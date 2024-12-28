¹Åç¤¬DF¹ÓÌÚÈ»¿Í¤äDF¿·°æÄ¾¿Í¤é4Áª¼ê¤È·ÀÌó¹¹¿·
¡¡¥µ¥ó¥Õ¥ì¥Ã¥Á¥§¹Åç¤Ï28Æü¡¢DF¹ÓÌÚÈ»¿Í(28)¡¢MF¾¾ËÜÂçÌï(24)¡¢DF¿·°æÄ¾¿Í(28)¡¢MFÃæÅçÍÎÂÀÏ¯(18)¤È2025¥·¡¼¥º¥ó¤Î·ÀÌó¤ò¹¹¿·¤·¤¿¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡¹ÓÌÚ¤Ïº£µ¨J1¥ê¡¼¥°Àï27»î¹ç¤Ç3ÆÀÅÀ¤òµÏ¿¤·¡¢¡Ö2024J¥ê¡¼¥°Í¥½¨Áª¼ê¾Þ¡×¤ò¼õ¾Þ¡£¾¾ËÜ¤Ï3»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤·¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢3·î¤Ë¥¢¥ë¥Ó¥ì¥Ã¥¯¥¹¿·³ã¤«¤é´°Á´°ÜÀÒ¤Ç²ÃÆþ¤·¤¿¿·°æ¤Ï¡¢J1¥ê¡¼¥°Àï35»î¹ç¤Ç7ÆÀÅÀ¤ò¥Þ¡¼¥¯¡£ÃæÅç¤Ï12»î¹ç¤Î½Ð¾ì¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¹ÓÌÚ¤Ïº£µ¨J1¥ê¡¼¥°Àï27»î¹ç¤Ç3ÆÀÅÀ¤òµÏ¿¤·¡¢¡Ö2024J¥ê¡¼¥°Í¥½¨Áª¼ê¾Þ¡×¤ò¼õ¾Þ¡£¾¾ËÜ¤Ï3»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤·¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢3·î¤Ë¥¢¥ë¥Ó¥ì¥Ã¥¯¥¹¿·³ã¤«¤é´°Á´°ÜÀÒ¤Ç²ÃÆþ¤·¤¿¿·°æ¤Ï¡¢J1¥ê¡¼¥°Àï35»î¹ç¤Ç7ÆÀÅÀ¤ò¥Þ¡¼¥¯¡£ÃæÅç¤Ï12»î¹ç¤Î½Ð¾ì¤À¤Ã¤¿¡£