¥¸¡¼¥³¡¢¥Ñ¥ê¸ÞÎØÃæ¤Î8000Ëü±ßÁêÅöÅðÆñ»ö·ï¤Ë·ãÅÜ ¡ÖÂçÀÚ¤ÊÆü¤ËºÊ¤Ë¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤·¤¿¤â¤Î¤À¤Ã¤¿¡×
¤«¤Ä¤Æ¼¯Åç¥¢¥ó¥È¥é¡¼¥º¤Ç¥×¥ì¡¼¤·¡¢ÆüËÜÂåÉ½¤Î´ÆÆÄ¤òÌ³¤á¤¿¥¸¡¼¥³»á¡£
¥Ö¥é¥¸¥ëÂåÉ½¤Î¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥ì¥¸¥§¥ó¥É¤Ç¤¢¤ë71ºÐ¤ÎÆ±»á¤Ï¡¢º£Ç¯7·î¤ËÂÚºßÃæ¤Î¥Ñ¥ê¤ÇÅðÆñÈï³²¤ËÁø¤Ã¤¿¡£
¥Ñ¥ê¸ÞÎØ¤Ë¤ª¤±¤ë¥Ö¥é¥¸¥ë¤Î¥¢¥ó¥Ð¥µ¥À¡¼¤À¤Ã¤¿¥¸¡¼¥³»á¤Ï¡¢¥í¥ì¥Ã¥¯¥¹¤äÊõÀÐÎà¡¢¸½¶â¤Ê¤É¤òÅð¤Þ¤ì¡¢Èï³²³Û¤Ï50Ëü¥æ¡¼¥í¡Ê8231Ëü±ß¡Ë¤Û¤É¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ØGlobo¡Ù¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢¥¸¡¼¥³»á¤Ï¤½¤Î»ö·ï¤Î¾ÜºÙ¤ò¸ì¤ê¡¢COB¡Ê¥Ö¥é¥¸¥ë¸ÞÎØ°Ñ°÷²ñ¡Ë¤Ø¤ÎÅÜ¤ê¤ò¤¢¤é¤ï¤Ë¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡Ö¾·ÂÔ¤µ¤ì¤¿¤³¤È¡¢Ì¾ÍÀ¤Ê¤³¤È¤Ë¤È¤Æ¤â´¶¼Õ¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢ÁÛÄê³°¤Î¤³¤È¤¬µ¯¤³¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ë¡£
»ä¤ÏÈó¾ï¤ËÆ°ÍÉ¤·¤¿¡£º£Æü¤Ë»ê¤ë¤Þ¤Ç¡¢COB¤ÎÃ¯°ì¿Í¤È¤·¤Æ¡¢²ñÄ¹¤ä¤½¤Î´Ø·¸¼Ô¤µ¤¨¤â¡¢»ä¤ËÏÃ¤ò¤·¤ËÍè¤Æ¤¯¤ì¤Ê¤¤¤«¤é¤À¡£Èà¤é¤Ï»ä¤ËÅÅÏÃ¤Ç³ÎÇ§¤¹¤ë¤³¤È¤â¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¡¢¤½¤ì¤¬Ê¢Î©¤¿¤·¤¤¡£¥Û¥Æ¥ë¤Ë¤ÏÃ¯¤âÇñ¤Þ¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£Â¾¤Î¥Û¥Æ¥ëÂå¤Ï»ä¤¬»ÙÊ§¤Ã¤¿¡£
¥¢¥ó¥Ð¥µ¥À¡¼¤ÎÇÛÃÖ¾ì½ê¤Ë´Ö°ã¤¤¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£´í¸±¤Ê¾ì½ê¤Ç¡¢¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£¤¬¹Ô¤ÆÏ¤¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È´¶¤¸¤¿¡£²æ¡¹¤ò¾è¤»¤¿¼Ö¤Ï¥ì¥ó¥¿¥«¡¼¤Ç¡¢Â¾¤Î¾ì½ê¤Î¾ÚÌÀ½ñ¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£·Ð¸³¤ÎÀõ¤¤¡¢¼ã¼Ô¤¿¤Á¤À¤Ã¤¿¡£
¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¥Û¥Æ¥ë¤òÊÑ¤¨¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¥Û¥Æ¥ë¤òÊÑ¹¹¤·¤¿ºÝ¡¢²ÙÊª¤ò¼Ö¤Ë¾è¤»¤¿½Ö´Ö¡¢Ã¯¤«¤¬¤ä¤Ã¤Æ¤¤Æ±¿Å¾¼ê¤ÈÏÃ¤·»Ï¤á¤¿¡£
±¿Å¾¼ê¤Ï¥Õ¥é¥ó¥¹¸ì¤¬¤Þ¤Ã¤¿¤¯¤ï¤«¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£Ãó¼Ö¤¬°¤¤¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¼ÂºÝ¤Ï¤½¤¦¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢²æ¡¹¤ÎÃí°Õ¤ò°ú¤¤¤Æ¤¤¤¿¤Î¤À
¤½¤·¤Æ¡¢¼ÖÆâ¤Ë¥¹¡¼¥Ä¥±¡¼¥¹¤¬ÃÖ¤¤¤¿¤Þ¤Þ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢ÊÌ¤ÎÃË¤¬¸å¤í¤«¤é¤ä¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤È¡¢¤½¤ì¤ò»ý¤Áµî¤Ã¤¿¡£¤Û¤ó¤Î2Ê¬¤Û¤É¤Î¤³¤È¤À¤Ã¤¿¡£
ºÊ¤Î»ý¤ÁÊª¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£µ®½Å¤Ê¤â¤Î¤Ç¡¢¥»¥ó¥Á¥á¥ó¥¿¥ë¤Ê²ÁÃÍ¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£ÂçÀÚ¤ÊÆü¤ËºÊ¤Ë¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤·¤¿¤â¤Î¤À¤Ã¤¿¡£
¤¢¤Î¤»¤¤¤Ç¤»¤Ã¤«¤¯¤Î·Ð¸³¤¬ÂæÌµ¤·¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£·Ù»¡½ð¤Ç6»þ´Ö²á¤´¤·¡¢COB¤ÎÊÛ¸î»Î¤¬½õ¤±¤ËÍè¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£¤Þ¤ÀÁÜººÃæ¤À¤¬¡¢ÃË2¿Í¤¬ÂáÊá¤µ¤ì¤¿¤è¤¦¤À¡×
COB¤«¤é¤Þ¤È¤â¤ÊÏ¢Íí¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤«¡£
¡ÈºÇ°¤Îº¾µ½»Õ¡É¤â¡ÄÇË»º¤·¤¿¶âËþ¥¹¥¿¡¼12¿Í
¤Þ¤¿¡¢Åð¤Þ¤ì¤¿¤Î¤ÏºÊ¤È¤Î»×¤¤½Ð¤ÎÉÊ¡¹¤À¤Ã¤¿¤È¤Î¤³¤È¡£