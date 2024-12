「timelesz project」（タイプロ）4次審査通過者12人一挙公開 6人が脱落【プロフィール】

◆「timelesz project -AUDITION-」4次審査通過者発表

【モデルプレス=2024/12/28】新メンバーを募集しているtimelesz(タイムレス)によるオーディション番組「timelesz project -AUDITION-」episode10が、27日に配信された。公式サイトでは、4次審査を通過した12人のプロフィールが公開された。6人3チームとなり、timelesz(Sexy Zone)の楽曲「Purple Rain」「人生遊戯」「RIGHT NEXT TO YOU」をそれぞれ課題曲としてパフォーマンスを仕上げた過酷な4次審査。episode10では、3組目のチーム「RIGHT NEXT TO YOU」に密着した様子や、参加者全員でtimeleszの楽曲「Anthem」をパフォーマンスする審査の様子が配信された。

◆「timelesz project -AUDITION-」3次審査通過者一覧

◆浅井乃我(あさい・のあ)

◆猪俣周杜(いのまた・しゅうと)

◆篠塚大輝(しのづか・たいき)

◆鈴木凌(すずき・りょう)

◆寺西拓人(てらにし・たくと)

◆西山智樹(にしやま・ともき)

◆橋本将生(はしもと・まさき)

◆浜川路己(はまがわ・ろい)

◆原嘉孝(はら・よしたか)

◆本多大夢(ほんだ・ひろむ)

◆前田大輔(まえだ・だいすけ)

◆山根航海(やまね・わたる)

公式サイトでは、4次審査通過者のプロフィールを公開。STARTO ENTERTAINMENT所属俳優部の寺西拓人、原嘉孝は通過、今江大地は脱落となった。生年月日:2007年2月5日出身地:アメリカ生年月日:2001年8月17日出身地:茨城県生年月日:2002年7月9日出身地:大阪府生年月日:1998年12月22日出身地:東京都生年月日:1994年12月31日出身地:神奈川県生年月日:2000年2月23日出身地:東京都生年月日:1999年10月17日出身地:神奈川県生年月日:2006年1月3日出身地:沖縄県生年月日:1995年9月25日出身地:神奈川県生年月日:2000年7月10日出身地:神奈川県生年月日:2000年8月30日出身地:富山県生年月日:2001年10月5日出身地:山口県(modelpress編集部)情報:「timelesz project」公式サイトhttps://timelesz-project.com【Not Sponsored 記事】