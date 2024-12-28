¥³¥¹¥á3ÅÀ¥»¥Ã¥È¤Ç¤³¤Î¤ªÃÍÃÊ¤Ã¤Æ¶Ã¤¡£¡Øsweet¡Ù¤ÎÉÕÏ¿¤¬¹â¥¯¥ª¥ê¥Æ¥£¤¹¤®¤ë¤«¤é¡¢Çä¤êÀÚ¤ìÁ°¤Ë¥²¥Ã¥È¤·¤Æ¡ª
¤ª¤·¤ã¤ì¤µ¤óÉ¬¸«¡ª¤«¤ï¤¤¤¯¤Æ¼ÂÍÑÅª¤ÊÉÕÏ¿¤¬¥»¥Ã¥È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡¢»¨»ï¡Øsweet¡Ù12·î¹æ¤¬ÈÎÇä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÄÌ¾ï¹æ¤Ë¤Ï¡ÖSNIDEL HOME¡Ê¥¹¥Ê¥¤¥Ç¥ë¥Û¡¼¥à¡Ë¡×¤Î¥Ó¥Ã¥°¥Ý¡¼¥Á¡¢Áý´©¤Ë¤Ï°Ë¸¶°ª¤µ¤ó¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥¹¤Î¥³¥¹¥á3ÅÀ¤¬ÉÕ¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÆÃ¤ËÁý´©¤ËÉÕÂ°¤¹¤ë¥³¥¹¥á¤Ï¡¢ÉÕÏ¿¤È¤Ï»×¤¨¤Ê¤¤¤Û¤É¤Î¹â¥¯¥ª¥ê¥Æ¥£¡£¼ÂºÝ¤ËÈ©¤Ë¤Î¤»¤¿¤È¤¤Î¿§Ì£¤â¡¢¤È¤Ã¤Æ¤â¤«¤ï¤¤¤¤¤ó¤Ç¤¹¡Ä¡ª
¡Øsweet¡Ù1·î¹æ¤ÎÉÕÏ¿¤ÏSNIDEL HOME¤Î¥Õ¥ê¥ë¥Ð¥Ã¥°¥Ý¡¼¥Á
12·î12Æü¡ÊÌÚ¡Ë¤ËÈ¯Çä¤µ¤ì¤¿¡¢ã·Æ£ÈôÄ»¤µ¤ó¤¬É½»æ¤ò¾þ¤ë¡Øsweet¡Ù1·î¹æ¡ÊÀÇ¹þ1650±ß¡Ë¡£
ÉÕÏ¿¤È¤·¤Æ¡¢¥Þ¥ë¥Á¤Ë»È¤¨¤ë¡ÖSNIDEL HOME¡×¤Î¥Õ¥ê¥ë¥Ð¥Ã¥°¥Ý¡¼¥Á¤¬ÉÕ¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¾åÉÊ¤Ê¥Ö¥é¥Ã¥¯¥«¥é¡¼¤Ë¡¢¥¢¥¤¥Ü¥ê¡¼¤Î»É½«¥í¥´¤¬ÇÛ¤µ¤ì¤¿¥¢¥¤¥Æ¥à¡£¥·¥ã¥«¥·¥ã¥«¤È¤·¤¿¼Á´¶¤Î¡¢Çö¤á¤ÎÀ¸ÃÏ¤¬ºÎÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥í¥´¤Îº¸±¦¤Ë¤ÏÂç¤¤Ê¥Õ¥ê¥ë¤¬ÉÕ¤¤¤Æ¤ª¤ê¡¢¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥ÈÂç¡£¤®¤å¤Ã¤È¤·¤¿¾õÂÖ¤ÇºÊñ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢¥Õ¥ê¥ë¤Î·Á¤òÀ°¤¨¤Æ¤¢¤²¤ë¤È¤¤ì¤¤¤Ê¸«¤¿ÌÜ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤è¡£
