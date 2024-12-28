69ºÐ½ê¥¸¥ç¡¼¥¸¡ÖÂçÊÑ¤À¤Ã¤¿¡×¹âÎð¼Ô¹Ö½¬¡¡¡Ö¼êÂ³¤¤âÈ¾Ç¯Á°¤°¤é¤¤Á°¤«¤é¡Ä¡×¶µ´±¤È¤ÏµÇ°»£±Æ¡ª¡©
¡¡¥¿¥ì¥ó¥È¤Î½ê¥¸¥ç¡¼¥¸¡Ê69¡Ë¤¬28Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿TBS¥é¥¸¥ª¡ÖÅÚÍËÄ«6»þ¡¡ÌÚÍü¤Î²ñ¡£¡×¡ÊÅÚÍËÁ°6¡¦00¡Ë¤Ë½Ð±é¡£¼«Æ°¼ÖÌÈµö¤Î¹âÎð¼Ô¹Ö½¬¤ò¼õ¤±¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡Íè·î¤Ë70ºÐ¤ò·Þ¤¨¤ë½ê¤Ï25Æü¤Ë¼«Æ°¼Ö±¿Å¾ÌÈµö¤Î¹¹¿·¤Î¤¿¤á¹âÎð¼Ô¹Ö½¬¤ò¼õ¹Ö¡£¡ÖÂçÊÑ¤À¤Ã¤¿¤ó¤À¤è¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£¡Ö¼êÂ³¤¤âÈ¾Ç¯Á°¤°¤é¤¤Á°¤«¤éÍ½Ìó¤¹¤ë¤ó¤À¤è¡£Í½Ìó¤¬ÍèÇ¯¤Î3·î¤Þ¤Ç¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤À¤Ã¤Æ¡£¶áÎÙ¤Ë¹Ô¤±¤Ê¤¤¤ï¤±¡×¤È²È¤«¤é±ó¤¤¾ì½ê¤Ç¹Ö½¬¤ò¼õ¤±¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡¼õ¹Ö¼Ô¤Ï¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¤È¤¤¤¦¤³¤È¤â¤¢¤Ã¤Æ¤«¡Ö4¿Í¤·¤«¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤È¤¤¤¦¤¬¡ÖÌÜ¤Î¸¡ºº¤È¤«¤¬1¤Ä¤·¤«¤Ê¤¤¡£½çÈÖÂÔ¤¿¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¤ó¤À¤è¡×¤ÈÍ½ÁÛ°Ê¾å¤Ë»þ´Ö¤¬¤«¤«¤Ã¤¿¤ÈÃ²¤¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¼õ¹Ö¼Ô¤«¤é¡Ö¡È¥µ¥¤¥ó¤¯¤À¤µ¤¤¡É¤Ã¤Æ¡£¡È°ì½ï¤Ë¼Ì¿¿»£¤Ã¤ÆÎÉ¤¤¤Ç¤¹¤«¡É¤Ã¤Æ¡×¤È¤·¶µ´±¤é¤È¤âµÇ°»£±Æ¡£¡Ö¤¹¤²¤¨ÌÌÇò¤«¤Ã¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤ê¡¢¾Ð¤¤¤òÍ¶¤Ã¤¿¡£