うどん飲みも楽しめる！ NY生まれのうどんレストラン「hanon」が渋谷でリスタート（東京・神泉）

「食べログ」に新しく登録されたお店の中から『注目のお店』をご紹介。今回は、ニューヨークで愛されたうどんレストラン「hanon(ハノン)」が登場。

〈New Open News〉

毎日、たくさんの新しいお店が登録されている「食べログ」。そんな「食べログ」のデータベースの中でも、オープン早々、高い評価の口コミがあったり、多くの「保存」をされたりしている『注目のお店』を食いしん坊ライターが紹介します。

hanon(東京・神泉)

2024年12月23日、渋谷区神泉にオープン

ニューヨークタイムズ紙の二つ星を獲得したブルックリンの人気うどんレストラン「hanon(ハノン)」が2024年12月23日、渋谷区神泉にオープンしました。2019年2月にブルックリンでオープンした「hanon」は、2022年3月に入居していたビルの火災によって立ち入り禁止に。オーナーの内田隆太さんは近隣で転居先を探したものの物件がなく、新たな契約にも数年以上かかるとわかり、この度日本の中でも世界に向けて発信力のある渋谷区神泉に移転することにしました。

「天麩羅せいろ【車海老1、旬の魚介1、野菜3】」

ニューヨークの「hanon」でも腕を振るっていたシェフの柳沢孝弘さんが作り上げるうどんは、優しいだしの味わいと、圧力鍋で調理するのにもっとも適した特注麺が特徴。カツオや昆布、イリコなどを使ってだしを取り柚子で風味づけしたスープに、国産小麦で作り上げたモチモチ食感のうどんを合わせています。旬の魚介や野菜など5種類の揚げたて天ぷらを添えた「天麩羅せいろ」2,500円はニューヨークでも人気を博したシグネチャーメニュー。このほか「せいろ」900円、「かけ」900円、「釜玉明太バター」1,300円など、温冷各7種類以上のうどんメニューがそろいます。

「釜玉明太バター」

さらに「燻し漬け鮪のストラッチャテッラ」1,300円や「キャベツの炭火焼き海鮮餡かけ」1,300円など、お酒が進むアラカルトメニューも15種類ラインアップしています。

「燻し漬け鮪のストラッチャテッラ」

豊富にそろう国産のナチュラルワインも魅力で、ワインイベント「LIFE with WINE」主催の胗佐織さんが手掛けており、岡山の「ル・カノン」や北海道の「ぴのろぜ」などさまざま。日本酒も「黒龍」や「日日」、ウイスキーも「イチローズモルト」、焼酎は「だいやめ」、ジンは「AKAYANEクラフトスピリッツ」などがそろい、ジャパニーズクラフトマンシップを感じられるセレクトとなっています。

<店舗情報>◆hanon住所 : 東京都渋谷区神泉9-12 Casa de Cielo 1FTEL : 不明の為情報お待ちしております

写真:お店から

文:中森りほ、食べログマガジン編集部

