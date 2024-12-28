Î©·ûÌ±¼ç¡¦ÇßÃ«¼é½°±¡µÄ°÷¡¢Í¸¢¼Ô¤Ø¤ÎÆüËÜ¼òÇÛÉÛÌäÂê¤ÇÉÔµ¯ÁÊ¤Ë¡Ä¿·³ãÃÏ¸¡
¡¡Î©·ûÌ±¼çÅÞ¤ÎÇßÃ«¼é½°±¡µÄ°÷¡Ê¿·³ã£µ¶è¡Ë¤¬Áªµó¶èÆâ¤ÇÆüËÜ¼ò¤òÇÛ¤Ã¤¿¤È¤µ¤ì¤ëÌäÂê¤Ç¡¢¿·³ãÃÏ¸¡¤Ï£²£·Æü¡¢ÇßÃ«»á¤òÉÔµ¯ÁÊ¤È¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÌäÂê¤ò½ä¤Ã¤Æ¤Ï¡¢Í¸¢¼Ô¤Ø¤Î´óÉÕ¤ò¶Ø¤¸¤¿¸ø¿¦ÁªµóË¡°ãÈ¿¤Îµ¿¤¤¤¬¤¢¤ë¤È¤·¤Æ¡¢»åµûÀî»Ô¤ÎÍ¸¢¼Ô¤¬£´·î¤Ë¹ðÈ¯¾õ¤òÄó½Ð¡£¸©·Ù¤ÈÃÏ¸¡¤¬¼õÍý¤·¤ÆÁÜºº¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤¿¡£Æ±ÅÞ¤Ï£µ·î¡¢ÇßÃ«»á¤Ë£±¤«·î¤ÎÅÞ°÷»ñ³ÊÄä»ß¤È£³¤«·î¤ÎÅÞÌò¿¦Ää»ß¤Î½èÊ¬¤ò²Ê¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡ÃÏ¸¡¤ÎÃæËÜ¼¡¾¼¼¡ÀÊ¸¡»ö¤Ï¡ÖÁÜºº¤ò¿Ô¤¯¤·¤¿¤â¤Î¤Î¡¢ÈÈºá»ö¼Â¤ÎÇ§Äê¤ËÆñ¤¬¤¢¤ë¤ÈÈ½ÃÇ¤·¤¿¡×¤È½Ò¤Ù¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÍ¸¢¼Ô¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¹ðÈ¯¾õ¤Ç¤Ï¡¢ÇßÃ«»á¤¬ºòÇ¯£··îº¢¤«¤éº£Ç¯£²·îº¢¤Ë¤«¤±¤ÆÁªµó¶èÆâ¤Ç£¶²ó¤Ë¤ï¤¿¤ê¡¢Ä®Æâ²ñ¤ä´Ä¶ÊÝÁ´ÃÄÂÎ¤Ê¤É¤ËÆüËÜ¼ò£±ËÜ¤Ê¤É¤ò´óÉÕ¤·¤¿¤ÈÁÊ¤¨¤¿¡£
¡¡ÇßÃ«»á¤Ï£¹·î¤Ë¿·³ã»ÔÆâ¤ÇÊóÆ»¿Ø¤Î¼èºà¤Ë±þ¤¸¡¢²ñ¹ç¤ä¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ê¤É¤Î¡ÖÁê±þ¤ÎÂÐ²Á¤È¤·¤ÆÅÏ¤·¤¿¡×¤³¤È¤ÏÇ§¤á¤ë°ìÊý¡¢¡ÖË¡Î§°ãÈ¿¤ÎÇ§¼±¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡ÉÔµ¯ÁÊ¤ò¼õ¤±¡¢ÇßÃ«»á¤Ï¡Ö¤´¿´ÇÛ¤ò¤ª¤«¤±¤·¤¿¤³¤È¤ò²þ¤á¤Æ¤ª¤ï¤Ó¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡£²þ¤á¤Æ¸ø¿¦ÁªµóË¡¤Î¼ñ»Ý¤Ë¤Î¤Ã¤È¤Ã¤¿Å¬ÀÚ¤ÊÂÐ±þ¤ò¿´¤¬¤±¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¤Î¥³¥á¥ó¥È¤ò¼«¤é¤Î¥Û¡¼¥à¥Ú¡¼¥¸¤ÇÈ¯É½¤·¤¿¡£