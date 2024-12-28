ÅÄÂå¤Þ¤µ¤·¡¢ÃÏ¾åÇÈÉüµ¢¤òÊó¹ð¡¡¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥ÓÆÃÈÖ¤Ë½Ð±é¤Ø¡ÖÊÔÀ®¶ÉÄ¹¡¢¥¹¥Ý¥ó¥µ¡¼¤Î³§ÍÍ¤«¤é¤ÎOK¤ò¡×
¡¡¸µ¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎÅÄÂå¤Þ¤µ¤·¡Ê68¡Ë¤¬28Æü¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£30ÆüÊüÁ÷¤Î¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¤ÎÆÃÈÖ¤ÇÃÏ¾åÇÈÉüµ¢¤ò²Ì¤¿¤¹¤³¤È¤òÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¶á±Æ¡õÃÏ¾åÇÈÉüµ¢¤òÊó¹ð¤·¤¿ÅÄÂå¤Þ¤µ¤·
¡¡Åê¹Æ¤Ç¤Ï¡Ö¤´Êó¹ð¤Ç¤¹¡ª¡×¤ÈÀÚ¤ê½Ð¤·¡¢¡Ö¤³¤ÎÅÙ¡¢ÃÏ¾åÇÈ¤Ë½éÉüµ¢¤µ¤»¤ÆÄº¤¤Þ¤¹¡ª¡×¤ÈÊó¹ð¡£ÈÖÁÈ¤Ï¡ØÄ¶¤·¤é¤Ù¤Æ¤ß¤¿¤éÇ¯¶â¤¤¤¯¤é¡©·ÝÇ½¿Í¤ËÄ¾µå¼ÁÌä ¥Ô¥ó»Ò¤µ¤ó¤âÅÜ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡ª¡Ù¡Ê¸å5¡§00¡Ë¤ÈÅÁ¤¨¡Ö¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¤ÇÊüÁ÷¤µ¤ì¤ëÆÃÈÖ¤Ë½Ð±é¤·¡¢Ç¯¶âÌäÂê¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÏÃ¤·¤Þ¤¹¡×¤ÈÅÁ¤¨¤¿¡£
¡¡ÅÄÂå¤Ï¡Ö¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¤ÎÊÔÀ®¶ÉÄ¹¡¢¥¹¥Ý¥ó¥µ¡¼¤Î³§ÍÍ¤«¤é¤ÎOK¤ò¤¤¤¿¤À¤±¤¿¤³¤È¤â¡¢¹ç¤ï¤»¤Æ¤´Êó¹ð¤µ¤»¤ÆÄº¤¤Þ¤¹¡×¤È¡¢Éüµ¢¤Ë»ê¤ë·Ð°Þ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤âÀâÌÀ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÅÄÂå¤Ï¡¢³Ð¤»¤¤ºÞ¼èÄùË¡°ãÈ¿¤Ë¤è¤ëÂáÊá¡¦ÉþÌò¤Ê¤É¤ò·Ð¤Æ¡¢¸½ºß¤ÏYouTuber¤Ê¤É¤È¤·¤Æ³èÆ°¤·¤Æ¤¤¤ë¡£º£Ç¯4·î¤Ë¤ÏÊÝ¸î´Ñ»¡¤Î´ü´Ö¤¬½ªÎ»¤·¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¶á±Æ¡õÃÏ¾åÇÈÉüµ¢¤òÊó¹ð¤·¤¿ÅÄÂå¤Þ¤µ¤·
¡¡Åê¹Æ¤Ç¤Ï¡Ö¤´Êó¹ð¤Ç¤¹¡ª¡×¤ÈÀÚ¤ê½Ð¤·¡¢¡Ö¤³¤ÎÅÙ¡¢ÃÏ¾åÇÈ¤Ë½éÉüµ¢¤µ¤»¤ÆÄº¤¤Þ¤¹¡ª¡×¤ÈÊó¹ð¡£ÈÖÁÈ¤Ï¡ØÄ¶¤·¤é¤Ù¤Æ¤ß¤¿¤éÇ¯¶â¤¤¤¯¤é¡©·ÝÇ½¿Í¤ËÄ¾µå¼ÁÌä ¥Ô¥ó»Ò¤µ¤ó¤âÅÜ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡ª¡Ù¡Ê¸å5¡§00¡Ë¤ÈÅÁ¤¨¡Ö¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¤ÇÊüÁ÷¤µ¤ì¤ëÆÃÈÖ¤Ë½Ð±é¤·¡¢Ç¯¶âÌäÂê¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÏÃ¤·¤Þ¤¹¡×¤ÈÅÁ¤¨¤¿¡£
¡¡ÅÄÂå¤Ï¡Ö¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¤ÎÊÔÀ®¶ÉÄ¹¡¢¥¹¥Ý¥ó¥µ¡¼¤Î³§ÍÍ¤«¤é¤ÎOK¤ò¤¤¤¿¤À¤±¤¿¤³¤È¤â¡¢¹ç¤ï¤»¤Æ¤´Êó¹ð¤µ¤»¤ÆÄº¤¤Þ¤¹¡×¤È¡¢Éüµ¢¤Ë»ê¤ë·Ð°Þ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤âÀâÌÀ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÅÄÂå¤Ï¡¢³Ð¤»¤¤ºÞ¼èÄùË¡°ãÈ¿¤Ë¤è¤ëÂáÊá¡¦ÉþÌò¤Ê¤É¤ò·Ð¤Æ¡¢¸½ºß¤ÏYouTuber¤Ê¤É¤È¤·¤Æ³èÆ°¤·¤Æ¤¤¤ë¡£º£Ç¯4·î¤Ë¤ÏÊÝ¸î´Ñ»¡¤Î´ü´Ö¤¬½ªÎ»¤·¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¤·¤Æ¤¤¤¿¡£