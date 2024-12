東京駅改札内のエキナカ商業施設“グランスタ東京”は、「2024年新商品 東京駅限定手土産(スイーツ)売上ランキング TOP10」を発表。1位には「Calbee+×東京ばな奈 じゃがボルダ 黄金コンソメ味」が選ばれた。■2024年に新発売した商品が対象今回発表された「2024年新商品 東京駅限定手土産(スイーツ)売上ランキング TOP10」は、2024年に新発売された年間を通して販売している東京駅限定の通常商品を対象に、10月1日(火)〜10月31日(木)の実店舗売上金額を集計し、ランキング化したもの。

1位に選ばれた「Calbee+×東京ばな奈 じゃがボルダ 黄金コンソメ味」は、黄金色に輝く澄んだコンソメスープをイメージしたポテトチップス。味付けは日本料理の本質的な“おいしさ”と“楽しさ”を追求している和食の名店「広尾 小野木(おのぎ)」が監修しており、シンプルながら奥深い味わいに仕上げている。次いで2位には「ココリスパイ」の「ジャンドゥーヤとピスタチオ」がランクイン。ジャンドゥーヤのペースト&アーモンドダイスを重ねた「ジャンドゥーヤ」と、香ばしくまろやかな味わいのピスタチオのペースト&ダイスを重ねた「ピスタチオ」の2種類が楽しめる。そのほか、3位に「Ivorish」の「フレンチトーストフィナンシェ バニラ&ミルク」、4位に「Now on Cheese Hello, Tokyo Station!」の「チーズケーキ ナウ アソート」、5位に「GOOD NEWS TOKYO」の「バターのいとこ いちごチョコ」がそれぞれ名を連ねた。■新スイーツゾーンのおすすめ商品も紹介さらに、8月にオープンした新スイーツゾーンのおすすめ商品も紹介。濃厚なピスタチオの生地にピーカンナッツのプラリネを忍ばせた「Mr.CHEESECAKE」の「Mr.CHEESECAKE Petit Holiday Assortment」や、1度1g1秒に徹底的にこだわった「Brick bake bakers by Patisserie ease」の「クラフトフィナンシェアソート」などが並ぶ。■ランキングTOP101位:「じゃがボルダ 黄金コンソメ味 4袋入」Calbee+×東京ばな奈2位:「ジャンドゥーヤとピスタチオ 8個入」ココリスパイ3位:「フレンチトーストフィナンシェ バニラ&ミルク 6個入」Ivorish4位:「チーズケーキ ナウ アソート 2種各5個入」Now on Cheese Hello, Tokyo Station!5位:「バターのいとこ いちごチョコ 3枚入」GOOD NEWS TOKYO6位:「クラフトフィナンシェ(プレーン) 1個」Brick bake bakers by Patisserie ease7位:「焼き菓子詰め合わせ缶」BURDIGALA TOKYO8位:「フールセック・アソルティ缶(8個入)東京駅限定」アトリエうかい9位:「あずき沙風練(さぶれん) 12個入」MIYUKA10位:「森の恵みクッキー プティボワ グランスタ東京店限定缶」パティスリー GIN NO MORI