³Æ¸òÄÌµ¡´Ø¤Ç²¼¤êº®»¨¥Ô¡¼¥¯¡¡»³ÍÛ¿·´´Àþ¤Ï°ì»þ±¿Å¾¸«¹ç¤ï¤»
¡¡¹ñÆâÀþ¤Î²¼¤ê¤Îº®»¨¤Î¥Ô¡¼¥¯¤Ï¡¢ÆüËÜ¹Ò¶õ¤¬28Æü¤ÇÁ´Æü¶õ¤Ï31Æü¤Ç¤¹¤¬¡¢±©ÅÄ¶õ¹Á¤«¤é³ÆÃÏ¤Ø¸þ¤«¤¦ÊØ¤Ï¤Û¤ÜËþÀÊ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡Å´Æ»¤Ç¤¹¡£28ÆüÄ«¡¢»³ÍÛ¿·´´Àþ¤¬±¿Å¾¤ò°ì»þ¸«¹ç¤ï¤»¤¿¤¿¤á¡¢³ÆÃÏ¤Î¼çÍ×¤Ê±Ø¤Ç¤Ïº®»¨¤¬¸«¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡Åì³¤Æ»¡¦»³ÍÛ¿·´´Àþ¤Î²¼¤ê¤Ï28Æü¤¬º®»¨¤Î¥Ô¡¼¥¯¤Ç¡¢¸áÁ°¤Î»ØÄêÀÊ¤Ï¤Û¤ÜËþÀÊ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡JRÅìÆüËÜ¤Î¿·´´Àþ¤Î²¼¤ê¤Ï¸áÁ°10»þ¸½ºß¡¢ËÌÎ¦¿·´´Àþ¤Î°ìÉôÎó¼Ö¤Ç¼«Í³ÀÊ¤Î¾è¼ÖÎ¨¤Ï120¡ó¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¹âÂ®Æ»Ï©¤Î²¼¤ê¤â28Æü¤¬º®»¨¤Î¥Ô¡¼¥¯¤Ç¤¹¡£
¡¡ÆüËÜÆ»Ï©¸òÄÌ¾ðÊó¥»¥ó¥¿¡¼¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢¸áÁ°11»þÈ¾»þÅÀ¤Ç¡¢ÅìÌ¾¹âÂ®¤ÎÂçÏÂ¥È¥ó¥Í¥ëÉÕ¶á¤Ç15¥¥í¤Î½ÂÂÚ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Û¤«¡¢Ãæ±ûÆ»¤ÎÂç·î¥¸¥ã¥ó¥¯¥·¥ç¥óÉÕ¶á¤Ç5¥¥í¤Î½ÂÂÚ¤Ê¤É¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡Å´Æ»¤Ç¤¹¡£28ÆüÄ«¡¢»³ÍÛ¿·´´Àþ¤¬±¿Å¾¤ò°ì»þ¸«¹ç¤ï¤»¤¿¤¿¤á¡¢³ÆÃÏ¤Î¼çÍ×¤Ê±Ø¤Ç¤Ïº®»¨¤¬¸«¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡Åì³¤Æ»¡¦»³ÍÛ¿·´´Àþ¤Î²¼¤ê¤Ï28Æü¤¬º®»¨¤Î¥Ô¡¼¥¯¤Ç¡¢¸áÁ°¤Î»ØÄêÀÊ¤Ï¤Û¤ÜËþÀÊ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡JRÅìÆüËÜ¤Î¿·´´Àþ¤Î²¼¤ê¤Ï¸áÁ°10»þ¸½ºß¡¢ËÌÎ¦¿·´´Àþ¤Î°ìÉôÎó¼Ö¤Ç¼«Í³ÀÊ¤Î¾è¼ÖÎ¨¤Ï120¡ó¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¹âÂ®Æ»Ï©¤Î²¼¤ê¤â28Æü¤¬º®»¨¤Î¥Ô¡¼¥¯¤Ç¤¹¡£
¡¡ÆüËÜÆ»Ï©¸òÄÌ¾ðÊó¥»¥ó¥¿¡¼¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢¸áÁ°11»þÈ¾»þÅÀ¤Ç¡¢ÅìÌ¾¹âÂ®¤ÎÂçÏÂ¥È¥ó¥Í¥ëÉÕ¶á¤Ç15¥¥í¤Î½ÂÂÚ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Û¤«¡¢Ãæ±ûÆ»¤ÎÂç·î¥¸¥ã¥ó¥¯¥·¥ç¥óÉÕ¶á¤Ç5¥¥í¤Î½ÂÂÚ¤Ê¤É¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
´ØÏ¢¾ðÊó¡ÊBiZ PAGE¡Ü¡Ë
-
¾åÅÄ,
°ËÅì»Ô,
Ä¹Ìî,
¥Û¥Æ¥ë,
ºßÂð°åÎÅ,
¼Í½ÐÀ®·Áµ¡,
¿ÀÆàÀî,
Ï·¿Í¥Û¡¼¥à,
ÀÅ²¬,
À¸²Ö