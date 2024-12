2024年11月29日にイタリアンレストラン『TO THE HERBS (トゥ・ザ・ハーブズ) 渋谷店』がオープン。

イタリアから直輸入した「薪窯」で焼き上げる本格ナポリピッツァや創業以来人気の軽い食感が楽しめる「クリスピーピッツァ」、フレッシュで彩り豊かな前菜やパスタはもちろん、パフェやパンケーキ、渋谷ならではの「ハチ公クッキー」なども楽しめます☆

イタリアンレストラン『TO THE HERBS 渋谷店』

所在地:東京都渋谷区宇田川町4-3 lyf渋谷東京2階

電話番号:03-5456-0300

営業時間:11:00〜23:00(L.O. 22:00)

※テラス席のみペット同伴可

創業当初より「ハーブ・チーズ・ワインをもっと身近に!もっとおいしく!」そんな想いから、当時日本にはなかった「カジュアルイタリアン」の先駆けとして、1995年に誕生した『TO THE HERBS』

そんな『TO THE HERBS』が東京・渋谷にオープン!

渋谷駅から約7分、渋谷PARCOの向かい側に位置し、観光やショッピングを楽しむ中、訪れるのに最適なロケーション。

100席を超える開放的な空間には個室に加え、愛犬と一緒に過ごせるテラスがあるのも特徴です。

ピッツァ、パスタを中心とした本格イタリアンレストランで、イタリアから直輸入した「薪窯」で焼き上げる本格ナポリピッツァに加え、創業以来人気の軽い食感が楽しめる「クリスピーピッツァ」も楽しめます。

旗艦店となる渋谷店のためだけに開発された、フレッシュで彩り豊かな前菜やパスタはもちろん、パフェやパンケーキ、渋谷ならではの「ハチ公クッキー」などもラインナップされています。

今回は、そんな『TO THE HERBS 渋谷店』のおすすめメニューを紹介していきます。

本日のアンティパスト盛り合わせ

価格:2,980円/ハーフ1,880円 ※写真はフルサイズ2,980円

タコとセロリ じゃがいものバジルソース熟成マグロのカルパッチョ〜ベジタブルヴィネグレットソースで〜生ハムで巻いたルッコラのサラダ仕立て〜リコッタチーズのディップで〜季節野菜のグリル アンチョビガーリックソースサラミとモルタデッラ鶏レバーパテ

アンティパスト6種類の盛り合わせ。

彩り豊かな前菜が一皿に!

食前酒と一緒にオーダーすれば、楽しいひとときが始まりそう。

ハーフサイズでもオーダーすることができます。

ブラータチーズのマルゲリータ

価格:2,680円

大きなブラータチーズをまるごと乗せたマルゲリータピッツァ。

厳選した小麦粉をオリジナルブレンドした自家製生地を使用し、オーダーごとに焼き上げます。

薄く引き延ばした生地にトマトソースとチーズ、バジルなどの具材をのせ、

薪窯で一気に焼き上げます。

焼き上がったらブラータチーズを乗せ、仕上げにオリーブオイルを一回し。

ブラータチーズのクリーミーな味わいと、もっちりとした生地のうまみを存分に楽しめます!

アンガス牛サーロインステーキ 300g

価格:200g 3,800円/300g 4,800円

やわらかい肉質が特徴のアンガス牛をサーロインステーキで。

網目状の焼き目が食欲をそそります。

かみしめるほど牛肉の旨みを感じられ、ワインと合わせるのもおすすめです。

苺のミルフィーユパフェ

価格:850円/ハーフ680円 ※写真はフルサイズ(850円)、ハチ公クッキー(250円)つき

食後のデザートにぴったりなパフェ。

バニラアイス、ストロベリーアイスと一緒にサクサクのパイ生地を重ね、仕上げにたっぷりの苺をトッピング。

プラス250円で、『TO THE HERBS 渋谷店』限定のハチ公クッキーをセットにすることができます。

アペロール・スプリッツァ

価格:800円

オレンジと様々なハーブを原料につくられるリキュール・アペロールを使ったカクテル。

柑橘のキリッとした爽やかな味わいと、炭酸の爽快感が魅力です。

G.Gプレミアムモスコミュール

価格:1,000円

ウォッカとジンジャーエール、ライムを混ぜた定番カクテル、モスコミュール。

プレミアムウォッカのグレイグースを使用したさっぱりとした飲み口はピッツァやパスタともよく合います。

テーブル席やカウンター席、ブース席、個室もあり、ランチや女子会、ちょっと特別なディナーまでいろんなシーンで利用可能。

天気のいい日はテラス席で過ごすのもおすすめ。

テラス席なら愛犬と一緒に利用できます。

薪窯で焼き上げる本格ナポリピッツァが自慢!

イタリアンレストラン『TO THE HERBS 渋谷店』の紹介でした。

