セガプライズから、ディズニーのキャラクターグッズが続々登場!

今回は2024年12月20日より順次、全国のゲームセンターなどに登場する『ライオン・キング』 コンパクトエコバッグを紹介します☆

セガプライズ ディズニー『ライオン・キング』 コンパクトエコバッグ

登場時期:2024年12月20日より順次

種類:6種類(スカー&ハイエナ、ムファサ&スカー、ライオン・キング(ブルー)、シンバ&ティモン、シンバ&ナラ、ライオン・キング(ブラック))

サイズ:全長約38×11×55cm

投入店舗:全国のゲームセンターなど

セガプライズに、コンパクトに収納できる『ライオン・キング』デザインのエコバッグが登場!

映画の世界観を表現したエコバッグで、「シンバ」や「ナラ」、「スカー」や「ムファサ」が描かれたペアデザインなど、全6種類が展開されます。

エコバッグを留める生地にプリントされた、本体とは異なるアートにも注目です。

スカー&ハイエナ

「スカー」と「ハイエナ」がたくさん描かれたデザイン。

背景に黄色をセレクトした、個性あふれるエコバッグです。

ムファサ&スカー

兄弟である「ムファサ」と「スカー」の迫力あるデザイン。

サバンナを思わせる草花も描かれています。

ライオン・キング(ブルー)

映画の世界観を表現したエコバッグ。

ストライプ柄のエコバッグに「シンバ」や「プンバァ」たちがデザインされています。

シンバ&ティモン

ボタニカルなアートを取り入れた、「シンバ」と「ティモン」のデザイン。

留め布部分にプリントされた、2人で仲良く眠っている姿もポイントです。

シンバ&ナラ

淡いカラーに仕上げられた「シンバ」と「ナラ」デザイン。

留め布部分には2人仲良く並んで歩く様子が描かれています。

ライオン・キング(ブラック)

物語を象徴する模様やモチーフがあしらわれたエコバッグ。

カラフルながらも落ち着きのあるデザインです。

『ライオン・キング』の世界観が楽しめる、6種類のエコバッグ。

セガプライズの『ライオン・キング』 コンパクトエコバッグは、2024年12月20日より順次、全国のゲームセンターなどに登場です!

Copyright © 2024 Dtimes All Rights Reserved.

The post 作品の世界観を感じられる全6柄!セガプライズ ディズニー『ライオン・キング』 コンパクトエコバッグ appeared first on Dtimes.