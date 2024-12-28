°¤Éôµð¿Í¡¡½¼¼Â¤Î¥ª¥Õ¡¡70²¯±ß¤ÎÄ¶Âç·¿Êä¶¯¥³¥ó¥×¥ê¡¼¥È¡ª ¡ÖºÇ¶¯Êä¶¯¡×¤ÎüþÁ´ËÆüþ¤ÈÆüËÜ°ìÃ¥²ó¤Ø´üÂÔËÄ¤é¤àÍýÍ³
°¤Éô´ÆÆÄ¤âÀïÎÏ½¼¼Â¤Ë¼«¿®¤ò¿¼¤á¤Æ¤¤¤ë(C)KentaHARADA/CoCoKARAnext
¡¡ÆüËÜ°ìÃ¥²ó¤òÌÜ»Ø¤¹µð¿Í¤¬½¼¼Â¤Î¥ª¥Õ¤òÁ÷¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤«¤éFAÀë¸À¤·¤Æ¤¤¤¿¹ÃÈåÂóÌé¤Ï¿äÄê5Ç¯15²¯±ß¤ÎÂç·¿·ÀÌó¤Çµð¿Í¤ËÆþÃÄ¤¬·èÄê¡£
¡ÚÆ°²è¡ÛÁê¼ê¤ËÀäË¾¤ò¡ª ÃæÆü¼é¸î¿À¥Þ¥ë¥Æ¥£¥Í¥¹¤Î²÷Åê¥·¡¼¥ó
¡¡°¤Éô¿µÇ·½õ´ÆÆÄ¤¬¸½Ìò»þÂå¤Ë¤Ä¤±¤¿¡Ö10¡×¤ò·Ñ¾µ¡£»ø¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤Ç¤â¥¥ã¥ê¥¢¤òÀÑ¤ß¡¢µå³¦¶þ»Ø¤ÎÌ¾Êá¼ê¤È¤¤¤ï¤ì¤ë¹ÃÈå²ÃÆþ¤Ç¤µ¤é¤Ê¤ë¾åÀÑ¤ß¤ò¿Þ¤ì¤ë¤«¡¢ÃíÌÜ¤µ¤ì¤ë¡£
¡¡¤Þ¤¿º£¥ª¥Õ¤ÏÅö½é¡¢FAÀïÀþ¤Ë¾è¤ê½Ð¤¹Ãæ¤Ç¡¢ºå¿À¤«¤éÀë¸À¤·¤¿Âç»³ÍªÊå¤Ï»ÄÎ±¡¢¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤«¤éÀë¸À¤·¤¿ÀÐÀîÉ¢ÂÀ¤Ï¥í¥Ã¥ÆÆþ¤ê¤È2Ï¢ÇÔ¤È¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤Ç°Å±À¤âÉº¤Ã¤¿¤¬¡¢¤½¤³¤«¤é¤ÎÀÚ¤êÊÖ¤·¤Î¶¯¤µ¤¬¾ï¾¡·³ÃÄ¤¿¤ë¤æ¤¨¤ó¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡²¿¤È¤¤¤Ã¤Æ¤âÂç¤¤«¤Ã¤¿¤Î¤ÏÁ°ÃæÆü¤ÎÀäÂÐ¼é¸î¿À¡¢¥é¥¤¥Ç¥ë¡¦¥Þ¥ë¥Æ¥£¥Í¥¹¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¤³¤È¡£º£µ¨43¥»¡¼¥Ö¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·2ÅÙÌÜ¤Î¥»¡¼¥Ö²¦¤Ëµ±¤¤¤¿¡£28ºÐ¤È¿¤Ó¤·¤í¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤ë¼ã¤¼é¸î¿À¤ò4Ç¯Áí³Û50²¯±ß°Ê¾å¤ÎÄ¶¥Ó¥Ã¥°¥Ç¥£¡¼¥ë¤Ç¸ýÀâ¤Íî¤È¤·¤¿¤Î¤À¡£
