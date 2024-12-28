Âçº¬¡¦¤Ë¤ó¤¸¤ó¤ÇÍ¥½¨ºî¤êÃÖ¤¡ª¡ØÃæ²ÚÉ÷¤Ê¤Þ¤¹¡Ù¤Î¥ì¥·¥Ô¡Ú¤ª¤»¤Á¤Ë¡¢¤ª¤Ä¤Þ¤ß¤Ë¡Û
¤³¤ó¤Ë¤Á¤Ï¡¢ÎÁÍý¸¦µæ²È¤Î¥¸¥ç¡¼¤µ¤ó¡£¤Ç¤¹¡£
º£²ó¤´¾Ò²ð¤¹¤ë"ÄÒ¤±¤á¤·"¤Ï¡¢¡ÖÃæ²ÚÉ÷¤Ê¤Þ¤¹¡×¤Ç¤¹¡£
Âçº¬¤È¤Ë¤ó¤¸¤ó¤Î¤»¤óÀÚ¤ê¤òÄÒ¤±¤¿¡É¹ÈÇò¤Ê¤Þ¤¹¡É¤È¤¤¤¨¤Ð¡¢¤ªÀµ·î¤ÎÄêÈÖ¡£
º£²ó¤Ï¤ªÀµ·î°Ê³°¤Ç¤â¤º¤Ã¤Èºî¤ê¤ª¤¤¿¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¡¢¥Ñ¥ê¥Ã¥Ñ¥ê¤Î¿©´¶¤¬¤¿¤Þ¤é¤Ê¤¤¡ÉÃæ²ÚÉ÷¤Ê¤Þ¤¹¡É¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡ª
Ãæ²ÚÉ÷¤Î´Å¤á¤Î¤¿¤ì¤È¡¢¥¹¥Ñ¥¤¥¹¤Î¹á¤ê¤¬¥¢¥¯¥»¥ó¥È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡¢¥â¥ê¥â¥ê¿©¤Ù¤¿¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¥ì¥·¥Ô¤Ç¤¹¡£
»ÈÍÑ¤¹¤ë¥¹¥Ñ¥¤¥¹¤Ï¡¢¥¹¡¼¥Ñ¡¼¤Ç¼ê¤ËÆþ¤ë¤è¤¦¤Ê¿È¶á¤Ê¤â¤Î¤Ç¤¹¤Î¤Ç¤´°Â¿´¤ò¡£
¤½¤ì¤Ç¤Ï¤´¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡ª
¡ØÃæ²ÚÉ÷¤Ê¤Þ¤¹¡Ù¤Î¥ì¥·¥Ô
Ä´Íý»þ´Ö12Ê¬(ÄÒ¤±¹þ¤ß»þ´Ö¤ò½ü¤¯)
ºàÎÁ¡Ê3¡Á4¿ÍÊ¬¡ËÂçº¬¡¡1/8ËÜ(200¡Á250£ç)
¤Ë¤ó¤¸¤ó 1/4ËÜ(60¡Á80£ç)
¤·¤ç¤¦¤¬ 1/4¤«¤±
±ö ¾®¤µ¤¸1/2
¡ÒA¡Ó
º½Åü Âç¤µ¤¸1
¿Ý Âç¤µ¤¸3
¾Ò¶½¼òÂç¤µ¤¸3
(¤Þ¤¿¤Ï¼òÂç¤µ¤¸2+¤ß¤ê¤óÂç¤µ¤¸1)
¤·¤ç¤¦¤æ Âç¤µ¤¸3
¿å¡¡Âç¤µ¤¸3
ÎØÀÚ¤ê¤ÎÀÖÅâ¿É»Ò¡¡¤Ò¤È¤Ä¤Þ¤ß
¹õÎ³¤³¤·¤ç¤¦¡¡¾®¤µ¤¸1¼å
Ê´»³Ü¥¡¡¾®¤µ¤¸1/2
ºî¤êÊý1.A¤ò¤¹¤Ù¤Æ¾®Æé¤ËÆþ¤ì¤ÆÃæ²Ð¤Ë¤«¤±¡¢Ê¨Æ¤·¤Æ¤¤¿¤é²Ð¤ò»ß¤á¤ë¡£Åâ¿É»Ò¡¢¹õ¤³¤·¤ç¤¦¡¢Ê´»³Ü¥¤ò²Ã¤¨¤Æ¤½¤Î¤Þ¤Þ¤ª¤¯¡£
2.Âçº¬¡¢¤Ë¤ó¤¸¤ó¡¢¤·¤ç¤¦¤¬¤Ï¤»¤óÀÚ¤ê¤Ë¤¹¤ë¡£
3.¥Ü¡¼¥ë¤Ë¡Ê2¡Ë¤ÎÂçº¬¡¢¤Ë¤ó¤¸¤ó¤òÆþ¤ì¤Æ±ö¤ò²Ã¤¨¤Æ¤â¤ß¡¢5Ê¬¤Û¤É¤ª¤¤¤¿¤é¿å¤±¤ò¹Ê¤Ã¤Æ¼Î¤Æ¤ë¡£
4.¡Ê3¡Ë¤ò¥Ð¥Ã¥È¤ËÆþ¤ì¤Æ¡¢¤·¤ç¤¦¤¬¡¢¡Ê1¡Ë¤ÎÄ´Ì£±Õ¤ò²Ã¤¨¡¢ÎäÂ¢¸Ë¤Ç30Ê¬°Ê¾åÃÖ¤¯¡£