¥µ¥¤¥º¤Ï½Ä14.5cm¡ß²£22cm¡ß¥Þ¥Á8.5cm¡£ÂçÍÆÎÌ¥µ¥¤¥º¤Ê¤Î¤Ç¡¢Î¹¹Ô»þ¤Î¥³¥¹¥á¥Ý¡¼¥Á¤È¤·¤Æ¤â³èÌö¤¹¤ëÍ½´¶¤Ç¤¹¡£
ÉáÃÊ»È¤Ã¤Æ¤¤¤ë²½¾Ñ¿å¥Ü¥È¥ë¤Ê¤É¡¢Âç¤¤á¤Î¥¢¥¤¥Æ¥à¤â¤¿¤¯¤µ¤ó¼ýÇ¼¤Ç¤¤½¤¦¡ý ¸ý¤¬Âç¤¤¯³«¤¯¤«¤é¡¢¾®Êª¤Î½Ð¤·Æþ¤ì¤â³Ú¤Á¤ó¤Ç¤¹¤è¡£
¥Ý¡¼¥Á¤ÎÃæ¤Ë¤ÏÆâ¥Ý¥±¥Ã¥ÈÉÕ¤¡£¥ê¥Ã¥×¤ä¥Ú¥ó¥·¥ë¤Ê¤É¡¢ºÙ¤«¤¤¤â¤Î¤âÀ°ÍýÀ°ÆÜ¤Ç¤¤Þ¤¹¤Í¡£
¡Øsweet¡Ù1·î¹æÁý´©¤ÎÉÕÏ¿¤Ï¥³¥¹¥á3ÅÀ¥»¥Ã¥È¡ª
¡Øsweet¡Ù1·î¹æÁý´©¡ÊÀÇ¹þ1670±ß¡Ë¤ÎÉ½»æ¤ò¾þ¤ë¤Î¤Ï¡¢¥â¥Ç¥ë¡¦¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿¡¼¤È¤·¤ÆÉý¹¤¯³èÆ°¤¹¤ë°Ë¸¶°ª¤µ¤ó¡£
²¿ÅÙ¤â»îºî¤ò·«¤êÊÖ¤·¤Æ¤³¤À¤ï¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡¢°Ë¸¶¤µ¤ó¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥¹¤Î¥³¥¹¥á3ÅÀ¤¬¥»¥Ã¥È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÉÕÏ¿¤È¤·¤ÆÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢¥ê¥Ã¥×¡¦¥Á¡¼¥¯&¥ê¥Ã¥×¡¦5¿§¥Ñ¥ì¥Ã¥È¤Î3¤Ä¡£
²¹¤«¤ß¤Î¤¢¤ë¥¦¥©¡¼¥à¥«¥é¡¼¤Î¥³¥¹¥á¤ò»È¤Ã¤Æ¡¢º£¤Ã¤Ý¤¤Þ¯Íî´é¤Ë»Å¾å¤²¤Á¤ã¤¤¤Þ¤·¤ç¡£
°Ë¸¶°ª¤µ¤ó¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥¹¥³¥¹¥á¤¬¤ª¤·¤ã¤ì¤¹¤®¡Ä
¡Ö¥Ô¥ó¥¯¥Ö¥é¥¦¥ó¥ê¥Ã¥×¡×¤Ï¡¢¥Ö¥é¥¦¥ó¤ÎÃæ¤Ë²¹¤«¤ß¤¬²Ã¤ï¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ê½À¤é¤«¤¤¥«¥é¡¼¡£È©¤Ë¤Î¤»¤ë¤È¡¢°ú¤Ã¤«¤«¤ë¤³¤È¤Ê¤¯¥¹¥ë¥¹¥ë¤ÈÅÉ¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£
