Âç¹¥¤¤ÊËüÇ½ÌîºÚ¤ò¥Õ¥ë³èÍÑ¡ª¡Ö¥È¥Þ¥È¤È¥¥à¥Á¤Î»¨¿æ¡×¡Ö¥È¥Þ¥È¤ÈÂçÍÕ¤Î¥ª¥ê¡¼¥Ö¤¢¤¨¡×
ÌÜÉ¸¤Ï1½µ´Ö¤Ç»È¤¤ÀÚ¤ë¤³¤È¡£¤ª¤¤¤·¤¯¤Æ¼êº¢¤Ê½Ü¤ÎÌîºÚ¤Ç¼«¿æ¤ò³Ú¤·¤¯¡ª¡¿¤ª¤Ò¤È¤ê¤µ¤Þ¤Î¤¢¤Ã¤¿¤«1¥ö·î¿©Èñ2Ëü±ßÀ¸³è »Íµ¨¤ÎÌîºÚ¥ì¥·¥Ô¡Ê1¡Ë
Êª²Á¹â¤Î¤¤¤Þ¡¢¿©Èñ¤ÎÀáÌó¤ò¼ÂÁ©¤·¤Æ¤¤¤ë¿Í¤âÂ¿¤¤¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¤ªÅ¹¤Ç¶ãÌ£¤·¤ÆÇã¤Ã¤¿½Ü¤ÎÌîºÚ¡£Çã¤Ã¤¿¤«¤é¤Ë¤ÏÈþÌ£¤·¤¯¡¢¤½¤·¤ÆÍ¾¤¹¤È¤³¤í¤Ê¤¯»È¤¤ÀÚ¤ê¤¿¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡£
Ì¡²è²È¡¦¤ª¤Å¤Þ¤ê¤³¤µ¤ó¤¬¤«¤Ä¤Æ¼ÂÁ©¤·¤¿¼«¿æ1Ëü±ß¡¢³°¿©1Ëü±ß¤ÎÊë¤é¤·¡£¤¬¤ó¤Ð¤ê¤¹¤®¤º¡¢¤æ¤ë¤Ã¤È³Ú¤·¤à¤ò¥â¥Ã¥È¡¼¤Ë¤·¤¿ÀáÌóÀ¸³è¤ÎÈë·í¤Ï¡Ö»Íµ¨¤ÎÌîºÚ¤ò¤È¤³¤È¤ó³èÍÑ¤¹¤ë¡×¤È¤¤¤¦¡¢¤ª¤Å¤µ¤óÎ®¤ÎÀáÌóÎÁÍý½Ñ¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£½Ü¤ÎÌîºÚ¤ò¤ª¤¤¤·¤¯»È¤¤ÀÚ¤ë´ÊÃ±¥ì¥·¥Ô¤Ï¡¢ÀáÌóÎÁÍý¤Ë¤È¤É¤Þ¤é¤Ê¤¤Ë¤«¤Ê¿©Âî¤òÌóÂ«¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤â¤Î¤Ð¤«¤ê¡£
¡¦ËÜµ»ö¤ÏÃø¼Ô¤Î¼ÂÂÎ¸³¤Ë´ð¤Å¤¯¥¨¥Ã¥»¥¤¤Ç¤¹¡£²Á³Ê¤ä¾¦ÉÊÆâÍÆ¤Ï2017Ç¯4·î»þÅÀ¤Ç¤Î¾ðÊó¤È¤Ê¤ê¡¢¸½ºß¤È¤Ï°Û¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¤´Î»¾µ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡¦ËÜµ»ö¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ë¾¦ÉÊ¤ä¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Î²Á³Ê¤Ï¡¢´ðËÜÅª¤Ë¤Ï¡ÖÀÇÈ´¤¡×É½µ¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÉÔÌÀ¤Ê¤â¤Î¤Ë¤Ï¡ÖÀÇÈ´¤¡×¡ÖÀÇ¹þ¤ß¡×É½µ¤ÏÆþ¤ì¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¢¨ËÜµ»ö¤Ï¤ª¤Å¤Þ¤ê¤³Ãø¤Î½ñÀÒ¡Ø¤ª¤Ò¤È¤ê¤µ¤Þ¤Î¤¢¤Ã¤¿¤«1¥ö·î¿©Èñ2Ëü±ßÀ¸³è »Íµ¨¤ÎÌîºÚ¥ì¥·¥Ô¡Ù¤«¤é°ìÉôÈ´¿è¡¦ÊÔ½¸¤·¤Þ¤·¤¿¡£
Ãø¡á¤ª¤Å¤Þ¤ê¤³¡¿¡Ø¤ª¤Ò¤È¤ê¤µ¤Þ¤Î¤¢¤Ã¤¿¤«1¥ö·î¿©Èñ2Ëü±ßÀ¸³è »Íµ¨¤ÎÌîºÚ¥ì¥·¥Ô¡Ù