¡È·Ú¡É¥¢¥ë¥Õ¥¡¡¼¥É!? ¥À¥¤¥Ï¥Ä¡Ö¡È¹âµé¡É·Ú¥Ð¥ó¡×¤¬¥¹¥´¥¤¡ª ¥ÉÇ÷ÎÏ¤Ê¡Ö¥Õ¥í¥ó¥È¥Õ¥§¥¤¥¹¡×¤¬Ä¶¥«¥Ã¥³¥¤¥¤¡Ö¥¢¥È¥ì¡¼¡È¥×¥ì¥ß¥¢¥à¡Éver.¡×¤È¤Ï
¥×¥ì¥ß¥¢¥à¤ÊÀ¤³¦´Ñ¤òÉ½¸½¤·¤¿¡Ö¥¢¥È¥ì¡¼¡×¥«¥¹¥¿¥à»ÅÍÍ
¡¡¥À¥¤¥Ï¥Ä¤Ï¡¢¥«¥¹¥¿¥à¥«¡¼¥·¥ç¡¼¡ÖÅìµþ¥ª¡¼¥È¥µ¥í¥ó2022¡×¤Ç¿··¿¡Ö¥¢¥È¥ì¡¼ ¥×¥ì¥ß¥¢¥àver.¡×¤ò2022Ç¯1·î14Æü¤Ë½é¸ø³«¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡
¡¡2021Ç¯12·î¤Ë¥Õ¥ë¥â¥Ç¥ë¥Á¥§¥ó¥¸¤·¤¿¿··¿¡Ö¥¢¥È¥ì¡¼¡×¤ò¥Ù¡¼¥¹¤Ë¡¢Â¸ºß´¶¤¢¤ë¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ë»Å¾å¤²¤é¤ì¤¿¥«¥¹¥¿¥à¥â¥Ç¥ë¤È¤·¤ÆÅÐ¾ì¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤É¤ó¤ÊÆÃÄ§¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¡¡¿··¿¥¢¥È¥ì¡¼ ¥×¥ì¥ß¥¢¥àver.¤Ï¡¢¿··¿¥¢¥È¥ì¡¼¤Î¡ÖRS¡×¥°¥ì¡¼¥É¤ò¥Ù¡¼¥¹¤Ë¡¢Æâ³°Áõ¤ÎÀìÍÑ¥Ñ¡¼¥Ä¤ä¼Ö¹âÄ´¤Ê¤É¤òÁÈ¤ß¹þ¤ó¤À¤³¤È¤Ç¡¢¥×¥ì¥ß¥¢¥à¤ÊÀ¤³¦´Ñ¤òÉ½¸½¤·¤¿¡È¥«¥¹¥¿¥à»ÅÍÍ¡É¤È¸Æ¤Ó¤¿¤¯¤Ê¤ë¥¹¥¿¥¤¥ë¤Î¥â¥Ç¥ë¤Ç¤¹¡£
¡Ú²èÁü¡Û¤á¤Á¤ã¥«¥Ã¥³¤¤¤¤¡ª ¥À¥¤¥Ï¥Ä¡Ö¡È¹âµé¡É·Ú¥Ð¥ó¡×¤ò²èÁü¤Ç¸«¤ë¡Ê30Ëç°Ê¾å¡Ë
¡¡³°Áõ¤Ë¤Ï¥ª¡¼¥ë¥Ú¥¤¥ó¥È¡Ê¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥«¥é¡¼¡Ë¤¬»Ü¤µ¤ì¤¿¤Û¤«¡¢¥Ö¥é¥Ã¥¯¤ÎÌÌÀÑ¤ò³ÈÂç¤·¤¿¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¤Î¥Õ¥í¥ó¥È¥Ð¥ó¥Ñ¡¼¡¿¥°¥ê¥ë¡ÊLED¥Ç¥¤¥é¥¤¥ÈÉÕ¡Ë¡¢¥ê¥¢¥¹¥«¡¼¥È¡¢¥µ¥¤¥É¥¹¥È¡¼¥ó¥¬¡¼¥É¤òºÎÍÑ¡£
¡¡¥Ö¥é¥Ã¥¯¤Î¥ë¡¼¥Õ¥¨¥ó¥É¥¹¥Ý¥¤¥é¡¼¡Ê½ãÀµ¥¢¥¯¥»¥µ¥ê¡¼¡Ë¤ä¥Ö¥é¥Ã¥¯¥¤¥ó¥Ê¡¼¥Ø¥Ã¥É¥é¥ó¥×¤âÁõÈ÷¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡ÆâÁõ¤Ï¡¢ËÜ³×É÷¥·¡¼¥È¥«¥Ð¡¼¡Ê¥Û¥ï¥¤¥ÈÊÌÃíÉÊ¡Ë¤¬¤µ¤é¤Ê¤ë¹âµé´¶¤ò±é½Ð¡£
¡¡LED¥Õ¥í¥¢¥¤¥ë¥ß¥Í¡¼¥·¥ç¥ó¤ä¥«¡¼¥Ú¥Ã¥È¥Þ¥Ã¥È¥×¥ì¥ß¥¢¥à¡¢¥Û¥ï¥¤¥ÈÅÉÁõ¤Î¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¢¥Ñ¥Í¥ë¥»¥Ã¥È¡Ê3ÅÀ¤Ï¤¤¤º¤ì¤â½ãÀµ¥¢¥¯¥»¥µ¥ê¡¼¡Ë¤âÁõÃå¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¢¨ ¢¨ ¢¨
¡¡Á°½Ò¤Î¥Õ¥ë¥â¥Ç¥ë¥Á¥§¥ó¥¸¤Ç¾¦ÍÑ¼Ö²½¡Ê4¥Ê¥ó¥Ð¡¼²½¡Ë¤·¤¿¿··¿¥¢¥È¥ì¡¼¤Ë¡¢¤µ¤é¤Ê¤ë¥¯¡¼¥ë¤µ¤ÈÇ÷ÎÏ¤òÉÕÍ¿¤·¤¿¿··¿¥¢¥È¥ì¡¼ ¥×¥ì¥ß¥¢¥àver.¤ËÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£