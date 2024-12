歌手で俳優の福山雅治が26日から、神奈川・Kアリーナ横浜にて年末恒例のライブ『福山☆冬の大感謝祭 其の二十二 GUITAR HERO That's what I live for』をスタートした。その中で福山は、デビュー35周年ドームライブを開催すると発表した。2024年は、春から秋にかけて約半年間にわたり全国17ヶ所、35公演の全国アリーナツアー『WE’RE BROS. TOUR 2024 Flowers and Bees, Tears and Music.』を実施。約30万人を動員した。その後10月は、地元長崎に開業した複合施設、長崎スタジアムシティのこけら落としフリーライブ「Great Freedom」を実施。“エンターテイメントの力で地域創生を”というテーマのもと、「何十年先までも語り継がれるライブにしたい」という思いで作り上げたフリーライブで、53万人以上の応募者から選ばれた約2万5000人がスタジアムに集結。約31万人がアプリや長崎各所のライブビューイングで視聴した。

現在開催されている年末恒例の『冬の大感謝祭』は今年で22回目。タイトルは“GUITAR HERO That's what I live for”と名付けられているように、福山の音楽表現の根源であるギターがフィーチャーされ、プレイにもアレンジにもいつも以上にギターへの思いが熱く深く表現されたライブとなっている。さらに、会場に隣接するKタワーにて、先の全国ツアーで福山自身が日本各地をLeicaで撮影した数千枚以上の写真の中から厳選された作品を展示した写真展『LEICA LIVE LIFE III 花とミツバチ、涙と音楽』も無料開催中。そして大晦日には「第75回NHK紅白歌合戦」にて5年連続白組ラストとして出演が決定している。1990年のデビュー以来「ライブは生きてる証」との思いでオーディエンスとライブを作り上げてきた福山。7年ぶりドームライブで、記念すべきアニバーサリーイヤーをオーディエンスと共に駆け抜ける。■「福山雅治 35th ANNIVERSARY DOME LIVE」2025年8月30日(土)、31日(日):京セラドーム大阪9月14日(日)、15日(月・祝):ベルーナドーム(西武ドーム)9月27日(土)、28日(日):みずほPayPayドーム福岡