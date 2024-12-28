¥°¥é¥ó¥¹¥¿¡ÖÅìµþ±Ø¸ÂÄê¼êÅÚ»º¥¹¥¤¡¼¥Ä¥é¥ó¥¥ó¥°¡×È¯É½¡ª¡¡1°Ì¤ÏÌ¾Å¹¤¬´Æ½¤¤·¤¿¥Á¥Ã¥×¥¹
¡¡Åìµþ±Ø²þ»¥Æâ¤Î¥¨¥¥Ê¥«¾¦¶È»ÜÀß¡È¥°¥é¥ó¥¹¥¿Åìµþ¡É¤Ï¡¢¡Ö2024Ç¯¿·¾¦ÉÊ Åìµþ±Ø¸ÂÄê¼êÅÚ»º¡Ê¥¹¥¤¡¼¥Ä¡ËÇä¾å¥é¥ó¥¥ó¥° TOP10¡×¤òÈ¯É½¡£1°Ì¤Ë¤Ï¡ÖCalbee¡Ü¡ßÅìµþ¤Ð¤ÊÆà ¤¸¤ã¤¬¥Ü¥ë¥À ²«¶â¥³¥ó¥½¥áÌ£¡×¤¬Áª¤Ð¤ì¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¤ªÅÚ»ºÁª¤Ó¤Î»²¹Í¤Ë¡ª¡¡¿Íµ¤¾¦ÉÊ¤¬Àª¤¾¤í¤¤¤¹¤ë¥é¥ó¥¥ó¥°·ë²Ì
¢£2024Ç¯¤Ë¿·È¯Çä¤·¤¿¾¦ÉÊ¤¬ÂÐ¾Ý
¡¡º£²óÈ¯É½¤µ¤ì¤¿¡Ö2024Ç¯¿·¾¦ÉÊ Åìµþ±Ø¸ÂÄê¼êÅÚ»º¡Ê¥¹¥¤¡¼¥Ä¡ËÇä¾å¥é¥ó¥¥ó¥° TOP10¡×¤Ï¡¢2024Ç¯¤Ë¿·È¯Çä¤µ¤ì¤¿Ç¯´Ö¤òÄÌ¤·¤ÆÈÎÇä¤·¤Æ¤¤¤ëÅìµþ±Ø¸ÂÄê¤ÎÄÌ¾ï¾¦ÉÊ¤òÂÐ¾Ý¤Ë¡¢10·î1Æü¡Ê²Ð¡Ë¡Á10·î31Æü¡ÊÌÚ¡Ë¤Î¼ÂÅ¹ÊÞÇä¾å¶â³Û¤ò½¸·×¤·¡¢¥é¥ó¥¥ó¥°²½¤·¤¿¤â¤Î¡£
¡¡1°Ì¤ËÁª¤Ð¤ì¤¿¡ÖCalbee¡Ü¡ßÅìµþ¤Ð¤ÊÆà ¤¸¤ã¤¬¥Ü¥ë¥À ²«¶â¥³¥ó¥½¥áÌ£¡×¤Ï¡¢²«¶â¿§¤Ëµ±¤¯À¡¤ó¤À¥³¥ó¥½¥á¥¹¡¼¥×¤ò¥¤¥á¡¼¥¸¤·¤¿¥Ý¥Æ¥È¥Á¥Ã¥×¥¹¡£Ì£ÉÕ¤±¤ÏÆüËÜÎÁÍý¤ÎËÜ¼ÁÅª¤Ê¡È¤ª¤¤¤·¤µ¡É¤È¡È³Ú¤·¤µ¡É¤òÄÉµá¤·¤Æ¤¤¤ëÏÂ¿©¤ÎÌ¾Å¹¡Ö¹Èø ¾®ÌîÌÚ¡Ê¤ª¤Î¤®¡Ë¡×¤¬´Æ½¤¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¥·¥ó¥×¥ë¤Ê¤¬¤é±ü¿¼¤¤Ì£¤ï¤¤¤Ë»Å¾å¤²¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¼¡¤¤¤Ç2°Ì¤Ë