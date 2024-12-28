24時間超えの生放送！『YOSHIKI CHANNEL 総集編 年末スペシャル』配信決定
■今年YOSHIKI CHANNELで放送された50時間以上に及ぶ映像をまとめて振り返る2024総集編をはじめ、数々のオリジナル年末企画が準備進行中！
12月30日23時から、ニコニコチャンネル（日本）および YouTube Channel メンバーシップ（日本含む全世界）で配信されるYOSHIKI CHANNELにて、「2024総集編 ゆくYOSHIKI くるYOSHIKI 24時間超スペシャル生放送」が行われる。
番組では、今年YOSHIKI CHANNELで放送された50時間以上に及ぶ映像をまとめて振り返る2024総集編や、過去に遡る名場面集に加え、数々のオリジナル年末企画が準備進行中。
VISUAL系アーティストによる大晦日ロケ生放送企画や、2024年にYOSHIKI CHANNELが訪れた世界各地と繋がる年末ご挨拶企画。ビデオゲーム『MINECRAFT』24時間でYOSHIKI 2025 巨大年賀状の作成。ファン参加型SNS連動YOSHIKIクイズ100問正解チャレンジ、SNS投稿「紅合戦」やYOSHIKIアートの紹介、e-sportsに挑戦するなど、飛び入りゲストなども交えて、年明けまでノンストップで予測不可能な展開の24時間超えの生放送を敢行する。
さらに、YOSHIKI＋によるZoomファンミーティングの模様も番組内にて、メンバーシップ限定で公開予定。
YOSHIKIは、10月に3度目となる首の大規模手術を行い、現在は米・ロサンゼルスでリハビリ療養中。体調を考慮しながら、プロデュースワークや楽曲制作、「MAISON YOSHIKI PARIS」がパリ・ファッションウィークにデビューした際の映像編集の監修などを行っており、先日シネマティックなランウェイショーのフルバージョンが公開された。
年末のYOSHIKIは、体調を考慮し自身のタイミングで番組に出演予定。 また、現時点では海外からの出演予定となっている。
番組情報
YOSHIKI CHANNEL『YOSHIKI CHANNEL 総集編 年末スペシャル』
12/30（月）23:00～
YouTube Channel メンバーシップ（日本含む全世界）
・日本語放送
https://youtube.com/live/ed9L8GZkXms
・英語同時通訳放送
https://youtube.com/live/uzGGiBEij6U
YouTube Channel 一部無料放送（日本含む全世界）
・日本語放送
https://youtube.com/live/KQXvhjo25jw
・ 英語同時通訳放送
https://youtube.com/live/vNCAVsnGvW8
・ニコニコチャンネル（日本）
https://ch.nicovideo.jp/yoshikiofficial/blomaga/ar2208784
YOSHIKI OFFICIAL SITE
https://jp.yoshiki.net/