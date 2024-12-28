¥ß¥¹¥¿¡¼´ØÀ¾³Ø±¡Âç³Ø¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ê¥¹¥È¡ÚÂ¼»³·ÃÅÍ¡Û¤¬À®¤·¿ë¤²¤¿¤¤¤³¤È¤È¤Ï¡©
¡ØÅìµþ¥¬¡¼¥ë¥º¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¡ÊTGC¡Ë¡Ù¤Ø¤Î½Ð±é¸¢¤ò¤«¤±¤Æ¡¢³ÆÂç³Ø¤Î¥ß¥¹¡õ¥ß¥¹¥¿¡¼¥³¥ó¥Æ¥¹¥È2024¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ê¥¹¥È¤¬¥é¥¤¥ÖÇÛ¿®¥¢¥×¥ê¡Ö¥ß¥¯¥Á¥ã¡×¤ÇÇ®¤Àï¤¤¤ò·«¤ê¹¤²¤¿¡ÖTGC CAMPUS ¥¢¥ó¥Ð¥µ¥À¡¼ÁªÈ´¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó2024¡×¡£º£²ó¤´¾Ò²ð¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢´ØÀ¾³Ø±¡Âç³Ø¤ÎÂ¼»³·ÃÅÍ¤µ¤ó¡£¤½¤ÎÁÇ´é¤ËÇ÷¤ê¤Þ¤·¤¿¡ª
Â¼»³·ÃÅÍ¤µ¤ó¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë
Ì¾Á°¡§Â¼»³·ÃÅÍ
Âç³Ø¡§´ØÀ¾³Ø±¡Âç³Ø ¼Ò²ñ³ØÉô ¼Ò²ñ³Ø²Ê 3Ç¯À¸
Instagram¡§@mckg24_mr3
X¡§@mckg24_mr3
¥ß¥¯¥Á¥ã¥¢¥«¥¦¥ó¥È¡§https://mixch.tv/u/18208641
Â¼»³·ÃÅÍ¤µ¤ó¤Ë¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼
Question ¤¤¤Þ¥Ï¥Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤«¡©
ºÇ¶áNBA¤Î¿·¥·¡¼¥º¥ó¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¿²¤ëÁ°¤Ë»î¹ç¤Î¥Ï¥¤¥é¥¤¥È¤ò¸«¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡ª
Question ¡Ö¤³¤ì¤À¤±¤ÏÉé¤±¤Ê¤¤¡ª¡×¤È¤¤¤¦¼«¿®¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡©
¤Ò¤È¤Ä¤ÎÊª»ö¤Ë¤¬¤à¤·¤ã¤é¤Ë¼è¤êÁÈ¤à»ÑÀª¤Ç¤¹¡ª
µÕ¤Ë¤½¤Î¤»¤¤¤Ç¼þ¤ê¤¬¸«¤¨¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È¤¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢¤¿¤Þ¤Ë¼«Ê¬¼«¿È¤òÐíâ×¤·¤ÆÆü¡¹²á¤´¤¹¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Question ¤¢¤Ê¤¿¤ÎÂç³Ø¤ä³ØÉô¤Î¤ª¤¹¤¹¤á¥Ý¥¤¥ó¥È¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
·úÊª¤¬¤ª¤·¤ã¤ì¤Ê¤È¤³¤í¤Ç¤¹¡ª
¤Þ¤¿³ØÉô¤Ç¤¤¤¦¤È¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÊ¬Ìî¤Î¥¼¥ß¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¼«Ê¬¤¬¶½Ì£¤Î¤¢¤ë¥¼¥ß¤¬¾¯¤Ê¤¯¤È¤â1¤Ä¤Ï¤¢¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
Question º£Ç¯Ãæ¤Ë¤Ê¤Ë¤«Ä©Àï¤·¤Æ¤ß¤¿¤¤¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡©
¥¹¥«¥¤¥À¥¤¥Ó¥ó¥°¤ËÄ©Àï¤·¤Æ¤ß¤¿¤¤¤Ç¤¹¡ª
Question ½©Åß¤Ë¸þ¤±¤Æ¤ª¤¹¤¹¤á¤ÎÉþÁõ¤ä¥á¥¤¥¯¤Ê¤É¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¿²¤ëÁ°¤ÏÀäÂÐ¤Ë¥ê¥Ã¥×¤äÊÝ¼¾¥¯¥ê¡¼¥à¤òÅÉ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÉþÁõ¤ÏÀ§ÈóËÍ¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡ª¡Ê¾Ð¡Ë
Question ¥³¥ó¥Æ¥¹¥È³èÆ°Ãæ¤Î»×¤¤½Ð¤Ë»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë½ÐÍè»ö¤Ï¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤«¡©
¥ß¥¯¥Á¥ãTGC¥¤¥Ù¥ó¥ÈÂè2ÃÆ¤Ç¤¹¡£
¥Õ¥¡¥ó¤Î³§ÍÍ¤Î¤ª¤«¤²¤Ç¡ÖTGC¤·¤º¤ª¤«2025¡×¤Ø½Ð±é¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¤·¡¢¼«Ê¬¤¬¥ß¥¹¥³¥ó¤Ë½Ð¾ì¤·¤¿¤¤Ã¤«¤±¤Ç¤¢¤ë¡Ö±þ±ç¤µ¤ì¤ë¿Í¤Ë¤Ê¤ë¡×¤È¤¤¤¦ÌÜÉ¸¤òÂç¤¤¯Ã£À®¤Ç¤¤¿½Ö´Ö¤À¤Ã¤¿¤«¤é¤Ç¤¹¡£
Question ³ØÀ¸¤Î¤¦¤Á¤ËÀ®¤·¿ë¤²¤¿¤¤¤³¤È¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡ª
Æ°Êª¤¬Âç¹¥¤¤Ê¤Î¤Ç¡¢³ØÀ¸»þÂåÃæ¤Ë¥¢¥Õ¥ê¥«¤Î¥µ¥Ð¥ó¥Ê¤Ë¹Ô¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¡ª
¤½¤·¤Æ¾Íè¤ª¤¸¤¤¤Á¤ã¤ó¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤«¤é¡¢¤â¤¦°ìÅÙ¥¢¥Õ¥ê¥«¤Î¥µ¥Ð¥ó¥Ê¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¡¢´¶¤¸Êý¤ÎÊÑ²½¤òÌ£¤ï¤¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£
¥é¥¤¥¿¡¼ Ray WEBÊÔ½¸Éô