種類:全4種(初音ミク(ハイビスカス)、シナモロール(ハイビスカス)、初音ミク(お風呂あがり)、シナモロール(お風呂あがり))

「初音ミク×シナモロール」コラボのぬいぐるみ第4弾。

ラフなスタイルの「初音ミク」とお揃いの衣装がかわいいミニぬいぐるみです。

初音ミク×シナモロール ミニぬいぐるみ Vol.5

© CFM

© 2024 SANRIO CO., LTD. APPROVAL NO. L655468

投入時期:2024年12月20日より順次

サイズ:全長約18×7×18cm

種類:全3種(初音ミク、シナモロール(にっこり)、シナモロール(まったり))

カフェスタイルのお揃い衣装がかわいい「初音ミク×シナモロール」コラボのぬいぐるみ第5弾。

コック服とピンクのエプロン、スカーフがよく似合っています。

初音ミク×シナモロール マスコット

© CFM

© 2024 SANRIO CO., LTD. APPROVAL NO. L655468

投入時期:2024年12月26日より順次

サイズ:全長約8×5×10cm

種類:全3種(初音ミク(着ぐるみシナモン)、初音ミク(みみむすび)、シナモロール(みみむすび))

人気の「初音ミク×シナモロール」のコラボグッズから、マスコットが登場。

お互いの衣装や着ぐるみ姿でなりきった姿がかわいいプライズです。

お揃いの衣装やなりきり姿がかわいい「初音ミク×シナモロール」のコラボグッズ。

セガプライズの『初音ミク×シナモロール』グッズは、2024年12月より全国のゲームセンターなどにて順次展開予定です。

Copyright © 2024 Dtimes All Rights Reserved.

The post コラボ衣装を着たフィギュアやミニぬいぐるみ!セガプライズ サンリオ「初音ミク×シナモロール」グッズ appeared first on Dtimes.