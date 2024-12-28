¡Ö¤«¤Ã¤Á¤ç¤¤¤¤¡ª¡×¥Ý¥ë¥·¥§¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤Î´¶¼ÕÅê¹Æ¤ËÈ¿¶Á¡¡±¿Å¾ÀÊ¤ÇÎ®¤·ÌÜ¤ÎÂçÃ«æÆÊ¿¤Ë£Ó£Î£ÓÊ¨¤¯
¡¡¥Ý¥ë¥·¥§¡¦¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤Î¸ø¼°£Ø¤Ï£²£·Æü¡¢ÊÆÂç¥ê¡¼¥°¡¦¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Ç»Ë¾å½é¤Î£µ£°ËÜÎÝÂÇ£µ£°ÅðÎÝ¤òÃ£À®¤·¤¿ÂçÃ«æÆÊ¿Áª¼ê¤¬¼Ö¤Ë¾è¤ê¹þ¤ó¤Ç¤¤¤ë¼Ì¿¿¤È¤È¤â¤Ë¡¢´¶¼Õ¤ÎÅê¹Æ¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£¡Ö£Ô£è£á£î£ë¡¡£ù£ï£õ¡¡£æ£ï£ò¡¡£²£°£²£´¡¡¼¡¡¹¤ËÌ´¤ò³ð¤¨¤¿£²£°£²£´Ç¯¡£ÍèÇ¯¤âÂ¿ºÌ¤ÊÌ´¤Ç¡¢¿§Á¯¤ä¤«¤Ê°ìÇ¯¤ò¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢¥Ö¥é¥¦¥ó¤Î¥ì¥¶¡¼¥¸¥ã¥±¥Ã¥È»Ñ¤Ç¡¢¥Ý¥ë¥·¥§¤Î±¿Å¾ÀÊ¤ËºÂ¤ëÂçÃ«¤Î¼Ì¿¿¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¡¡£Ó£Î£Ó¤ä¥³¥á¥ó¥ÈÍó¤Ç¤Ï¡ÖÂçÃ«æÆÊ¿¤Î¤è¤¦¤ÊÂçÊÁÂÎ·¿¤Î¿Í¤Ç¤â¾è¤ì¤ëÍ¾Íµ¤Î±¿Å¾ÀÊ¡×¡¢¡Ö¤«¤Ã¤Á¤ç¤¤¤¤¡ª¡×¤ÈÈ¿¶Á¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤¿¡£