£Ê£Ò»³·Á±Ø¡¡µ¢¾Ê¥é¥Ã¥·¥å¤Îº®»¨»Ï¤Þ¤ë¡¡»³·Á¿·´´Àþ¤Î¥Ôー¥¯¤Ï²¼¤êº£·î30Æü¡Ê¶â¡Ë¡¢¾å¤ê£±·î3Æü¡Ê¶â¡Ë¤ÈÍ½ÁÛ
Ç¯ËöÇ¯»Ï¤ò¸Î¶¿¤ä¹Ô³ÚÃÏ¤Ç²á¤´¤¹¿Í¤¿¤Á¤Îµ¢¾Ê¥é¥Ã¥·¥å¤¬»Ï¤Þ¤ê¡¢JR»³·Á±Ø¤Ï»³·Á¿·´´Àþ¤Ç¼óÅÔ·÷¤«¤éË¬¤ì¤¿¿Í¤¿¤Á¤Çº®»¨¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
£Ê£ÒÅìÆüËÜ¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¤¤ç¤¦¤Î»³·Á¿·´´Àþ¤Î²¼¤ê¤Î¾è¼ÖÎ¨¤Ï¸áÁ°£±£°»þ¸½ºß¡¢¤Ä¤Ð¤µ123¹æ¡ÊÅìµþÈ¯7:12 ¿·¾±Ãå10:53¡Ë¡¦¤Ä¤Ð¤µ127¹æ¡ÊÅìµþÈ¯8:07»³·ÁÃå11:04¡Ë¡¦¤Ä¤Ð¤µ129¹æ¡ÊÅìµþÈ¯8:56»³·ÁÃå11:38¡Ë¤¬¤¤¤º¤ì¤â80¡ó¡£¤Ä¤Ð¤µ131¹æ¡ÊÅìµþÈ¯9:24¿·¾±Ãå12:31¡Ë¤¬75¡ó¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡¡
£Ê£ÒÅìÆüËÜ¤Ç¤Ï¥Ôー¥¯Æü¤Ï²¼¤êÎó¼Ö¤Ïº£·î30Æü¡Ê·î¡Ë¡¢¾å¤êÎó¼Ö¤Ï£±·î£³Æü¡Ê¶â¡Ë¤ÈÍ½ÁÛ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£