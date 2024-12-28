『No No Girls』最終審査の模様が1回限りの配信決定！配信直後にはデビューグループの詳細も発表
■ファイナリスト10名による最終審査と、デビューグループ発表の様子を配信！
2025年1月11日に神奈川・Kアリーナ横浜にて行われる『No No Girls THE FINAL』の一般チケットが販売開始から3分で即完。
総申し込み数が約5万人とドーム規模に達したこと受け、同イベントで行われるガールズグループオーディション番組『No No Girls』最終審査の模様が、1月12日14時からYouTubeで1回限りで配信されることが急きょ決定。さらに配信直後にデビューグループの詳細が公式SNSで発表される。
『No No Girls』は、SKY-HIがCEOを務め、BE:FIRSTやMAZZELなどが所属するマネジメント/レーベル・BMSGが、プロデューサーにラッパー/シンガーのちゃんみなを迎えて開催しているガールズグループオーディション。
1月12日の特別配信では、ファイナリスト10名による最終審査と、デビューグループ発表の様子を届ける。なお、最終審査の模様は1月17日20時から配信されYouTube本編でも改めて視聴することができる。
また『No No Girls THE FINAL』の全貌を、1月26日よりHuluにて配信決定。配信チケットは1月11日から販売開始となる。詳細は後日される。
リリース情報
2024.12.15 ON SALE
DIGITAL SINGLE「Tiger」
配信情報
『No No Girls』
※オーディション番組
本編（YouTube）：毎週金曜 20:00配信
完全版（Hulu）：毎週日曜 12:00配信
番組情報
日本テレビ・長崎国際テレビ『No No Girls Night』
※公式応援番組
毎週水曜 24:59～
出演：ぺえ（タレント）、平成フラミンゴ・NICO（YouTubeクリエイター）
番組公式サイト
https://nonogirls.audition-bmsg.tokyo/
番組公式SNS
YouTube
https://www.youtube.com/c/BMSG_official
X（旧Twitter）
https://x.com/nonogirls_x/
Instagram
https://www.instagram.com/nonogirls_official/
TikTok
『No No Girls THE FINAL』イベントサイト
https://nonogirls-thefinal.jp/
Hulu公式サイト
https://www.hulu.jp/
ちゃんみな OFFICIAL SITE
https://chanmina.com/
SKY-HI OFFICIAL SITE
https://skyhi.tokyo/
BMSG OFFICIAL SITE
https://bmsg.tokyo/