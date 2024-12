BMSGがプロデューサーにちゃんみなを迎えたガールズグループオーディション『No No Girls』の最終審査『No No Girls THE FINAL』の様子が、1月12日14時よりYouTubeにて一回限りで配信される。

これは、1月11日にKアリーナ横浜にて行われる最終審査の会場チケットが即完売したことを受け、急遽決定されたもの。本配信では、ファイナリスト10名による最終審査と、デビューグループ発表の様子を放送。また、配信直後には、『No No Girls』公式の各SNSより、デビューグループの詳細が発表される。

さらに、最終審査の全貌を、1月26日よりHuluにて配信決定。配信チケットは1月11日から販売開始となり、詳細は後日発表とのことだ。

なお、最終審査の模様は1月17日20時より配信のYouTube本編でも視聴できる。

(文=リアルサウンド編集部)