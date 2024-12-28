²¦¼Ô¿À¸Í¤ÎGK¹â»³¼®À¸23ºÐ¡¢Íèµ¨¤ÏJ3Î°µå¤Ø´ü¸ÂÉÕ¤°ÜÀÒ¡Ö¥ô¥£¥Ã¥»¥ë¿À¸Í¤Î¥´¡¼¥ë¤òÇ¤¤»¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤ÊÁª¼ê¤ËÀ®Ä¹¤·¤Æ¤¤Þ¤¹¡×
¥ô¥£¥Ã¥»¥ë¿À¸Í¤Ï28Æü¡¢GK¹â»³¼®À¸(23)¤¬FCÎ°µå¤Ø´ü¸ÂÉÕ¤°ÜÀÒ¤¹¤ë¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£
¹â»³¤Ï¿ÀÆàÀî¸©½Ð¿È¤Ç¡¢¾ÅÆî¥Ù¥ë¥Þ¡¼¥ì¤Î²¼ÉôÁÈ¿¥¤«¤éÃÞÇÈÂç³Ø¤ò·Ð¤Æ¡¢2024¥·¡¼¥º¥ó¤«¤é¿À¸ÍÆþ¤ê¡£J1¥ê¡¼¥°Ï¢ÇÆ¤Î¥Á¡¼¥à¤Ç¸ø¼°Àï½Ð¾ì¤Ï¤Ê¤¯¡¢J3Î°µå¤Ø¤Î´ü¸ÂÉÕ¤°ÜÀÒ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡Ö¥ô¥£¥Ã¥»¥ë¿À¸Í¤Ë´Ø¤ï¤ë¤¹¤Ù¤Æ¤ÎÊý¡¹¡¢1Ç¯´Ö¤´»Ù±ç¡¢¤´À¼±ç¤ò¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤Æ¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡£Íè¥·¡¼¥º¥ó¡¢FCÎ°µå¤Ø´ü¸ÂÉÕ¤°ÜÀÒ¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×
¡Ö¤³¤Î1Ç¯´Ö¡¢¥ô¥£¥Ã¥»¥ë¿À¸Í¤ËºßÀÒ¤¹¤ëÃæ¤Ç¤¿¤¯¤µ¤ó¤ÎÁÇÀ²¤é¤·¤¤·Ð¸³¤¬¤Ç¤¤¿È¿ÌÌ¡¢¼«Ê¬¼«¿È¤ÏÎÏÉÔÂ¤ò´¶¤¸¤ëËèÆü¤Ç¥Á¡¼¥à¤Ë¹×¸¥¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡×
¡Ö¤¿¤À¡¢¥×¥í1Ç¯ÌÜ¤Ç¥·¡¼¥º¥ó2´§¤òÃ£À®¤¹¤ë¤è¤¦¤Ê¹â¤¤¥ì¥Ù¥ë¤ò´¶¤¸¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¤³¤È¤ò¥Ý¥¸¥Æ¥£¥Ö¤ËÂª¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¡Ö°ÜÀÒÀè¤Ç¤â¡¢¤É¤ó¤Ê¾ìÌÌ¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¤â¼ê¤òÈ´¤«¤º¤ËÁ´ÎÏ¤Ç¥×¥ì¡¼¤¹¤ëÀèÇÚÊý¤Î»Ñ¤òËº¤ì¤º¡¢¼«Ê¬¤â¤¬¤à¤·¤ã¤é¤ËÌÜ¤ÎÁ°¤Î¥Ü¡¼¥ë¤Ë¿©¤é¤¤¤Ä¤¡¢¥ô¥£¥Ã¥»¥ë¿À¸Í¤Î¥´¡¼¥ë¤òÇ¤¤»¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤ÊÁª¼ê¤ËÀ®Ä¹¤·¤Æ¤¤Þ¤¹¡£°ú¤Â³¤¡¢±þ±ç¤ò¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡×
¹â»³¤Ï¿ÀÆàÀî¸©½Ð¿È¤Ç¡¢¾ÅÆî¥Ù¥ë¥Þ¡¼¥ì¤Î²¼ÉôÁÈ¿¥¤«¤éÃÞÇÈÂç³Ø¤ò·Ð¤Æ¡¢2024¥·¡¼¥º¥ó¤«¤é¿À¸ÍÆþ¤ê¡£J1¥ê¡¼¥°Ï¢ÇÆ¤Î¥Á¡¼¥à¤Ç¸ø¼°Àï½Ð¾ì¤Ï¤Ê¤¯¡¢J3Î°µå¤Ø¤Î´ü¸ÂÉÕ¤°ÜÀÒ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡Ö¥ô¥£¥Ã¥»¥ë¿À¸Í¤Ë´Ø¤ï¤ë¤¹¤Ù¤Æ¤ÎÊý¡¹¡¢1Ç¯´Ö¤´»Ù±ç¡¢¤´À¼±ç¤ò¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤Æ¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡£Íè¥·¡¼¥º¥ó¡¢FCÎ°µå¤Ø´ü¸ÂÉÕ¤°ÜÀÒ¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×
¡Ö¤¿¤À¡¢¥×¥í1Ç¯ÌÜ¤Ç¥·¡¼¥º¥ó2´§¤òÃ£À®¤¹¤ë¤è¤¦¤Ê¹â¤¤¥ì¥Ù¥ë¤ò´¶¤¸¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¤³¤È¤ò¥Ý¥¸¥Æ¥£¥Ö¤ËÂª¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¡Ö°ÜÀÒÀè¤Ç¤â¡¢¤É¤ó¤Ê¾ìÌÌ¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¤â¼ê¤òÈ´¤«¤º¤ËÁ´ÎÏ¤Ç¥×¥ì¡¼¤¹¤ëÀèÇÚÊý¤Î»Ñ¤òËº¤ì¤º¡¢¼«Ê¬¤â¤¬¤à¤·¤ã¤é¤ËÌÜ¤ÎÁ°¤Î¥Ü¡¼¥ë¤Ë¿©¤é¤¤¤Ä¤¡¢¥ô¥£¥Ã¥»¥ë¿À¸Í¤Î¥´¡¼¥ë¤òÇ¤¤»¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤ÊÁª¼ê¤ËÀ®Ä¹¤·¤Æ¤¤Þ¤¹¡£°ú¤Â³¤¡¢±þ±ç¤ò¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡×