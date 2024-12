HYDEが自身のSNSを更新。12月27日に生放送された『ミュージックステーションSUPER LIVE 2024』(テレビ朝日)に出演し、複数枚のオフショットを披露した。

写真:MY FIRST STORYやタモリさん人形と笑顔を見せるHYDE

■HYDEが番組出演を振り返り「おかげ様で楽しかった。」

同番組でHYDEは、MY FIRST STORYとのコラボ曲「夢幻」とL’Arc~en~Cielとして「HONEY」「YOU GOTTA RUN 」をパフォーマンス。

「おかげ様で楽しかった。良いお年を!」と綴り、MY FIRST STORYとの集合写真を公開。手前にピンクのサングラスをかけ微笑むHYDE&ピースをするMY FIRST STORYのHiroが。後ろにMY FIRST STORYのTeru、Nob、Kid’zが並び笑顔を見せている。番組出演直後なのだろうか。ぼかされた背景からはスタジオの雰囲気が伝わってくる1枚だ。

別の投稿では、中央のタモリ人形を囲むように左側にテレビ朝日のマスコットキャラ“ゴーちゃん”が立ち、右側にHYDEが並ぶほのぼの3ショットも披露。タモリ人形に寄り添うように立っているHYDEの姿が印象的だ。

SNSでは、「変わらぬ素敵な最高のライブパフォーマンス」「とってもかっこよくて元気いただきました」「カッコイイHYDEさんやラルクを年末に観れて幸せです」「お疲れ様でした」など様々な反応が集まっていた。

■ゴールデンボンバーはHYDEを囲み「HYDEさんの護衛は我々にお任せください!」

なお、番組の公式Xではタモリさん人形との2ショットが。ゴールデンボンバーの樽美酒研二の公式Instagramでは、「HYDEさんの護衛は我々にお任せください!」と綴られ、集合ショットが披露されている。