¥Ô¥ó¥¯¤Î¥Ë¥å¥¢¥ó¥¹¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¡¢¥Ö¥é¥¦¥ó¥ê¥Ã¥×¤ËÄñ¹³¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¿Í¤Ç¤â¥È¥é¥¤¤·¤ä¤¹¤¤¿§Ì£¤«¤â¡£
¥Þ¥ë¥Á¤Ë»È¤¨¤ë¡Ö¥Á¡¼¥¯&¥ê¥Ã¥×¡×¤Ï¡¢¥¸¥å¥ï¥Ã¤È¿§¤Å¤¯¥¦¥©¡¼¥à¥Ö¥é¥¦¥ó¤¬¤È¤Ã¤Æ¤â¤«¤ï¤¤¤¤¡ª
ÇöÉÕ¤¤Î¤¿¤á¡¢¾¯¤·¤º¤ÄÇ»Ã¸¤òÄ´À°¤Ç¤¤Þ¤¹¤è¡£Äø¤è¤¯±ð´¶¤¬¤¢¤ê¡¢¥Á¡¼¥¯¤È¤·¤Æ»È¤¨¤Ð¥Ï¥¤¥é¥¤¥ÈÍ×ÁÇ¤âÃ´¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¼Î¤Æ¿§¤Ê¤·¤Î¡¢¥Ù¡¼¥¸¥å¡õ¥Ö¥é¥¦¥ó¤Î¡Ö5¿§¥Ñ¥ì¥Ã¥È¡×¤âÍ×¥Á¥§¥Ã¥¯¡£
¥¦¥©¡¼¥à¥Ù¡¼¥¸¥å¡¦¥¢¥×¥ê¥³¥Ã¥È¥ª¥ì¥ó¥¸¡¦¥·¥ã¥ó¥Ñ¥ó¥Ù¡¼¥¸¥å¡¦¥ß¥ë¥¯¥Ö¥é¥¦¥ó¤È¤¤¤Ã¤¿4¿§¤Î¥¢¥¤¥·¥ã¥É¥¦¤È¡¢¥Ñ¡¼¥ë¥Ù¡¼¥¸¥å¤Î¥Ï¥¤¥é¥¤¥È¤¬¥»¥Ã¥È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥Æ¥¯¥Ë¥Ã¥¯¤¤¤é¤º¤Ç¥°¥é¥Ç¡¼¥·¥ç¥ó¤òºî¤ì¤ë¥Ñ¥ì¥Ã¥È¤Ç¡¢´ÊÃ±¤ËÌÜ¥Â¥«¥é¤òUP¤Ç¤¤½¤¦¡£¥Ñ¡¼¥ë¤ä¥Ä¥ä´¶¤â¾åÉÊ¤À¤«¤é¡¢Âç¿Í¤Ã¤Ý¤¤Ê·°Ïµ¤¤ÎÌÜ¸µ¤òºî¤ì¤Þ¤¹¤è¡£
¤ªÆÀ´¶¤¿¤Ã¤×¤ê¤Î»¨»ï¤ò¡¢¤¼¤Ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¡ª
ÄÌ¾ï¹æ¤Ë¤Ï¡ÖSNIDEL HOME¡Ê¥¹¥Ê¥¤¥Ç¥ë¥Û¡¼¥à¡Ë¡×¤Î¥Ó¥Ã¥°¥Ý¡¼¥Á¡¢Áý´©¤Ë¤Ï°Ë¸¶°ª¤µ¤ó¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥¹¤Î¥³¥¹¥á3ÅÀ¤¬ÉÕ¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÆÃ¤ËÁý´©¤ËÉÕÂ°¤¹¤ë¥³¥¹¥á¤Ï¡¢ÉÕÏ¿¤È¤Ï»×¤¨¤Ê¤¤¤Û¤É¤Î¹â¥¯¥ª¥ê¥Æ¥£¡£¼ÂºÝ¤ËÈ©¤Ë¤Î¤»¤¿¤È¤¤Î¿§Ì£¤â¡¢¤È¤Ã¤Æ¤â¤«¤ï¤¤¤¤¤ó¤Ç¤¹¡Ä¡ª
¡Øsweet¡Ù1·î¹æ¤ÎÉÕÏ¿¤ÏSNIDEL HOME¤Î¥Õ¥ê¥ë¥Ð¥Ã¥°¥Ý¡¼¥Á
12·î12Æü¡ÊÌÚ¡Ë¤ËÈ¯Çä¤µ¤ì¤¿¡¢ã·Æ£ÈôÄ»¤µ¤ó¤¬É½»æ¤ò¾þ¤ë¡Øsweet¡Ù1·î¹æ¡ÊÀÇ¹þ1650±ß¡Ë¡£
