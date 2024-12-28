¡Ú³÷·´¥Ü¡¼¥È¡¦£Ð£Çµ¥¯¥¤¡¼¥ó¥º£Ã¡ÛÀ±ÆàÈþ¼Ó´õ¡ÖÉÍÅÄ°¡Íýº»Áª¼ê¤Î¤¢¤¤é¤á¤Ê¤¤¥ì¡¼¥¹¤ò¸«¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡ª¡×
¡¡¤³¤ó¤Ë¤Á¤Ï¡ª¡¡À±ÆàÈþ¼Ó´õ¤Ç¤¹¡£¤¤¤è¤¤¤è¡¢Äº¾å·èÀï¡ª¥¯¥¤¡¼¥ó¥º¥¯¥é¥¤¥Þ¥Ã¥¯¥¹¤¬³«Ëë¤·¡¢£±£²Áª¼ê¤Ë¤è¤ë¥È¥é¥¤¥¢¥ë¤¬½éÆü¤ò·Þ¤¨¤Þ¤¹¡£
¡¡ÁáÂ®¡¢ÃíÌÜÁª¼ê¤ò¾Ò²ð¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£¤³¤ÎÊý¤·¤«¤¤¤Þ¤»¤ó¡ª¡¡ºòÇ¯¤Î½÷²¦¡ª¡¡ºë¶Ì»ÙÉô¤ÎÉÍÅÄ°¡Íýº»Áª¼ê¤Ç¤¹¡£ÉÍÅÄÁª¼êÌÜÅª¤ÎÎ¹ÂÇ¤Á¤ÏÁ´¹ñ£²£´¾ì¤Î¤¦¤Á£²£±¾ì¤òÀ©ÇÆ¡ª¡¡²£ÃÇËë¤â½Ð¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡ª¡¡¥Ü¡¼¥È¤ò¹¥¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤«¤é¡¢¥Ü¡¼¥È¥ì¡¼¥¹¤ÎÇÛ¿®¤ä¥Ô¥Ã¥È²òÀâ¤Ë½Ð±é¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤â·è¤·¤ÆÊÑ¤ï¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¡¢À±Æà¤¬°ìÈÖ¹¥¤¤Ê¥Ü¡¼¥È¥ì¡¼¥µ¡¼¤Ç¤¹¡£
¡¡ºòÇ¯¤Î¥¯¥¤¡¼¥ó¥º¥¯¥é¥¤¥Þ¥Ã¥¯¥¹¤Ï½é½Ð¾ì¤Ê¤¬¤é¡¢Í¥¾¡Àï£±¹æÄú¤ò¼ê¤Ë¤·¤Æ£Çµ½éÍ¥¾¡¡£Í¥¾¡Àï£±¹æÄú¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿½Ö´Ö¤«¤é¥ì¡¼¥¹¤¬½ª¤ï¤ë¤Þ¤Ç¡¢¤º¡¼¤Ã¤È°ß¤¬ÄË¤«¤Ã¤¿¤³¤È¡¢É½¾´¼°¤Ç¥Æ¥£¥¢¥é¤òÈï¤Ã¤Æ¤¤¤ë»Ñ¤ò¸«¤¿»þ¤Ë¡ÖÌ´¤¸¤ã¤Ê¤¤¤ó¤À¤è¤Í¡×¤È²¿ÅÙ¤â»×¤Ã¤¿¤³¤È¡¢º£¤Ç¤âÁ¯ÌÀ¤Ë»×¤¤½Ð¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡£²£°£²£´Ç¯¤Ï½é½Ð¾ì¤Î¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¤«¤é¥ª¡¼¥ë¥¹¥¿¡¼¡¢¥À¡¼¥Ó¡¼¤È£³¤Ä¤Î£Ó£Ç¤Ë½Ð¾ì¡££ÇµÇÆ¼Ô¤Ë¤Ê¤ê°ÊÁ°¤«¤é½Ð¾ì¤·¤Æ¤¤¤¿ÃÏ¶èÁª¼ê¸¢¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¸ÍÅÄ£¶£¸¼þÇ¯µÇ°¡¢Â¿ËàÀî£·£°¼þÇ¯µÇ°¤È¼þÇ¯µÇ°¤Ë¤â½ÐÁö¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤ÎÃæ¤Ç£Ó£Ç¥ì¡¼¥µ¡¼¤òÆ»Ãæ¤Ç¤µ¤Ð¤¤¤ÆµÕÅ¾¤Ç£³Ãå¤ò¤â¤®¼è¤Ã¤¿¤ê¡¢ÉþÉô¹¬ÃËÁª¼ê¤È¥¢¥Ä¤¤Æ»Ãæ¾¡Éé¤ò·«¤ê¹¤²¤¿¤ê¡¢Í½