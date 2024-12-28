¡Ú¹â¹»¥é¥°¥Ó¡¼¡Û¹âÃÎÃæ±û¡¦ºä¸ý¤¬µßµÞ¼Ö¤ÇÈÂÁ÷¡¡³á»³´ÆÆÄ¡Ö°Õ¼±¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡¡þÁ´¹ñ¹â¹»¥é¥°¥Ó¡¼Âç²ñ1²óÀï¡¡¹âÃÎÃæ±û32¡¼7¼ã¶¹Åì¡Ê2024Ç¯12·î28Æü¡¡²Ö±à¥é¥°¥Ó¡¼¾ì¡Ë
¡¡1²óÀï¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿²Ö±àÂè3¥°¥é¥¦¥ó¥É¤Ç¡¢Éé½ý¤·¤¿Áª¼ê¤Î¤¿¤á¤ËµßµÞ¼Ö¤¬¥°¥é¥¦¥ó¥ÉÆâ¤Ë¾è¤ê¹þ¤à¥¢¥¯¥·¥Ç¥ó¥È¤¬È¯À¸¤·¤¿¡£
¡¡2»î¹çÌÜ¤Î¹âÃÎÃæ±û¡½¼ã¶¹ÅìÀï¤Ç¡¢¸åÈ¾ÅÓÃæ¤Ë¹âÃÎÃæ±ûCTB¤Îºä¸ýè½¶ê¡Ê3Ç¯¡Ë¤¬Éé½ý¸òÂå¡£¥¿¥ó¥«¤Ë¾è¤»¤é¤ì¤ÆÂà¾ì¤·¤¿Ãæ¡¢Âç»ö¤ò¼è¤Ã¤ÆµßµÞ¼Ö¤¬Í×ÀÁ¤µ¤ì¡¢¥µ¥¤¥ì¥ó¤òÌÄ¤é¤·¤Æ¥°¥é¥¦¥ó¥É¤Ë¶î¤±¤Ä¤±¤¿¡£
¡¡»î¹ç¤Ï29¡½10¤Ç¹âÃÎÃæ±û¤¬¾¡Íø¡£»î¹ç¸å¡¢³á»³½¤Ê¿´ÆÆÄ¤Ïºä¸ý¤Î¾õÂÖ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö°Õ¼±¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤¿¡£¹âÃÎÃæ±û¤Ï30Æü¤Î2²óÀï¤ÇB¥·¡¼¥É¤Î¾ïæÆ³Ø±à¡ÊÂçºåÂè3¡Ë¤ÈÂÐÀï¤¹¤ë¡£