ÊÝÂ¸ÊýË¡¡¦ÊÝÂ¸´ü´Ö¤ÎÌÜ°ÂÀ¶·é¤ÊÍÆ´ï¤ËÆþ¤ì¤ÆÎäÂ¢¸Ë¤ÇÊÝ´É¤·¡¢1½µ´Ö°ÊÆâ¤Ë¿©¤Ù¤¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¹õ¤³¤·¤ç¤¦¤Ï¤è¤±¤Æ¿©¤Ù¤Æ¤â½¼Ê¬É÷Ì£¤¬¤¦¤Ä¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¥¬¥ê¥Ã¤È¤½¤Î¤Þ¤Þ¿©¤Ù¤Æ¤â¤ª¤¤¤·¤¯¡¢Âçº¬¤Î¥Ñ¥ê¥Ñ¥ê¤Î¿©´¶¤Ë¥Þ¥Ã¥Á¤·¤Þ¤¹¡£
¤Á¤Ê¤ß¤Ë¡¢¤â¤·²ÖÜ¥¡Ê¥Û¥ï¥¸¥ã¥ª¡Ë¤¬¼ê¤ËÆþ¤ë¤«¤¿¤Ï¡¢¹õ¤³¤·¤ç¤¦¤ÈÊ´»³Ü¥¤òÆþ¤ì¤º¤Ë²ÖÜ¥¤òÆþ¤ì¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ï¡¢¤·¤Ã¤«¤ê¤È¿å¤±¤ò¹Ê¤ë¤³¤È¡£¤â¤¦½Ð¤Ê¤¤¤è¡ª¡¡¤Ã¤Æ¤¯¤é¤¤¸Â³¦¤Þ¤Ç¹Ê¤ê¤¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Ï¿å¤±¤¬½Ð¤ë¤ÈÌ£¤¬¤Ü¤ä¤±¤Æ¤·¤Þ¤¦¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢ÊÝÂ¸À¤¬Äã¤¯¤Ê¤ë¤¿¤á¤Ç¤¹¡£
¾Ò¶½¼ò¤òÆþ¤ì¤ë¤È°ìµ¤¤Ë¹á¤ê¤¬¤è¤¯ËÜ³ÊÅª¤Ê»Å¾å¤¬¤ê¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¾®¤µ¤¤¤Ó¤ó¡¢¤«¤Ä°Â¤¤¤â¤Î¤Ç¤â¤¤¤¤¤Î¤Ç¤¼¤ÒÇã¤Ã¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£¤É¤¦¤·¤Æ¤â¤Ê¤¤¾ì¹ç¤Ï¡¢ÆüËÜ¼ò¤È¤ß¤ê¤ó¤ÇÂåÍÑ¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¡£
¤¼¤Ò»î¤·¤Æ¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¡£
¥¸¥ç¡¼¤µ¤ó¡£
ÎÁÍý¸¦µæ²È¡£À¤³¦¤Ë°ì¤Ä¤Ç¤âÂ¿¤¯¤Î¹¬¤»¤Ê¿©Âî¤òºî¤ê½Ð¤¹¤ò¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤Ë³èÆ°¤¹¤ë¡£
WEB¤Ç¡È¥Ð¥º¤ë¡É¥ì¥·¥Ô¤òÆÀ°Õ¤È¤·¡¢X¡ÊTwitter¡Ë¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¿ô¤Ï39.4Ëü¡¢Instagram¤Ï7.2Ëü¡£¡Ø¤á¤ó¤É¤¦¤Ê¤³¤È¤·¤Ê¤¤¤¦¤Þ¤µ¶Ë¤ß¥ì¥·¥Ô¡Ù¡ÊKADOKAWA¡Ë¤Ê¤É¡¢¥ì¥·¥ÔËÜ¤ò5ºý¾å°´¡£¡Ê2023Ç¯6·î¸½ºß¡Ë
2021Ç¯¤ËË¡¿Í²½¤·¤¿¡¢¥ì¥·¥ÔÆ°²èÀ©ºî¡¢¥Õ¡¼¥É¥¹¥¿¥¤¥ê¥ó¥°¡¢»£±Æ¡¢µ»ö¼¹É®¤Ê¤É¤ò¥ï¥ó¥¹¥È¥Ã¥×¤Ç¹Ô¤¦¡¢¿©¤ËÆÃ²½¤·¤¿À©ºî²ñ¼Ò¤ò±¿±Ä¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
X(Twitter)¡¡Instagram¡¡Youtube¡¡¸ø¼°¥ì¥·¥Ô¥µ¥¤¥È¡Ö¥¿¥Ù¥¿¥Î¡©¡×