¡ÚµþÅÔ£¶£Ò¡¦£²ºÐ£±¾¡¥¯¥é¥¹¡Û¥ô¥£¥ê¥¢¥ê¡¼¥È¤¬Ìµ½ý£²Ï¢¾¡¡¡¹¬±ÑÌÀµ³¼ê¡ÖÇ½ÎÏ¤¬¹â¤¯¶¯¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡×
¡¡£±£²·î£²£¸Æü¤ÎµþÅÔ£¶£Ò¡¦£²ºÐ£±¾¡¥¯¥é¥¹¡Ê¥À¡¼¥È£±£¸£°£°¥á¡¼¥È¥ë¡á£±£³Æ¬Î©¤Æ¡Ë¤Ï¹¬±ÑÌÀµ³¼êµ³¾è¤ÇÃ±¾¡£²ÈÖ¿Íµ¤¤Î¥ô¥£¥ê¥¢¥ê¡¼¥È¡ÊÌÆ¡¢·ªÅì¡¦À¾Â¼¿¿¹¬±¹¼Ë¡¢Éã¥Ê¥À¥ë¡Ë¤¬¡¢¥Ç¥Ó¥å¡¼£²Ï¢¾¡¤Ç¥ª¡¼¥×¥óÆþ¤ê¤ò·è¤á¤¿¡£¾¡¤Á»þ·×¤Ï£±Ê¬£µ£³ÉÃ£´¡ÊÎÉ¡Ë¡£
¡¡¥¹¥¿¡¼¥È¤ò·è¤á¤Æ¡¢Æ»Ãæ¤Ï£²ÈÖ¼ê¤«¤é¥¹¥à¡¼¥º¤Ê¥ì¡¼¥¹±¿¤Ó¡£Ä¾Àþ¤ÇÁ¯¤ä¤«¤ËÈ´¤±½Ð¤·¡¢ºÇ¸å¤Ï£²Ãå¤Î¥´¥Ã¥É¥¨¥¹¥Ñ¡¼¥À¤Ë£²ÇÏ¿ÈÈ¾º¹¤ò¤Ä¤±¤¿¡£º£²ó¤¬½é¥³¥ó¥Ó¤Î¹¬µ³¼ê¤Ï¡ÖÇ½ÎÏ¤¬¹â¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£½éÀï¡Ê£Ã¥Ç¥à¡¼¥íµ³¼ê¤¬µ³¾è¡Ë¤Ï¥²¡¼¥È¤ò½Ð¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ß¤¿¤¤¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤¤ç¤¦¤Ï¤Á¤ã¤ó¤È½Ð¤Þ¤·¤¿¡£¶¯¤«¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È²÷¾¡¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£