（左から）内田雄馬、日高里菜 （C）ORICON NewS inc.

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　2024年も多くのアニメ・漫画ニュースが発表され、ファンを驚かせたが、どのようなものがたあったのだろうか？　ORICON NEWSでは特に反響が大きかったアニメ・漫画・声優ニュースを簡単にまとめた。

【写真】結婚・亡くなった声優たち…話題のプリキュア新作ビジュアルなど

■1月
・声優・内田雄馬＆日高里菜が結婚（1月1日発表）
・『セクシー田中さん』作者・芦原妃名子さん死去
・アスラン・ザラ、道頓堀で遊ぶ　『ガンダムSEED』47都道府県ご当地ビジュアル公開
・『キャプテン翼』4月に漫画連載が終了　高橋陽一が体力の衰え実感で43年に幕

■2月
・ガンダム映画シリーズ最高興収を記録！42年ぶり更新　劇場版『ガンダムSEED』

■3月
・漫画家・鳥山明さんが死去　68歳
・『ちびまる子ちゃん』声優のTARAKOさん死去
・『葬送のフリーレン』アウラ、人気投票2位　担当声優・竹達彩奈も驚き
・いのまたむつみさん死去、各企業が追悼

■4月
・『東リベ』作者、ジャンプで初の新連載スタート
・『コナン』蘭姉ちゃんの角が話題　マクドナルドが広告使用で店舗への矢印に
・水瀬いのり公式X、不正アクセス被害「乗っ取られた可能性がございます」

■5月
・高橋一生＆飯豊まりえ結婚で「ジョジョ婚」話題　ドラマ『岸辺露伴』共演
・古谷徹、不倫報道で謝罪　ファンと4年半不倫し暴力・妊娠中絶
・『魔法つかいプリキュア!』続編、来年1月に放送開始　シリーズ初の深夜放送
・漫画『花ざかりの君たちへ』初のアニメ化決定

■6月
・『らんま1／2』完全新作アニメ制作決定
・声優の増山江威子さん死去　89歳　『ルパン三世』峰不二子役
・声優・松野太紀さん死去　『遊戯王』公式が追悼

■7月
・『鬼滅の刃』無限城編が劇場版3部作で制作決定
・『地獄先生ぬ〜べ〜』2025年に新作アニメ化
・『魔法騎士レイアース』27年ぶり新作アニメ制作決定

■8月
・声優・田中敦子さん死去　61歳　代表作は『攻殻機動隊』草薙素子役など
・『ヒロアカ』完結、連載10年に幕
・声優・矢島晶子が改名「うえちあき」に　代表作に『クレしん』初代しんちゃん役

■9月
・映画『わんだふるぷりきゅあ！』うさぎの大福役は中村悠一
・『呪術廻戦』完結、連載6年半に幕

■10月
・『ドラゴンボールDAIMA』声優変更で混乱の声
・野沢雅子ら声優の声をAI音声化　青二プロダクション発表

■11月
・金田一一37歳、美雪と結婚していた！子供も授かる
・『プリキュア』新作は『キミとアイドルプリキュア♪』

■12月
・『ワンピース』フランキー役が声優交代　矢尾一樹が降板で後任は木村昴
・『プリキュア』ペットの死を描き反響　寿命問題を隠さず表現に評価の声