¤Ï¡Ö¥³¥³¥ê¥¹¥Ñ¥¤¡×¤Î¡Ö¥¸¥ã¥ó¥É¥¥¡¼¥ä¤È¥Ô¥¹¥¿¥Á¥ª¡×¤¬¥é¥ó¥¯¥¤¥ó¡£¥¸¥ã¥ó¥É¥¥¡¼¥ä¤Î¥Ú¡¼¥¹¥È¡õ¥¢¡¼¥â¥ó¥É¥À¥¤¥¹¤ò½Å¤Í¤¿¡Ö¥¸¥ã¥ó¥É¥¥¡¼¥ä¡×¤È¡¢¹á¤Ð¤·¤¯¤Þ¤í¤ä¤«¤ÊÌ£¤ï¤¤¤Î¥Ô¥¹¥¿¥Á¥ª¤Î¥Ú¡¼¥¹¥È¡õ¥À¥¤¥¹¤ò½Å¤Í¤¿¡Ö¥Ô¥¹¥¿¥Á¥ª¡×¤Î2¼ïÎà¤¬³Ú¤·¤á¤ë¡£
¡¡¤½¤Î¤Û¤«¡¢3°Ì¤Ë¡ÖIvorish¡×¤Î¡Ö¥Õ¥ì¥ó¥Á¥È¡¼¥¹¥È¥Õ¥£¥Ê¥ó¥·¥§ ¥Ð¥Ë¥é¡õ¥ß¥ë¥¯¡×¡¢4°Ì¤Ë¡ÖNow on Cheese Hello¡¤ Tokyo Station¡ª¡×¤Î¡Ö¥Á¡¼¥º¥±¡¼¥ ¥Ê¥¦ ¥¢¥½¡¼¥È¡×¡¢5°Ì¤Ë¡ÖGOOD NEWS TOKYO¡×¤Î¡Ö¥Ð¥¿¡¼¤Î¤¤¤È¤³ ¤¤¤Á¤´¥Á¥ç¥³¡×¤¬¤½¤ì¤¾¤ìÌ¾¤òÏ¢¤Í¤¿¡£
¢£¿·¥¹¥¤¡¼¥Ä¥¾¡¼¥ó¤Î¤ª¤¹¤¹¤á¾¦ÉÊ¤â¾Ò²ð
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢8·î¤Ë¥ª¡¼¥×¥ó¤·¤¿¿·¥¹¥¤¡¼¥Ä¥¾¡¼¥ó¤Î¤ª¤¹¤¹¤á¾¦ÉÊ¤â¾Ò²ð¡£Ç»¸ü¤Ê¥Ô¥¹¥¿¥Á¥ª¤ÎÀ¸ÃÏ¤Ë¥Ô¡¼¥«¥ó¥Ê¥Ã¥Ä¤Î¥×¥é¥ê¥Í¤òÇ¦¤Ð¤»¤¿¡ÖMr¡¥CHEESECAKE¡×¤Î¡ÖMr¡¥CHEESECAKE Petit Holiday Assortment¡×¤ä¡¢1ÅÙ1g1ÉÃ¤ËÅ°ÄìÅª¤Ë¤³¤À¤ï¤Ã¤¿¡ÖBrick bake bakers by Patisserie ease¡×¤Î¡Ö¥¯¥é¥Õ¥È¥Õ¥£¥Ê¥ó¥·¥§¥¢¥½¡¼¥È¡×¤Ê¤É¤¬ÊÂ¤Ö¡£
¢£¥é¥ó¥¥ó¥°TOP10
1°Ì¡§¡Ö¤¸¤ã¤¬¥Ü¥ë¥À ²«¶â¥³¥ó¥½¥áÌ£ 4ÂÞÆþ¡×Calbee¡Ü¡ßÅìµþ¤Ð¤ÊÆà
2°Ì¡§¡Ö¥¸¥ã¥ó¥É¥¥¡¼¥ä¤È¥Ô¥¹¥¿¥Á¥ª 8¸ÄÆþ¡×¥³¥³¥ê¥¹¥Ñ¥¤
3°Ì¡§¡Ö¥Õ¥ì¥ó¥Á¥È¡¼¥¹¥È¥Õ¥£¥Ê¥ó¥·¥§ ¥Ð¥Ë¥é¡õ¥ß¥ë¥¯ 6¸ÄÆþ¡×Ivorish
4°Ì¡§¡Ö¥Á¡¼¥º¥±¡¼¥ ¥Ê¥¦ ¥¢¥½¡¼¥È 2¼ï³Æ5¸ÄÆþ¡×Now on Cheese Hello¡¤ Tokyo Station¡ª
