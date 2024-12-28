「timelesz project」（タイプロ）4次審査通過者12人一挙公開 6人が脱落【プロフィール】
【モデルプレス＝2024/12/28】新メンバーを募集しているtimelesz（タイムレス）によるオーディション番組「timelesz project -AUDITION-」episode10が、27日に配信された。公式サイトでは、4次審査を通過した12人のプロフィールが公開された。
【写真】timeleszオーディション通過者12人一覧
6人3チームとなり、timelesz（Sexy Zone）の楽曲「Purple Rain」「人生遊戯」「RIGHT NEXT TO YOU」をそれぞれ課題曲としてパフォーマンスを仕上げた過酷な4次審査。episode10では、3組目のチーム「RIGHT NEXT TO YOU」に密着した様子や、参加者全員でtimeleszの楽曲「Anthem」をパフォーマンスする審査の様子が配信された。
公式サイトでは、4次審査通過者のプロフィールを公開。STARTO ENTERTAINMENT所属俳優部の寺西拓人、原嘉孝は通過、今江大地は脱落となった。
生年月日：2007年2月5日
出身地：アメリカ
生年月日：2001年8月17日
出身地：茨城県
生年月日：2002年7月9日
出身地：大阪府
生年月日：1998年12月22日
出身地：東京都
生年月日：1994年12月31日
出身地：神奈川県
生年月日：2000年2月23日
出身地：東京都
生年月日：1999年10月17日
出身地：神奈川県
生年月日：2006年1月3日
出身地：沖縄県
生年月日：1995年9月25日
出身地：神奈川県
生年月日：2000年7月10日
出身地：神奈川県
生年月日：2000年8月30日
出身地：富山県
生年月日：2001年10月5日
出身地：山口県
（modelpress編集部）
情報：「timelesz project」公式サイト
https://timelesz-project.com
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【写真】timeleszオーディション通過者12人一覧
◆「timelesz project -AUDITION-」4次審査通過者発表
6人3チームとなり、timelesz（Sexy Zone）の楽曲「Purple Rain」「人生遊戯」「RIGHT NEXT TO YOU」をそれぞれ課題曲としてパフォーマンスを仕上げた過酷な4次審査。episode10では、3組目のチーム「RIGHT NEXT TO YOU」に密着した様子や、参加者全員でtimeleszの楽曲「Anthem」をパフォーマンスする審査の様子が配信された。
◆「timelesz project -AUDITION-」3次審査通過者一覧
◆浅井乃我（あさい・のあ）
生年月日：2007年2月5日
出身地：アメリカ
◆猪俣周杜（いのまた・しゅうと）
生年月日：2001年8月17日
出身地：茨城県
◆篠塚大輝（しのづか・たいき）
生年月日：2002年7月9日
出身地：大阪府
◆鈴木凌（すずき・りょう）
生年月日：1998年12月22日
出身地：東京都
◆寺西拓人（てらにし・たくと）
生年月日：1994年12月31日
出身地：神奈川県
◆西山智樹（にしやま・ともき）
生年月日：2000年2月23日
出身地：東京都
◆橋本将生（はしもと・まさき）
生年月日：1999年10月17日
出身地：神奈川県
◆浜川路己（はまがわ・ろい）
生年月日：2006年1月3日
出身地：沖縄県
◆原嘉孝（はら・よしたか）
生年月日：1995年9月25日
出身地：神奈川県
◆本多大夢（ほんだ・ひろむ）
生年月日：2000年7月10日
出身地：神奈川県
◆前田大輔（まえだ・だいすけ）
生年月日：2000年8月30日
出身地：富山県
◆山根航海（やまね・わたる）
生年月日：2001年10月5日
出身地：山口県
（modelpress編集部）
情報：「timelesz project」公式サイト
https://timelesz-project.com
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