ÉÕÏ¿¤È¤·¤Æ¡¢¥Þ¥ë¥Á¤Ë»È¤¨¤ë¡ÖSNIDEL HOME¡×¤Î¥Õ¥ê¥ë¥Ð¥Ã¥°¥Ý¡¼¥Á¤¬ÉÕ¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¾åÉÊ¤Ê¥Ö¥é¥Ã¥¯¥«¥é¡¼¤Ë¡¢¥¢¥¤¥Ü¥ê¡¼¤Î»É½«¥í¥´¤¬ÇÛ¤µ¤ì¤¿¥¢¥¤¥Æ¥à¡£¥·¥ã¥«¥·¥ã¥«¤È¤·¤¿¼Á´¶¤Î¡¢Çö¤á¤ÎÀ¸ÃÏ¤¬ºÎÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥í¥´¤Îº¸±¦¤Ë¤ÏÂç¤¤Ê¥Õ¥ê¥ë¤¬ÉÕ¤¤¤Æ¤ª¤ê¡¢¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥ÈÂç¡£¤®¤å¤Ã¤È¤·¤¿¾õÂÖ¤ÇºÊñ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢¥Õ¥ê¥ë¤Î·Á¤òÀ°¤¨¤Æ¤¢¤²¤ë¤È¤¤ì¤¤¤Ê¸«¤¿ÌÜ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤è¡£
¥µ¥¤¥º¤Ï½Ä14.5cm¡ß²£22cm¡ß¥Þ¥Á8.5cm¡£ÂçÍÆÎÌ¥µ¥¤¥º¤Ê¤Î¤Ç¡¢Î¹¹Ô»þ¤Î¥³¥¹¥á¥Ý¡¼¥Á¤È¤·¤Æ¤â³èÌö¤¹¤ëÍ½´¶¤Ç¤¹¡£
ÉáÃÊ»È¤Ã¤Æ¤¤¤ë²½¾Ñ¿å¥Ü¥È¥ë¤Ê¤É¡¢Âç¤¤á¤Î¥¢¥¤¥Æ¥à¤â¤¿¤¯¤µ¤ó¼ýÇ¼¤Ç¤¤½¤¦¡ý ¸ý¤¬Âç¤¤¯³«¤¯¤«¤é¡¢¾®Êª¤Î½Ð¤·Æþ¤ì¤â³Ú¤Á¤ó¤Ç¤¹¤è¡£
¥Ý¡¼¥Á¤ÎÃæ¤Ë¤ÏÆâ¥Ý¥±¥Ã¥ÈÉÕ¤¡£¥ê¥Ã¥×¤ä¥Ú¥ó¥·¥ë¤Ê¤É¡¢ºÙ¤«¤¤¤â¤Î¤âÀ°ÍýÀ°ÆÜ¤Ç¤¤Þ¤¹¤Í¡£
¡Øsweet¡Ù1·î¹æ¤Î¹ØÆþ¤Ï¤³¤Á¤é¤«¤é
¡Øsweet¡Ù1·î¹æÁý´©¤ÎÉÕÏ¿¤Ï¥³¥¹¥á3ÅÀ¥»¥Ã¥È¡ª
¡Øsweet¡Ù1·î¹æÁý´©¡ÊÀÇ¹þ1670±ß¡Ë¤ÎÉ½»æ¤ò¾þ¤ë¤Î¤Ï¡¢¥â¥Ç¥ë¡¦¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿¡¼¤È¤·¤ÆÉý¹¤¯³èÆ°¤¹¤ë°Ë¸¶°ª¤µ¤ó¡£
²¿ÅÙ¤â»îºî¤ò·«¤êÊÖ¤·¤Æ¤³¤À¤ï¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡¢°Ë¸¶¤µ¤ó¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥¹¤Î¥³¥¹¥á3ÅÀ¤¬¥»¥Ã¥È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÉÕÏ¿¤È¤·¤ÆÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢¥ê¥Ã¥×¡¦¥Á¡¼¥¯&¥ê¥Ã¥×¡¦5¿§¥Ñ¥ì¥Ã¥È¤Î3¤Ä¡£
