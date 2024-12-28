¡È¸µ¤ï¤¿¤¬¤·¡ÉÅÏÊÕ¡¢ÅÄ¸ýÁÈ¤¬ÇÔÂà¡¡ÂåÉ½Æþ¤êÁª¹Í¾ò·ïËþ¤¿¤»¤º¡Ö½ªÈ×¤Ë¥ß¥¹¤¬Áý¤¨¤¿¤³¤È¤¬Á´¤Æ¡×¥Ú¥¢¤Ï°ì¶èÀÚ¤ê
¡¡¡Ö¥Ð¥É¥ß¥ó¥È¥ó¡¦Á´ÆüËÜÁí¹çÁª¼ê¸¢¡×¡Ê£²£¸Æü¡¢ÉðÂ¢Ìî¤Î¿¹Áí¹ç¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥×¥é¥¶¡Ë
¡¡º®¹ç¥À¥Ö¥ë¥¹½à¡¹·è¾¡¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£¥Ñ¥ê¸ÞÎØÆ¼¥á¥À¥ë¤ÎÅÏÊÕÍ¦Âç¡Ê£Â£É£Ð£Ò£Ï£Ç£Ù¡Ë¤¬¡¢ÅÄ¸ý¿¿ºÌ¡Ê£Á£Ã£Ô¡¡£Ó£Á£É£Ë£Ù£Ï¡Ë¤ÈÁÈ¤ó¤Ç½Ð¾ì¤·¡¢¸Å²ìµ±¡Ê£Î£Ô£ÔÅìÆüËÜ¡Ë¡¢Ê¡ÅçÍ³µª¡Ê´ôÉì£Â£ì£õ£ö£é£ã¡ËÁÈ¤Ë£°¡Ý£²¡Ê£²£±¡Ý£²£³¡¢£²£²¡Ý£²£´¡Ë¤ÇÇÔ¤ì¤¿¡£º£Âç²ñ¤Ç¤ÎÆüËÜÂåÉ½Æþ¤ê¤ËÉ¬Í×¤ÊÁª¹Í¾ò·ï¡Ê£²°Ì°Ê¾å¡Ë¤òËþ¤¿¤»¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡¥²¡¼¥à¸åÈ¾¤ÎºÙ¤«¤¤¥ß¥¹¤¬¶Á¤¤¤¿¡£Î¾¥²¡¼¥à¤È¤âÁ°È¾¤ÏÅÏÊÕ¤ÎÅª³Î¤Ê¥·¥ç¥Ã¥È¤ä¡¢ÅÄ¸ý¤ÎÁ°±Ò¤Î¹¶¤á¤¬¸÷¤ê¡¢¸ß³Ñ°Ê¾å¤ÎÀï¤¤¡£¤¿¤À¸Å²ì¡¢Ê¡ÅçÁÈ¤ËÇ´¤ê¶¯¤¯¥é¥ê¡¼¤òÂ³¤±¤é¤ì¡¢¡Ö¾Ç¤Ã¤Æ¥ß¥¹¤¬½Ð¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡×¡ÊÅÄ¸ý¡Ë¤È¤¤¤¦¡£Âè£²¥²¡¼¥à¤Ï£²£°¡Ý£±£·¤ÈÀè¤Ë¥Þ¥Ã¥Á¥Ý¥¤¥ó¥È¤ò¤«¤±¤¿¤¬¡¢¤½¤³¤«¤éµÕÅ¾Éé¤±¡£ÅÏÊÕ¤Ï¡Ö½ªÈ×¤Ë¥ß¥¹¤¬Áý¤¨¤¿¤Î¤¬Á´¤Æ¡×¤È¼õ¤±»ß¤á¡¢ÅÄ¸ý¤Ï¡ÖÍ¥¾¡¤·¤¿¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤¹¤´¤¯²ù¤·¤¤¡×¤È¿°¤ò¤«¤ó¤À¡£
¡¡ÅÏÊÕ¤ÏÅìÌîÍ¼Ó¡Ê¸½¡¦¸Þ½½Íò¡Ë¤ÈÁÈ¤ó¤À¡È¤ï¤¿¤¬¤·ÁÈ¡É¤È¤·¤Æ¡¢¥Ñ¥ê¸ÞÎØ¤Ç£²Âç²ñÏ¢Â³¤ÎÆ¼¥á¥À¥ë¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¡£¤½¤Î¸å¤Ë¥Ú¥¢¤ò²ò¾Ã¡£¥Õ¥ì¥Ã¥·¥å¤ÇÀª¤¤¤Î¤¢¤ëÎÏ¤òµá¤á¤Æ¡¢À¤³¦¥¸¥å¥Ë¥¢Áª¼ê¸¢½÷»Ò¥À¥Ö¥ë¥¹¤ÇÍ¥¾¡·Ð¸³¤Î¤¢¤ë£¸³ØÇ¯²¼¤ÎÅÄ¸ý¤È¡¢£¹·î¤ÎÁ´ÆüËÜ¼Ò²ñ¿ÍÁª¼ê¸¢¤«¤éÁÈ¤ß»Ï¤á¤¿¡£
¡¡¥³¥ó¥Ó¤Ïº£Âç²ñ¤Ç°ì¶èÀÚ¤ê¤Ç¡¢·ÑÂ³¤Ïº£¸å½Ï¹Í¤¹¤ë¡£²ÝÂê¤ÏÂ¿¤¯»Ä¤ë¤¬¡¢ÅÏÊÕ¤Ï¡Ö¹¶·â¤ÎÏ¢Â³À¤¬¤è¤«¤Ã¤¿¡£»î¹ç¤òÄÉ¤¦¤´¤È¤Ë¥³¥ó¥Ó¥Í¡¼¥·¥ç¥ó¡¢¤ä¤ê¤¿¤¤¤³¤È¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¼ê±þ¤¨¡£ÅÄ¸ý¤â¡ÖÍ¦Âç¤µ¤ó¤Ë¥¹¥¥ë¤ä¤¤¤í¤ó¤ÊÉôÊ¬¤ò¶µ¤ï¤Ã¤ÆÀ®Ä¹¡¢½¼¼Â¤·¤¿È¾Ç¯¤À¤Ã¤¿¡£¤è¤ê¥ª¡¼¥ë¥Þ¥¤¥Æ¥£¡¼¤ÊÁª¼ê¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¡×¤È°Õµ¤¹þ¤ó¤À¡£
¡¡¢¡£²£°£²£µÇ¯ÅÙ¡¡ÆüËÜÂåÉ½Áª¹Í´ð½à
¡¡¡£²£°£²£´Ç¯Á´ÆüËÜÁí¹çÁª¼ê¸¢¾å°Ì£²ÁÈ
¡¡¢£²£°£²£µÇ¯ÆüËÜ¥é¥ó¥¥ó¥°ºÇ¾å°Ì¡ÊÁ´ÆüËÜÁí¹çÁª¼ê¸¢¸å¤ËÈ¯É½¡Ë
¡¡£¶¯²½ËÜÉô¿äÁ¦Áª¼ê