中国CAS Space、「Kinetica 1」の打ち上げに失敗。第3段に問題発生

中国のCAS Space(中科宇航)は、日本時間2024年12月27日、固体燃料ロケット「Kinetica 1」の打ち上げを実施しました。同社のX(旧Twitter)アカウントによると、第3段に問題が発生し、打ち上げは失敗に終わったと報告しています。

打ち上げに関する詳細は以下の通りです。

ロケット:Kinetica 1(力箭1号、Lijian-1)打ち上げ日時:日本時間 2024年12月27日10時3分【失敗】発射場:酒泉衛星発射センター(中国)ペイロード:DEAR-3(B300-L01)、CASAA-Satなど合計10機

CAS Spaceは、第2段までは正常に動作していたことを確認した上で、第3段について「点火から3秒後に姿勢を失い、自爆装置が作動した」と説明しています。なお、原因については現在調査中としています。

"May we, who gazed upon the cosmos, find no troubles so vast in the realm of our lives", unfortunately, the Y6 launcher did not make that far into the cosmos. There was a problem with Stage 3, resulting in an unsuccessful launch. (1/3) pic.twitter.com/e44pty7DfE