2024年アニメ・漫画・声優ニュースまとめ 元日婚やSNS不正アクセス騒動…アスラン道頓堀で遊ぶなど
2024年も多くのアニメ・漫画ニュースが発表され、ファンを驚かせたが、どのようなものがたあったのだろうか？ ORICON NEWSでは特に反響が大きかったアニメ・漫画・声優ニュースを簡単にまとめた。
【写真】結婚・亡くなった声優たち…話題のプリキュア新作ビジュアルなど
■1月
・声優・内田雄馬＆日高里菜が結婚（1月1日発表）
・『セクシー田中さん』作者・芦原妃名子さん死去
・アスラン・ザラ、道頓堀で遊ぶ 『ガンダムSEED』47都道府県ご当地ビジュアル公開
・『キャプテン翼』4月に漫画連載が終了 高橋陽一が体力の衰え実感で43年に幕
■2月
・ガンダム映画シリーズ最高興収を記録！42年ぶり更新 劇場版『ガンダムSEED』
■3月
・漫画家・鳥山明さんが死去 68歳
・『ちびまる子ちゃん』声優のTARAKOさん死去
・『葬送のフリーレン』アウラ、人気投票2位 担当声優・竹達彩奈も驚き
・いのまたむつみさん死去、各企業が追悼
■4月
・『東リベ』作者、ジャンプで初の新連載スタート
・『コナン』蘭姉ちゃんの角が話題 マクドナルドが広告使用で店舗への矢印に
・水瀬いのり公式X、不正アクセス被害「乗っ取られた可能性がございます」
■5月
・高橋一生＆飯豊まりえ結婚で「ジョジョ婚」話題 ドラマ『岸辺露伴』共演
・古谷徹、不倫報道で謝罪 ファンと4年半不倫し暴力・妊娠中絶
・『魔法つかいプリキュア!』続編、来年1月に放送開始 シリーズ初の深夜放送
・漫画『花ざかりの君たちへ』初のアニメ化決定
■6月
・『らんま1／2』完全新作アニメ制作決定
・声優の増山江威子さん死去 89歳 『ルパン三世』峰不二子役
・声優・松野太紀さん死去 『遊戯王』公式が追悼
■7月
・『鬼滅の刃』無限城編が劇場版3部作で制作決定
・『地獄先生ぬ〜べ〜』2025年に新作アニメ化
・『魔法騎士レイアース』27年ぶり新作アニメ制作決定
■8月
・声優・田中敦子さん死去 61歳 代表作は『攻殻機動隊』草薙素子役など
・『ヒロアカ』完結、連載10年に幕
・声優・矢島晶子が改名「うえちあき」に 代表作に『クレしん』初代しんちゃん役
■9月
・映画『わんだふるぷりきゅあ！』うさぎの大福役は中村悠一
・『呪術廻戦』完結、連載6年半に幕
■10月
・『ドラゴンボールDAIMA』声優変更で混乱の声
・野沢雅子ら声優の声をAI音声化 青二プロダクション発表
■11月
・金田一一37歳、美雪と結婚していた！子供も授かる
・『プリキュア』新作は『キミとアイドルプリキュア♪』
■12月
・『ワンピース』フランキー役が声優交代 矢尾一樹が降板で後任は木村昴
・『プリキュア』ペットの死を描き反響 寿命問題を隠さず表現に評価の声
【写真】結婚・亡くなった声優たち…話題のプリキュア新作ビジュアルなど
■1月
・声優・内田雄馬＆日高里菜が結婚（1月1日発表）
・『セクシー田中さん』作者・芦原妃名子さん死去
・アスラン・ザラ、道頓堀で遊ぶ 『ガンダムSEED』47都道府県ご当地ビジュアル公開
・『キャプテン翼』4月に漫画連載が終了 高橋陽一が体力の衰え実感で43年に幕
・ガンダム映画シリーズ最高興収を記録！42年ぶり更新 劇場版『ガンダムSEED』
■3月
・漫画家・鳥山明さんが死去 68歳
・『ちびまる子ちゃん』声優のTARAKOさん死去
・『葬送のフリーレン』アウラ、人気投票2位 担当声優・竹達彩奈も驚き
・いのまたむつみさん死去、各企業が追悼
■4月
・『東リベ』作者、ジャンプで初の新連載スタート
・『コナン』蘭姉ちゃんの角が話題 マクドナルドが広告使用で店舗への矢印に
・水瀬いのり公式X、不正アクセス被害「乗っ取られた可能性がございます」
■5月
・高橋一生＆飯豊まりえ結婚で「ジョジョ婚」話題 ドラマ『岸辺露伴』共演
・古谷徹、不倫報道で謝罪 ファンと4年半不倫し暴力・妊娠中絶
・『魔法つかいプリキュア!』続編、来年1月に放送開始 シリーズ初の深夜放送
・漫画『花ざかりの君たちへ』初のアニメ化決定
■6月
・『らんま1／2』完全新作アニメ制作決定
・声優の増山江威子さん死去 89歳 『ルパン三世』峰不二子役
・声優・松野太紀さん死去 『遊戯王』公式が追悼
■7月
・『鬼滅の刃』無限城編が劇場版3部作で制作決定
・『地獄先生ぬ〜べ〜』2025年に新作アニメ化
・『魔法騎士レイアース』27年ぶり新作アニメ制作決定
■8月
・声優・田中敦子さん死去 61歳 代表作は『攻殻機動隊』草薙素子役など
・『ヒロアカ』完結、連載10年に幕
・声優・矢島晶子が改名「うえちあき」に 代表作に『クレしん』初代しんちゃん役
■9月
・映画『わんだふるぷりきゅあ！』うさぎの大福役は中村悠一
・『呪術廻戦』完結、連載6年半に幕
■10月
・『ドラゴンボールDAIMA』声優変更で混乱の声
・野沢雅子ら声優の声をAI音声化 青二プロダクション発表
■11月
・金田一一37歳、美雪と結婚していた！子供も授かる
・『プリキュア』新作は『キミとアイドルプリキュア♪』
■12月
・『ワンピース』フランキー役が声優交代 矢尾一樹が降板で後任は木村昴
・『プリキュア』ペットの死を描き反響 寿命問題を隠さず表現に評価の声