【モデルプレス=2024/12/28】グローバルボーイズグループ・INI(アイエヌアイ)の後藤威尊、田島将吾、松田迅が、27日深夜に放送されたグループの冠レギュラーラジオ番組「From INI」(TOKYO FM/JFN38局ネット・25時〜)に出演。後藤が同日放送されたテレビ朝日系音楽特番「ミュージックステーション SUPER LIVE 2024」での苦労を明かした。

テレビ朝日#MステSUPERLIVE



INI 7TH SINGLE "THE VIEW" より

'WMDA(Where My Drums At)' Dance Break ver. を

生パフォーマンスさせていただきました!



ありがとうございました!!

引き続き #Mステ をお楽しみください?



?'WMDA(Where My Drums At)' Official MVhttps://t.co/Mb4Nt5lmLy… pic.twitter.com/zBqJ13JVJw