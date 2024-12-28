中国CAS Space、「Kinetica 1」の打ち上げに失敗。第3段に問題発生

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中国のCAS Space（中科宇航）は、日本時間2024年12月27日、固体燃料ロケット「Kinetica 1」の打ち上げを実施しました。同社のX（旧Twitter）アカウントによると、第3段に問題が発生し、打ち上げは失敗に終わったと報告しています。


打ち上げに関する詳細は以下の通りです。


打ち上げ情報：Kinetica 1（Y6）

ロケット：Kinetica 1（力箭1号、Lijian-1）打ち上げ日時：日本時間 2024年12月27日10時3分【失敗】発射場：酒泉衛星発射センター（中国）ペイロード：DEAR-3（B300-L01）、CASAA-Satなど合計10機

CAS Spaceは、第2段までは正常に動作していたことを確認した上で、第3段について「点火から3秒後に姿勢を失い、自爆装置が作動した」と説明しています。なお、原因については現在調査中としています。



Kinetica 1について

Kinetica 1は、中国科学院（CAS）の傘下にある商業宇宙打ち上げ企業「CAS Space」（正式名称：Beijing Zhongke Aerospace Exploration Technology Co.）が開発した固体燃料ロケットです。2022年6月に初飛行に成功して以来、今回の6回目の打ち上げで初めての失敗となりました。


中国、国内最大級の固体燃料ロケットを初打ち上げ（2022年7月）

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Image Credit: CAS SpaceCAS Space - Kinetica-1

文／sorae編集部 速報班