5°Ì¡§¡Ö¥Ð¥¿¡¼¤Î¤¤¤È¤³ ¤¤¤Á¤´¥Á¥ç¥³ 3ËçÆþ¡×GOOD NEWS TOKYO
6°Ì¡§¡Ö¥¯¥é¥Õ¥È¥Õ¥£¥Ê¥ó¥·¥§¡Ê¥×¥ì¡¼¥ó¡Ë 1¸Ä¡×Brick bake bakers by Patisserie ease
7°Ì¡§¡Ö¾Æ¤²Û»ÒµÍ¤á¹ç¤ï¤»´Ì¡×BURDIGALA TOKYO
8°Ì¡§¡Ö¥Õ¡¼¥ë¥»¥Ã¥¯¡¦¥¢¥½¥ë¥Æ¥£´Ì¡Ê8¸ÄÆþ¡ËÅìµþ±Ø¸ÂÄê¡×¥¢¥È¥ê¥¨¤¦¤«¤¤
9°Ì¡§¡Ö¤¢¤º¤º»É÷Îý¡Ê¤µ¤Ö¤ì¤ó¡Ë 12¸ÄÆþ¡×MIYUKA
10°Ì¡§¡Ö¿¹¤Î·Ã¤ß¥¯¥Ã¥¡¼ ¥×¥Æ¥£¥Ü¥ï ¥°¥é¥ó¥¹¥¿ÅìµþÅ¹¸ÂÄê´Ì¡×¥Ñ¥Æ¥£¥¹¥ê¡¼ GIN NO MORI
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¤ªÅÚ»ºÁª¤Ó¤Î»²¹Í¤Ë¡ª¡¡¿Íµ¤¾¦ÉÊ¤¬Àª¤¾¤í¤¤¤¹¤ë¥é¥ó¥¥ó¥°·ë²Ì
¢£2024Ç¯¤Ë¿·È¯Çä¤·¤¿¾¦ÉÊ¤¬ÂÐ¾Ý
¡¡º£²óÈ¯É½¤µ¤ì¤¿¡Ö2024Ç¯¿·¾¦ÉÊ Åìµþ±Ø¸ÂÄê¼êÅÚ»º¡Ê¥¹¥¤¡¼¥Ä¡ËÇä¾å¥é¥ó¥¥ó¥° TOP10¡×¤Ï¡¢2024Ç¯¤Ë¿·È¯Çä¤µ¤ì¤¿Ç¯´Ö¤òÄÌ¤·¤ÆÈÎÇä¤·¤Æ¤¤¤ëÅìµþ±Ø¸ÂÄê¤ÎÄÌ¾ï¾¦ÉÊ¤òÂÐ¾Ý¤Ë¡¢10·î1Æü¡Ê²Ð¡Ë¡Á10·î31Æü¡ÊÌÚ¡Ë¤Î¼ÂÅ¹ÊÞÇä¾å¶â³Û¤ò½¸·×¤·¡¢¥é¥ó¥¥ó¥°²½¤·¤¿¤â¤Î¡£
¡¡¼¡¤¤¤Ç2°Ì¤Ë¤Ï¡Ö¥³¥³¥ê¥¹¥Ñ¥¤¡×¤Î¡Ö¥¸¥ã¥ó¥É¥¥¡¼¥ä¤È¥Ô¥¹¥¿¥Á¥ª¡×¤¬¥é¥ó¥¯¥¤¥ó¡£¥¸¥ã¥ó¥É¥¥¡¼¥ä¤Î¥Ú¡¼¥¹¥È¡õ¥¢¡¼¥â¥ó¥É¥À¥¤¥¹¤ò½Å¤Í¤¿¡Ö¥¸¥ã¥ó¥É¥¥¡¼¥ä¡×¤È¡¢¹á¤Ð¤·¤¯¤Þ¤í¤ä¤«¤ÊÌ£¤ï¤¤¤Î¥Ô¥¹¥¿¥Á¥ª¤Î¥Ú¡¼¥¹¥È¡õ¥À¥¤¥¹¤ò½Å¤Í¤¿¡Ö¥Ô¥¹¥¿¥Á¥ª¡×¤Î2¼ïÎà¤¬³Ú¤·¤á¤ë¡£
¡¡¤½¤Î¤Û¤«¡¢3°Ì¤Ë¡ÖIvorish¡×¤Î¡Ö¥Õ¥ì¥ó¥Á¥È¡¼¥¹¥È¥Õ¥£¥Ê¥ó¥·¥§ ¥Ð¥Ë¥é¡õ¥ß¥ë¥¯¡×¡¢4°Ì¤Ë¡ÖNow on Cheese Hello¡¤ Tokyo Station¡ª¡×¤Î¡Ö¥Á¡¼¥º¥±¡¼¥ ¥Ê¥¦ ¥¢¥½¡¼¥È¡×¡¢5°Ì¤Ë¡ÖGOOD NEWS TOKYO¡×¤Î¡Ö¥Ð¥¿¡¼¤Î¤¤¤È¤³ ¤¤¤Á¤´¥Á¥ç¥³¡×¤¬¤½¤ì¤¾¤ìÌ¾¤òÏ¢¤Í¤¿¡£
