マンチェスター・ユナイテッドは今冬積極的な動きを見せるだろう。



『CaughtOffside』によると、アトレティコ・マドリードは今冬、マンUに所属する20歳のアルゼンチン代表FWアレハンドロ・ガルナチョの獲得を目指すという。



マンチェスター・ユナイテッドの下部組織出身であるガルナチョは2022年7月にトップチームに昇格すると、ここまでは公式戦通算113試合に出場し、23ゴールを記録。20歳ながらクラブの主力として活躍しており、今季もプレミアリーグ10試合に先発出場し、3ゴール1アシストを記録していた。



そんなガルナチョに今冬退団の可能性が浮上。同メディアによると、アトレティコ・マドリードはガルナチョ獲得のために6000万ポンドの移籍金を提示したとのこと。マンU側はこのオファーに対して未だ返答を返しておらず、現在検討中だという。



今季絶好調のアトレティコ・マドリードだが、アルゼンチンの至宝を獲得し、悲願のリーグ優勝を成し遂げられるのだろうか。

The last time @ManUtd took on Everton, Alejandro Garnacho produced something extra special



@ESPNFutbolArg pic.twitter.com/wrrRwXCoKe