¡¡¤µ¤é¤ËÊä¶¯¤Î¼ê¤Ï¤æ¤ë¤á¤Ê¤¤¡£µå³¦¤ò¤¢¤Ã¤È¸À¤ï¤»¤¿¤Î¤Ï¡¢³ÚÅ·¤ò¼«Í³·ÀÌó¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿ÅÄÃæ¾Âç¤Î³ÍÆÀ¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡ÆüÊÆÄÌ»»197¾¡¤Î¥ì¥¸¥§¥ó¥É±¦ÏÓ¡¢13Ç¯¤Ë¤Ï24¾¡ÌµÇÔ¤Î¶â»úÅã¤òÂÇ¤ÁÎ©¤Æ¤¿ÅÄÃæ¤È¤Î·ÀÌó¤òµåÃÄ¤Ï24Æü¤ËÈ¯É½¡£¿è¤Ê¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤È¤·¤Æ¤âÏÃÂê¤ò½¸¤á¤¿¡£Ã±Ç¯·ÀÌó1²¯6000Ëü±ß¥×¥é¥¹½ÐÍè¹â¡¢ÅÄÃæ¤ÏÀáÌÜ¤È¤µ¤ì¤ëÆüÊÆÄÌ»»200¾¡¤Þ¤Ç¤¢¤È3¤ÈÇ÷¤ë¤¬¡Ö3¾¡¤Ç½ª¤ï¤ë¤Ä¤â¤ê¤Ï¤Ê¤¤¡×¤ÈÎÏ¶¯¤¯¸À¤¤ÀÚ¤ë¡£ÆüÊÆµå³¦¤ÇÍÍ¡¹¤Ê¥¥ã¥ê¥¢¤ò½Å¤Í¡¢Åêµå¤Î°ú¤½Ð¤·¤âÂ¿¤¤ÅÄÃæ¤Ë¤Ï¼ã¼êÅê¼ê¿Ø¤â³Ø¤Ö¤Ù¤ÅÀ¤âÂ¿¤½¤¦¤À¡£
¡¡¤Û¤«¤Ë¤âü¥¥Õ¥¡¥¤¥ó¥×¥ì¡Ýü¥¤È¤¤¤ï¤ì¤¿¤Î¤ÏDeNA¤«¤é¼«Í³·ÀÌó¤Ë¤Ê¤Ã¤¿º¸ÏÓ¡¦ÀÐÀîÃ£Ìé¤Î³ÍÆÀ¡£º£µ¨¤Ï15»î¹ç¤Ç2¥Û¡¼¥ë¥É¡¢ËÉ¸æÎ¨1.93¡£Âç»ö¤Êº¸¤Î¥ê¥ê¡¼¥Õ¶¯²½¤Ë¤Ä¤Ê¤²¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¸½Ìò¥É¥é¥Õ¥È¤Ç¤ÏÆüËÜ¥Ï¥à¤«¤éÁÇºà·¿Åê¼ê¤ÎÅÄÃæ±ÍÅÍ¤ò»ØÌ¾¡¢¥Á¡¼¥à²ÝÂê¤Ç¤¢¤ëÂÇÀþ¶¯²½¤Ë´Ø¤·¤Æ¤âÁ°¥Ñ¥¤¥ì¡¼¥Ä¤Î¥È¥ì¥¤¡¦¥¥ã¥Ù¥Ã¥¸¤ò³ÍÆÀ¡£ºòÇ¯3A¤Ç¤Ï¡Ö¥È¥ê¥×¥ë¥¹¥ê¡¼¡×¤âÃ£À®¤È°ìÎÝ¡¢³°Ìî¤ò¼é¤ì¤ëº¸¤ÎÄ¹µ÷Î¥Ë¤¤Ë¤Ï5ÈÖÂÇ¼Ô¤È¤·¤Æ¤Î´üÂÔ¤â¤«¤«¤ë¡£
¡¡Ìó70²¯±ß¤Ë¤âÃ£¤¹¤ëÄ¶Âç·¿Êä¶¯¤Ç¥¹¥È¡¼¥Ö¥ê¡¼¥°¤Î¼çÌò¤òÄ¥¤Ã¤¿¤¬¡¢ÌÜ»Ø¤¹Ì´¤â¤¢¤ë¡£º£µ¨¤Ï4µ¨¤Ö¤ê¤Î¥ê¡¼¥°Í¥¾¡¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¤¬¡¢ÌÜ»Ø¤¹ÆüËÜ°ì¤Ë¤ÏÆÏ¤«¤º¡£Íèµ¨¤Ï¥ê¡¼¥°Ï¢ÇÆ¤«¤é¤ÎÆüËÜ°ì¤È´°Á´V¤¬ÌÜ»Ø¤¹¤Ù¤Æ»¤È¤Ê¤ë¡£
¡¡
¡¡½¢Ç¤2Ç¯ÌÜ¤È¤Ê¤ë°¤Éô´ÆÆÄ¤Î¥¿¥¯¥È¤â¤Þ¤¹¤Þ¤¹ºã¤¨ÅÏ¤ë¤«¡£Íè¤ë2025Ç¯¤Î¥Ú¥Ê¥ó¥È¥ì¡¼¥¹¤Ç¤â¼çÌò¤ÎºÂ¤òÅÏ¤¹¤Ä¤â¤ê¤Ï¤Ê¤¤¡£
¡ÎÊ¸¡¿¹½À®¡§¥³¥³¥«¥é¥Í¥¯¥¹¥ÈÊÔ½¸Éô¡Ï