ÁªÆ»Ãæ¤Ç¤Þ¤¯¤êº¹¤·¤ò·è¤á¤Æ£±Ãå¤ò¼è¤Ã¤¿¤ê¡Ä¡£Æ»Ãæ¤Î¤µ¤Ð¤¤ÈºÇ¸å¤Þ¤Ç¤¢¤¤é¤á¤Ê¤¤¥ì¡¼¥¹¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ï¤½¤Î¤Þ¤Þ¡£µÇ°ÀïÀþ¤Ç³èÌö¤¹¤ëÃË»ÒÁª¼ê¤ÈÆ±¤¸¥Õ¥£¡¼¥ë¥É¤ÇÀï¤¦ÉÍÅÄÁª¼ê¤ò¸«¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Æ¡¢¤µ¤é¤ËÉÍÅÄÁª¼ê¤Î¥ì¡¼¥¹¤¬Âç¹¥¤¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ì¤ÈÆ±»þ¤Ë¡¢¤â¤Ã¤ÈµÇ°¤ÇÁö¤ëÉÍÅÄÁª¼ê¤ò¸«¤¿¤¤¡ª¤È¶¯¤¯»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡º£Ç¯¤Ï½éÍ¥½Ð¤È¤Ê¤Ã¤¿¥ì¥Ç¥£¡¼¥¹¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¤ò´Þ¤á¤Æ£±£²Í¥½Ð¤ÈºòÇ¯¤ËÇ÷¤ë¿ô»ú¤ò»Ä¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢Í¥¾¡¤Ï£³·î¤ÎÄÅ¤Î£±²ó¤Î¤ß¡£¤Ç¤â¡¢£Æ¤ò¤·¤¿Àá¤ä½àÍ¥¤¬¤Ê¤¤³«ºÅ¤ò½ü¤±¤Ð¡¢°ìÈÌÀï¤Ç¤Ï¤¹¤Ù¤ÆÍ½ÁªÆÍÇË¡£¥³¥Ä¥³¥Ä¤È¾Þ¶â¤òÀÑ¤ß½Å¤Í¤Æ¤¤¿°õ¾Ý¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡¤½¤·¤ÆÉñÂæ¤È¤Ê¤ë³÷·´¿åÌÌ¤Ï¡¢ºòÇ¯£³·î¤Ë£´¹æÄú¤«¤é½éÍ¥¾¡¡£ÀèÆü¡¢Ê¡²¬¥Ü¡¼¥È¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¥È¡¼¥¯¥·¥ç¡¼¤Ç¤â¡Ö³÷·´¤Î¿åÌÌ¤Ï¹¥¤¤Ç¤¹¡×¤È¤â¤ªÏÃ¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢Ï¢ÇÆ¤Î´üÂÔ¤â¤«¤«¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡¤Á¤Ê¤ß¤Ë»ºµÙ¤«¤éÉüµ¢¤·¤¿¤Î¤â¡¢¤³¤³³÷·´¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¡ª¡Ê¢¨¥¦¥£¡¼¥¯¥ê¡¼¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤ò¼Ú¤ê¤Æ¡¢½éÆü¤«¤éºÇ½ªÆü¤Þ¤ÇËÜ¾ì¤Ç±þ±ç¤·¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ï¤³¤³¤À¤±¤ÎÈëÌ©¤Ç¤¹¡Ë
¡¡¤¼¤Ò³§ÍÍ¤âÉÍÅÄÁª¼ê¤ÎºÇ¸å¤Þ¤Ç¤¢¤¤é¤á¤Ê¤¤¥ì¡¼¥¹¤òËÜ¾ì¡¢Ãæ·Ñ¤Ç¤Á¤§¡¼¤¯¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ì¤Ð¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤µ¤Æ¡¢À±Æà¤Ï£²£°£²£´Ç¯¤ÎàÉÍÅÄÁª¼êÇ¼¤áá¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢³÷·´¤Ë±þ±ç¹Ô¤Ã¤Æ¤¤Þ¡¼¤¹¡ª