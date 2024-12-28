[Alexandros]、ドラマ『プライベートバンカー』主題歌「金字塔」を1月15日先行配信リリース
[Alexandros]が2025年1月9日よりスタートするテレビ朝日系木曜ドラマ『プライベートバンカー』の主題歌「金字塔」を1月15日に先行配信することが発表となった。
◆[Alexandros] 画像
ドラマ『プライベートバンカー』は、富裕層を相手に資産管理や資産形成の助言を行うプライベートバンカー庵野甲一(唐沢寿明)が、金融知識を武器に策動する痛快マネーサスペンス。資産家一族の前に現れた庵野が、相続争いや愛人問題、裏金疑惑など“金”にまつわる数々の問題を打破していく。
■Digital Single「金字塔」
Pre-add/Pre-save：
https://alexandros.lnk.to/kinjito
■テレビ朝日系木曜ドラマ『プライベートバンカー』
2025年1月9日(木)スタート
毎週木曜 21:00〜21:54
※初回拡大スペシャル
庵野甲一：唐沢寿明
飯田久美子：鈴木保奈美
御子柴修：上杉柊平
天宮寺沙織：土屋アンナ
天宮寺果澄：MEGUMI
天宮寺努：安井順平
天宮寺昴：吉田ウーロン太
天宮寺美琴：夏木マリ
天宮寺丈洋：橋爪功
https://www.tv-asahi.co.jp/private-banker/
■[Alexandros] CD Single「SINGLE 3」
2025年2月26日(水)発売
CD予約リンク：https://lnk.to/Alexandros_sg3
【初回限定盤(CD＋DVD)】UPCH-7708 ￥3,400(税込)
【初回限定盤(CD＋Blu-ray)】UPCH-7709 ￥3,900(税込)
【通常盤】UPCH-6037 ￥1,500(税込)
▼CD収録曲
金字塔 ※テレビ朝日ドラマ『プライベートバンカー』主題歌
ほか計3曲収録
▼映像収録曲
「Back To School!! celebrating Aoyama Gakuin's 150th Anniversary」から5曲収録
関連リンク
◆[Alexandros] オフィシャルX
◆[Alexandros] オフィシャルInstagram
◆[Alexandros] オフィシャルFacebook
◆[Alexandros] オフィシャルYouTubeチャンネル