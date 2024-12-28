¡ÖÃ¯¤â´¬¤¹þ¤Þ¤º¡¢ÉÔ¹¬Ãæ¤Î¹¬¤¤¡×¥°¥é¥É¥ë¤¢¤Ù¤ß¤Û¡¢¥¨¥¹¥«¥ì¡¼¥¿¡¼Å¾ÅÝÉé½ý¤òÊó¹ð¤Ë¥Õ¥¡¥óÆ°ÍÉ¡ÖÇ¾¤Ë°Û¾ï¤Ê¤¯¤Æ °Â¿´¤·¤Þ¤·¤¿¡×¡Öº£¤Ï¤æ¤Ã¤¯¤ê¤ÈÎÅÍÜ¤ò...¡×
¡¡¥°¥é¥Ó¥¢¥¢¥¤¥É¥ë¤Ç¥¿¥ì¥ó¥È¤Î¤¢¤Ù¤ß¤Û¤¬¼«¿È¤òX¤ò¹¹¿·¡£°ÜÆ°Ãæ¤Ë¥¨¥¹¥«¥ì¡¼¥¿¡¼¤ÇÅ¾ÅÝ¤·Éé½ý¤·¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¡£¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¿´ÇÛ¤ÎÀ¼¤¬Â¿¿ô´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤¢¤Ù¤Ï27Æü¡¢º´²ì¸©ÅâÄÅ»Ô¤Ë¤¢¤ë¥Ñ¥Á¥ó¥³Å¹¤Ç¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë½Ð±éÍ½Äê¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢±Ø¤Î¥¨¥¹¥«¥ì¡¼¥¿¡¼¤ÇÅ¾ÅÝ¤·¤Æ²ø²æ¤òÉé¤Ã¤¿¤³¤È¤òX¤Ç¥Õ¥¡¥ó¤Ë¸þ¤±¤ÆÊó¹ð¤·¤¿¡£¤³¤Î¤¿¤á¡¢ÍèÅ¹¥¤¥Ù¥ó¥È¤ÏÃæ»ß¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤¢¤Ù¤Ï¡Ö¤´¿´ÇÛ¤ò¤ª¤«¤±¤·¿½¤·Ìõ¤´¤¶¤¤¤Þ¤»¤ó¡£¸¡ºº¤ò½ª¤¨¡¢¼«ÂðÎÅÍÜ¤Ç¤¹¡£¥à¥Á¥¦¥Á¡¢µÓç½Éô£³²Õ½êÂÇËÐ¡¢¼ê¼óÂ¼ó¤òÇ±ºÃ¡¢Ç¾¤Ï¸½¾õ°Û¾ï¤Ï¤Ê¤¯2½µ´Ö¤Û¤É¤Î·Ð²á´Ñ»¡¤È¤Î¤³¤È¡¢Ã¯¤â´¬¤¹þ¤Þ¤º¡¢ÉÔ¹¬Ãæ¤Î¹¬¤¤¡£Ç¯ËöÇ¯»Ï¤Î°ÜÆ°¤¬Áý¤¨¤ë¤«¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£³§ÍÍ¤â¤É¤¦¤¾¤ªµ¤¤ò¤Ä¤±¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤È¡¢¥Õ¥¡¥ó¤ä´Ø·¸¼Ô¤Ø¤Î¼Õºá¤ÈÍÆÂÖ¤òÊó¹ð¡£¼«²ü¤ò¹þ¤á¤Æ¥Õ¥¡¥ó¤Ë¤âÃí°Õ´µ¯¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¡Öº£¤Ï¤æ¤Ã¤¯¤ê¤ÈÎÅÍÜ¤µ¤ì¤Æ¡¢ÍèÇ¯¡¢¤Þ¤¿¸µµ¤¤Ê»Ñ¤ò¸«¤»¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¡ÖÇ¾¤Ë°Û¾ï¤Ê¤¯¤Æ °Â¿´¤·¤Þ¤·¤¿¡×¡Ö»×¤Ã¤Æ¤¿¤Û¤É½Å½ý¤Ë¤Ê¤é¤ºÎÉ¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡×¡ÖÃ¯¤â´¬¤¹þ¤Þ¤Ê¤¯¤ÆÎÉ¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤Í¡×¡ÖÍèÇ¯¤Ø¤Î½¼ÅÅ¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ÇÍÜÀ¸¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¤Ç¤¹¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤¢¤Ù¤Ï¡¢ËÌ³¤Æ»ÀÐ¼í»Ô½Ð¿È¡£¥ß¥¹¡¦¥æ¥Ë¥Ð¡¼¥¹¡¦¥¸¥ã¥Ñ¥ó2012²£ÉÍÂç²ñ¤Ç¥°¥é¥ó¥×¥ê¤ò¼õ¾Þ¤·¤¿¤Î¤Á¡¢¥â¥Ç¥ë¡¢¥ì¡¼¥¹¥¯¥¤¡¼¥ó¤ò·Ð¤Æ¥°¥é¥Ó¥¢¥¢¥¤¥É¥ë¤È¤·¤Æ¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£Æ±¶¿¤Î¥×¥í¥ì¥¹¥é¡¼¡¢¥¿¥¤¥Á¤ÎÆþÂà¾ì¤ËÂÓÆ±¤¹¤ë¥Ç¥£¡¼¥Ð¤È¤·¤Æ¤âÃÎ¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£