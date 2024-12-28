¹Åç¤¬Í¥½¨Áª¼ê¾Þ¤Î¹ÓÌÚÈ»¿Í¤é4Áª¼ê¤È·ÀÌó¹¹¿·¡ª¡¡18ºÐ¤Î¡È½Ó±Ñ¡ÉÃæÅçÍÎÂÀÏ¯¤â
¥µ¥ó¥Õ¥ì¥Ã¥Á¥§¹Åç¤Ï28Æü¡¢DF¹ÓÌÚÈ»¿Í(28)¡¢MF¾¾ËÜÂçÌï(24)¡¢DF¿·°æÄ¾¿Í(28)¡¢MFÃæÅçÍÎÂÀÏ¯(18)¤Î·ÀÌó¹¹¿·¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
¹ÓÌÚ¤Ï¥¬¥ó¥ÐÂçºå¤È¹Åç¥æ¡¼¥¹¤ò·Ð¤Æ¡¢´ØÀ¾Âç³Ø¤Ë¿Ê¤ß¡¢2019Ç¯¤«¤é¹Åç¤Ø¡£º£µ¨¤â3¥Ð¥Ã¥¯¤Î°ì³Ñ¤È¤·¤ÆÉÔÆ°¤Ç¡¢ÌÀ¼£°ÂÅÄJ1¥ê¡¼¥°27»î¹ç3ÆÀÅÀ¤ÇJ¥ê¡¼¥°¤ÎÍ¥½¨Áª¼ê¾Þ¤Ëµ±¤¤¤¿¡£
¿·°æ¤Ï¥¢¥ë¥Ó¥ì¥Ã¥¯¥¹¿·³ã¤«¤é³«Ëë¸å¤Î3·î²ÃÆþ¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢±¦¥¦¥¤¥ó¥°¥Ð¥Ã¥¯¤È¤·¤ÆÂ¨¥Õ¥£¥Ã¥È¡£32»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤·¡¢DFÅÐÏ¿¤Ê¤¬¤é¥Ï¥Ã¥È¥È¥ê¥Ã¥¯¤òµÏ¿¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢6ÆÀÅÀ(¿·³ã»þÂå¤ò´Þ¤à¤È7¥´¡¼¥ë)5¥¢¥·¥¹¥È¤È³èÌö¤·¤¿¡£
ºòµ¨ÅÓÃæ¤Ë¼å´§17ºÐ4¥«·î¤Ç¥×¥í·ÀÌó¤ò·ë¤Ó¡¢¤³¤ì¤«¤é¤ÎÃæÅç¤À¤¬¡¢¸åÈ¾Àï¤«¤é½ÐÈÖ¤òÁý¤ä¤·¤Æ¤¤¤¡¢12»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¡£º£Ç¯10·î¤Ë¤Ï¥×¥íA·ÀÌóÄù·ë¤ËÉ¬Í×¤Ê½Ð¾ì»þ´Ö¤ò¥¯¥ê¥¢¤·¤¿¡£
¤½¤·¤Æ¡¢¾¾ËÜ¤Ïºòµ¨¤Î¥ì¥ó¥¿¥ë¥Ð¥Ã¥¯¤«¤é2Ç¯ÌÜ¡£ACL2¤ÎÊý¤Ç½ÐÈÖ¤ò½Å¤Í¡¢J1¥ê¡¼¥°¤Ç¤Ï3»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤·¤¿¡£
¹ÓÌÚ¤Ï¥¬¥ó¥ÐÂçºå¤È¹Åç¥æ¡¼¥¹¤ò·Ð¤Æ¡¢´ØÀ¾Âç³Ø¤Ë¿Ê¤ß¡¢2019Ç¯¤«¤é¹Åç¤Ø¡£º£µ¨¤â3¥Ð¥Ã¥¯¤Î°ì³Ñ¤È¤·¤ÆÉÔÆ°¤Ç¡¢ÌÀ¼£°ÂÅÄJ1¥ê¡¼¥°27»î¹ç3ÆÀÅÀ¤ÇJ¥ê¡¼¥°¤ÎÍ¥½¨Áª¼ê¾Þ¤Ëµ±¤¤¤¿¡£
¿·°æ¤Ï¥¢¥ë¥Ó¥ì¥Ã¥¯¥¹¿·³ã¤«¤é³«Ëë¸å¤Î3·î²ÃÆþ¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢±¦¥¦¥¤¥ó¥°¥Ð¥Ã¥¯¤È¤·¤ÆÂ¨¥Õ¥£¥Ã¥È¡£32»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤·¡¢DFÅÐÏ¿¤Ê¤¬¤é¥Ï¥Ã¥È¥È¥ê¥Ã¥¯¤òµÏ¿¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢6ÆÀÅÀ(¿·³ã»þÂå¤ò´Þ¤à¤È7¥´¡¼¥ë)5¥¢¥·¥¹¥È¤È³èÌö¤·¤¿¡£
ºòµ¨ÅÓÃæ¤Ë¼å´§17ºÐ4¥«·î¤Ç¥×¥í·ÀÌó¤ò·ë¤Ó¡¢¤³¤ì¤«¤é¤ÎÃæÅç¤À¤¬¡¢¸åÈ¾Àï¤«¤é½ÐÈÖ¤òÁý¤ä¤·¤Æ¤¤¤¡¢12»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¡£º£Ç¯10·î¤Ë¤Ï¥×¥íA·ÀÌóÄù·ë¤ËÉ¬Í×¤Ê½Ð¾ì»þ´Ö¤ò¥¯¥ê¥¢¤·¤¿¡£
¤½¤·¤Æ¡¢¾¾ËÜ¤Ïºòµ¨¤Î¥ì¥ó¥¿¥ë¥Ð¥Ã¥¯¤«¤é2Ç¯ÌÜ¡£ACL2¤ÎÊý¤Ç½ÐÈÖ¤ò½Å¤Í¡¢J1¥ê¡¼¥°¤Ç¤Ï3»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤·¤¿¡£