¡Ö¥¤¥ó¥É¤Î¼«Æ°¼Ö»Ô¾ì¤Ë³×Ì¿¡×¡¡¥â¥Ç¥£¼óÁê¡¢¥¹¥º¥¸µ²ñÄ¹¤òÅé¤à
¡¡¼«Æ°¼ÖÂç¼ê¥¹¥º¥¤òÄ¹Ç¯Î¨¤¤¤¿ÎëÌÚ½¤¸µ²ñÄ¹·ó¼ÒÄ¹¤¬25Æü¤ËË´¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤È¤ÎÊó¤ò¼õ¤±¡¢ÎëÌÚ»á¤¬¿Ê½Ð¤ËÆÃ¤ËÎÏ¤òÆþ¤ì¤¿¥¤¥ó¥É¤ÇÅé¤àÀ¼¤¬Áê¼¡¤¤¤À¡£
2012Ç¯8·î¡¢¥¤¥ó¥ÉÀ¾Éô¥Ï¥ó¥µ¥ë¥×¡¼¥ë¤Î¹©¾ìÍ½ÄêÃÏ¤òË¬¤ì¡¢ÅÁÅýÅª¤Ê´¿·Þ¤ò¼õ¤±¤ë¥¹¥º¥¤ÎÎëÌÚ½¤²ñÄ¹¡ÊÅö»þ¡¢Ãæ±û¡Ë=AP
¡¡¥â¥Ç¥£¼óÁê¤Ï27Æü¡¢X¡Êµì¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¡Ë¤ËÎëÌÚ»á¤È¤Î²ñÃÌ¤Î¼Ì¿¿¤È¤È¤â¤ËÆüËÜ¸ì¤È±Ñ¸ì¤ÇÅê¹Æ¡£¡Ö¥¤¥ó¥É¤Ø¤Î¿¼¤¤°¦¾ð¡×¤Ç¡Ö¥¤¥ó¥É¤Î¼«Æ°¼Ö»Ô¾ì¤Ë³×Ì¿¤ò¤â¤¿¤é¤·¤¿¡×¤ÈÉ¾¤·¤¿¡£¡Ö¡ÊÎëÌÚ»á¤È¤Î¡Ë¿ôÂ¿¤¯¤Î¸òÎ®¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¼ÂÄ¾¤Ç¸¬µõ¤Ê»ÑÀª¤Ë¿¼¤¯´¶ÌÃ¤ò¼õ¤±¤¿¤³¤È¤òº£¤Ç¤âÂçÀÚ¤Ë»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤Èµ¤·¤¿¡£
¡¡ÎëÌÚ»á¤Ï¥¤¥ó¥É¤Î¾ÍèÀ¤ËÁá¤¯¤«¤éÃíÌÜ¤·¡¢¥¤¥ó¥ÉÀ¯ÉÜ·Ï´ë¶È¤È¹çÊÛ²ñ¼Ò¤òÀßÎ©¡£1983Ç¯¤ËÆ±¹ñ¤Ç¾®·¿¼Ö¤ÎÀ¸»º¤ò³«»Ï¤·¤¿¡£¼Ö¼Ò²ñ¤¬ÅþÍè¤¹¤ëÁ°¤Î¥¤¥ó¥É¤Ç¡ÖÂ¿¤¯¤Î²ÈÄí¤¬¡¢¿®Íê¤Ç¤¸úÎ¨Åª¤Ç¹âÉÊ¼Á¤Î¼Ö¤ò¼ê¤Ë¤Ç¤¤ëÌ´¡×¡Ê¥¹¥º¥¸½ÃÏË¡¿Í¡Ë¤Î¼Â¸½¤ËÃíÎÏ¡£¥¹¥º¥¤Ï¸½ºß¤â¥¤¥ó¥É¤Î¾èÍÑ¼Ö»Ô¾ì¤ÇÀêÍÎ¨¡Ê¥·¥§¥¢¡Ë¤¬4³ä¤òÄ¶¤¨¤Æ¥È¥Ã¥×¤òÁö¤ë¡£