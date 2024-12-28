¡ÖÂç¾æÉ×¤Ç¤¹¤«¡©¡×¸µ¸÷GENJI¥á¥ó¥Ð¡¼¤Î¶á±Æ¤Ë¿´ÇÛ¤ÎÀ¼¡¡²áµî¤Ë¤Ïà¤¦¤Þ¤¯¸ÀÍÕ¤ÇÉ½¤»¤Ê¤¤¤â¤É¤«¤·¤µá¹ðÇò¤¬ÏÃÂê¤Ë
¸µ¸÷GENJI¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ë¿´ÇÛ¤ÎÀ¼
¡¡¤«¤Ä¤Æ°ìÀ¤¤òÉ÷óÓ¤·¤¿¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×à¸÷GENJIá¤Î¸µ¥á¥ó¥Ð¡¼¤ÇÇÐÍ¥¤ÎÂçÂô¼ùÀ¸¤¬¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£Åê¹Æ¤·¤¿¶á±Æ¤ËÈ¿¶Á¤¬µ¯¤³¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÂçÂô¤Ï¡Ö¤Ê¤ó¤«¡Ä¤¢¤¿¤¿¤«¤¯¸«¼é¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤ÆËÜÅö¤Ë¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¶á±Æ¤òÅê¹Æ¡£
¡¡ÂçÂô¤Ï°ÊÁ°¤ÎÅê¹Æ¤Ç¡Ö¼«Ê¬VS¼«Ê¬¤ÎÆü¡¹¡Ä¼«Ê¬¤Îº£¤Î¾õÂÖ¤ò¤¦¤Þ¤¯¸ÀÍÕ¤ÇÉ½¤»¤Ê¤¤¤â¤É¤«¤·¤µ¡×¤È¾õ¶·¤ò¹ðÇò¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡Ö¤½¤Ã¤È¸«¼é¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤è¡×Îå¤Þ¤·¤ÎÀ¼¤¬Â³¡¹
¡¡¥Õ¥¡¥ó¤Ï¡Ö´°àú¤¸¤ã¤Ê¤¯¤Æ¡¢Âç¾æÉ×¤Ç¤¹¡×¡ÖÌµÍý¤·¤Ê¤¤¤Ç¡¢¼«Á³ÂÎ¡×¡ÖÂÎÄ´¡¢Âç¾æÉ×¤Ç¤¹¤«¡©¡×¡Ö¾Ç¤é¤º¥Þ¥¤¥Ú¡¼¥¹¤Ç¤Í¡×¡Ö¥à¥ê¤·¤Ê¤¤¤Ç¤Í¡×¡Ö¤½¤Ã¤È¸«¼é¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤è¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£