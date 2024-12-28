Æü¥Æ¥ìNEWS NNN

¼Ì¿¿³ÈÂç

9Ï¢µÙ¤È¤Ê¤ëÇ¯ËöÇ¯»Ï¤ò¡¢¤Õ¤ë¤µ¤È¤ä¹Ô³ÚÃÏ¤Ç²á¤´¤¹¿Í¤¿¤Á¤Îµ¢¾Ê¥é¥Ã¥·¥å¤¬»Ï¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢»³ÍÛ¿·´´Àþ¤¬°ì»þ¡¢±¿Å¾¤ò¸«¹ç¤ï¤»¡¢¥À¥¤¥ä¤ÎÍð¤ì¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£

JR¿·Âçºå±Ø¤Ç¤Ï±¿Å¾¤Î¸«¹ç¤ï¤»¤Èµ¢¾Ê¥é¥Ã¥·¥å¤¬½Å¤Ê¤ê¡¢²þ»¥¸ý¤ÎÁ°¤Ï·ã¤·¤¯º®»¨¤·¤Þ¤·¤¿¡£

JRÀ¾ÆüËÜ¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢28Æü¸áÁ°6»þ40Ê¬¤´¤í¡¢²¬»³¸©Æâ¤Î±èÀþ¤Ç²ÐºÒ¤¬µ¯¤­¤¿±Æ¶Á¤Ç¡¢»³ÍÛ¿·´´Àþ¤Ï¿·Âçºå¤È¹­Åç¤Î´Ö¤Ç1»þ´Ö¤¢¤Þ¤ê±¿Å¾¤ò¸«¹ç¤ï¤»¤Þ¤·¤¿¡£¸áÁ°11»þ30Ê¬¸½ºß¤â¥À¥¤¥ä¤¬Âç¤­¤¯Íð¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£

ÀÅ²¬¤Øµ¢¾Ê¤¹¤ë¿Æ»Ò¡Ö¡ÊÈ¯¼Ö»þ¹ï¤¬¡ËÌ¤Äê¤À¤«¤é¡¢¾è¤ì¤ë¤«¤Þ¤À¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤ß¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£¤³¤ó¤Ê¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤Ê¤ó¤Æ»×¤Ã¤Æ¤â¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤«¤é¡¢¤É¤¦¤·¤¿¤é¤¤¤¤¤«¤Ê¤È¤¤¤¦´¶¤¸¤Ç¤¹¤Í¡×

¹­Åç¤Øµ¢¾Ê¤¹¤ë¿Æ»Ò¡Ö¤É¤¦¤·¤è¤¦¤â¤Ç¤­¤Ê¤¤¤³¤È¤Ê¤Î¤Ç¡¢ÂÔ¤Á¤Þ¤¹¡×

¥À¥¤¥ä¤ÎÍð¤ì¤Ï¸á¸å¤âÂ³¤­¤½¤¦¤Ç¤¹¡£