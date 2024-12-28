¥Ö¥é¥¸¥ë¡¦¥µ¥ó¥Ñ¥¦¥í¤ÇÆüËÜ¿Í¶¯Åð»¦³²¡¡¿·¤¿¤ËÃË¤ò¹´Â«
¡¡ÆîÊÆ¥Ö¥é¥¸¥ë¤ÎºÇÂçÅÔ»Ô¥µ¥ó¥Ñ¥¦¥í¤ÇÆüËÜ¿Í¤¬¶¯Åð¤ÎÈï³²¤ËÁø¤Ã¤Æ»¦³²¤µ¤ì¡¢ÍÆµ¿¼Ô¤ÎÃË¤¬¹´Â«¤µ¤ì¤¿»ö·ï¤Ç¡¢¸½ÃÏ·Ù»¡¤Ï¿·¤¿¤ËÊÌ¤ÎÃË¤ò¹´Â«¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¥Ö¥é¥¸¥ë¥á¥Ç¥£¥¢¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢¥µ¥ó¥Ñ¥¦¥í¤ÎÅìÉô¤Ç24Æü¡¢ºÊ¤ÈÂ¹¤È°ì½ï¤ËÊâ¤¤¤Æ¤¤¤¿¥Õ¥¯¥É¥á¡¦¥¹¥¹¥à¤µ¤ó¡Ê78¡Ë¤¬¶áÉÕ¤¤¤Æ¤¤¿ÃË¤Ë¶â¤òÍ×µá¤µ¤ì¡¢µñÈÝ¤·¤¿¸å¤Ë½Æ¤Ç»¦³²¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡ËÉÈÈ¥«¥á¥é¤Ë¤Ï»ö·ï¤Î°ìÉô»Ï½ª¤¬µÏ¿¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢¸½¾ì¤«¤éÆ¨Áö¤·¤¿ÃË¤¬¹´Â«¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢27Æü¤Þ¤Ç¤Ë¤³¤ÎÃË¤Ë½Æ¤òÅÏ¤·¤¿µ¿¤¤¤Ç·Ù»¡¤¬ÊÌ¤ÎÃË¤ò¹´Â«¤·¤¿¤³¤È¤¬Ê¬¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¥Õ¥¯¥É¥á¤µ¤ó¤ò»¦³²¤·¤¿ÃË¤Ï¡¢Ã¥¤Ã¤¿·ÈÂÓÅÅÏÃ2Âæ¤òÅ¾Çä¤·¤Æ¶â¤òÆÀ¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¡¡¥Ö¥é¥¸¥ë¥á¥Ç¥£¥¢¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢¥µ¥ó¥Ñ¥¦¥í¤ÎÅìÉô¤Ç24Æü¡¢ºÊ¤ÈÂ¹¤È°ì½ï¤ËÊâ¤¤¤Æ¤¤¤¿¥Õ¥¯¥É¥á¡¦¥¹¥¹¥à¤µ¤ó¡Ê78¡Ë¤¬¶áÉÕ¤¤¤Æ¤¤¿ÃË¤Ë¶â¤òÍ×µá¤µ¤ì¡¢µñÈÝ¤·¤¿¸å¤Ë½Æ¤Ç»¦³²¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡ËÉÈÈ¥«¥á¥é¤Ë¤Ï»ö·ï¤Î°ìÉô»Ï½ª¤¬µÏ¿¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢¸½¾ì¤«¤éÆ¨Áö¤·¤¿ÃË¤¬¹´Â«¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢27Æü¤Þ¤Ç¤Ë¤³¤ÎÃË¤Ë½Æ¤òÅÏ¤·¤¿µ¿¤¤¤Ç·Ù»¡¤¬ÊÌ¤ÎÃË¤ò¹´Â«¤·¤¿¤³¤È¤¬Ê¬¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¥Õ¥¯¥É¥á¤µ¤ó¤ò»¦³²¤·¤¿ÃË¤Ï¡¢Ã¥¤Ã¤¿·ÈÂÓÅÅÏÃ2Âæ¤òÅ¾Çä¤·¤Æ¶â¤òÆÀ¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£