¢£¿·¥¹¥¤¡¼¥Ä¥¾¡¼¥ó¤Î¤ª¤¹¤¹¤á¾¦ÉÊ¤â¾Ò²ð
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢8·î¤Ë¥ª¡¼¥×¥ó¤·¤¿¿·¥¹¥¤¡¼¥Ä¥¾¡¼¥ó¤Î¤ª¤¹¤¹¤á¾¦ÉÊ¤â¾Ò²ð¡£Ç»¸ü¤Ê¥Ô¥¹¥¿¥Á¥ª¤ÎÀ¸ÃÏ¤Ë¥Ô¡¼¥«¥ó¥Ê¥Ã¥Ä¤Î¥×¥é¥ê¥Í¤òÇ¦¤Ð¤»¤¿¡ÖMr¡¥CHEESECAKE¡×¤Î¡ÖMr¡¥CHEESECAKE Petit Holiday Assortment¡×¤ä¡¢1ÅÙ1g1ÉÃ¤ËÅ°ÄìÅª¤Ë¤³¤À¤ï¤Ã¤¿¡ÖBrick bake bakers by Patisserie ease¡×¤Î¡Ö¥¯¥é¥Õ¥È¥Õ¥£¥Ê¥ó¥·¥§¥¢¥½¡¼¥È¡×¤Ê¤É¤¬ÊÂ¤Ö¡£
¢£¥é¥ó¥¥ó¥°TOP10
1°Ì¡§¡Ö¤¸¤ã¤¬¥Ü¥ë¥À ²«¶â¥³¥ó¥½¥áÌ£ 4ÂÞÆþ¡×Calbee¡Ü¡ßÅìµþ¤Ð¤ÊÆà
2°Ì¡§¡Ö¥¸¥ã¥ó¥É¥¥¡¼¥ä¤È¥Ô¥¹¥¿¥Á¥ª 8¸ÄÆþ¡×¥³¥³¥ê¥¹¥Ñ¥¤
3°Ì¡§¡Ö¥Õ¥ì¥ó¥Á¥È¡¼¥¹¥È¥Õ¥£¥Ê¥ó¥·¥§ ¥Ð¥Ë¥é¡õ¥ß¥ë¥¯ 6¸ÄÆþ¡×Ivorish
4°Ì¡§¡Ö¥Á¡¼¥º¥±¡¼¥ ¥Ê¥¦ ¥¢¥½¡¼¥È 2¼ï³Æ5¸ÄÆþ¡×Now on Cheese Hello¡¤ Tokyo Station¡ª
5°Ì¡§¡Ö¥Ð¥¿¡¼¤Î¤¤¤È¤³ ¤¤¤Á¤´¥Á¥ç¥³ 3ËçÆþ¡×GOOD NEWS TOKYO
6°Ì¡§¡Ö¥¯¥é¥Õ¥È¥Õ¥£¥Ê¥ó¥·¥§¡Ê¥×¥ì¡¼¥ó¡Ë 1¸Ä¡×Brick bake bakers by Patisserie ease
7°Ì¡§¡Ö¾Æ¤²Û»ÒµÍ¤á¹ç¤ï¤»´Ì¡×BURDIGALA TOKYO
8°Ì¡§¡Ö¥Õ¡¼¥ë¥»¥Ã¥¯¡¦¥¢¥½¥ë¥Æ¥£´Ì¡Ê8¸ÄÆþ¡ËÅìµþ±Ø¸ÂÄê¡×¥¢¥È¥ê¥¨¤¦¤«¤¤
9°Ì¡§¡Ö¤¢¤º¤º»É÷Îý¡Ê¤µ¤Ö¤ì¤ó¡Ë 12¸ÄÆþ¡×MIYUKA
10°Ì¡§¡Ö¿¹¤Î·Ã¤ß¥¯¥Ã¥¡¼ ¥×¥Æ¥£¥Ü¥ï ¥°¥é¥ó¥¹¥¿ÅìµþÅ¹¸ÂÄê´Ì¡×¥Ñ¥Æ¥£¥¹¥ê¡¼ GIN NO MORI