²¹¤«¤ß¤Î¤¢¤ë¥¦¥©¡¼¥à¥«¥é¡¼¤Î¥³¥¹¥á¤ò»È¤Ã¤Æ¡¢º£¤Ã¤Ý¤¤Þ¯Íî´é¤Ë»Å¾å¤²¤Á¤ã¤¤¤Þ¤·¤ç¡£
°Ë¸¶°ª¤µ¤ó¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥¹¥³¥¹¥á¤¬¤ª¤·¤ã¤ì¤¹¤®¡Ä
¡Ö¥Ô¥ó¥¯¥Ö¥é¥¦¥ó¥ê¥Ã¥×¡×¤Ï¡¢¥Ö¥é¥¦¥ó¤ÎÃæ¤Ë²¹¤«¤ß¤¬²Ã¤ï¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ê½À¤é¤«¤¤¥«¥é¡¼¡£È©¤Ë¤Î¤»¤ë¤È¡¢°ú¤Ã¤«¤«¤ë¤³¤È¤Ê¤¯¥¹¥ë¥¹¥ë¤ÈÅÉ¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£
¥Ô¥ó¥¯¤Î¥Ë¥å¥¢¥ó¥¹¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¡¢¥Ö¥é¥¦¥ó¥ê¥Ã¥×¤ËÄñ¹³¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¿Í¤Ç¤â¥È¥é¥¤¤·¤ä¤¹¤¤¿§Ì£¤«¤â¡£
¥Þ¥ë¥Á¤Ë»È¤¨¤ë¡Ö¥Á¡¼¥¯&¥ê¥Ã¥×¡×¤Ï¡¢¥¸¥å¥ï¥Ã¤È¿§¤Å¤¯¥¦¥©¡¼¥à¥Ö¥é¥¦¥ó¤¬¤È¤Ã¤Æ¤â¤«¤ï¤¤¤¤¡ª
ÇöÉÕ¤¤Î¤¿¤á¡¢¾¯¤·¤º¤ÄÇ»Ã¸¤òÄ´À°¤Ç¤¤Þ¤¹¤è¡£Äø¤è¤¯±ð´¶¤¬¤¢¤ê¡¢¥Á¡¼¥¯¤È¤·¤Æ»È¤¨¤Ð¥Ï¥¤¥é¥¤¥ÈÍ×ÁÇ¤âÃ´¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¼Î¤Æ¿§¤Ê¤·¤Î¡¢¥Ù¡¼¥¸¥å¡õ¥Ö¥é¥¦¥ó¤Î¡Ö5¿§¥Ñ¥ì¥Ã¥È¡×¤âÍ×¥Á¥§¥Ã¥¯¡£
¥¦¥©¡¼¥à¥Ù¡¼¥¸¥å¡¦¥¢¥×¥ê¥³¥Ã¥È¥ª¥ì¥ó¥¸¡¦¥·¥ã¥ó¥Ñ¥ó¥Ù¡¼¥¸¥å¡¦¥ß¥ë¥¯¥Ö¥é¥¦¥ó¤È¤¤¤Ã¤¿4¿§¤Î¥¢¥¤¥·¥ã¥É¥¦¤È¡¢¥Ñ¡¼¥ë¥Ù¡¼¥¸¥å¤Î¥Ï¥¤¥é¥¤¥È¤¬¥»¥Ã¥È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥Æ¥¯¥Ë¥Ã¥¯¤¤¤é¤º¤Ç¥°¥é¥Ç¡¼¥·¥ç¥ó¤òºî¤ì¤ë¥Ñ¥ì¥Ã¥È¤Ç¡¢´ÊÃ±¤ËÌÜ¥Â¥«¥é¤òUP¤Ç¤¤½¤¦¡£¥Ñ¡¼¥ë¤ä¥Ä¥ä´¶¤â¾åÉÊ¤À¤«¤é¡¢Âç¿Í¤Ã¤Ý¤¤Ê·°Ïµ¤¤ÎÌÜ¸µ¤òºî¤ì¤Þ¤¹¤è¡£
¤ªÆÀ´¶¤¿¤Ã¤×¤ê¤Î»¨»ï¤ò¡¢¤¼¤Ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¡ª
¡Øsweet¡Ù1·î¹æÁý´©¤Î¹ØÆþ¤Ï¤³¤Á¤é¤«¤é