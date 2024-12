SKY-HIがCEOを務めるマネジメント/レーベル「BMSG」が、ラッパー/シンガーのちゃんみなをプロデューサーに迎え、初のガールズグループ結成を目指すオーディション番組『No No Girls』の最終審査『No No Girls THE FINAL』が、2025年1月11日に神奈川・Kアリーナ横浜で開催される。その模様が、12日午後2時からYouTubeで配信されることが発表された。1回限りの配信となる。

最終審査である『No No Girls THE FINAL』は、一般チケットが即完し、総申し込み数が約5万人とドーム規模に達した。そのため、1回限りの配信を行うことを決定。配信直後には、公式SNSでデビューグループの詳細を発表する。『No No Girls THE FINAL』では、ファイナリスト10人による最終審査とデビューグループ発表の様子を届ける。なお、最終審査の模様は、17日午後8時配信の配信のYouTube本編でも視聴できる。また、『No No Girls THE FINAL』の全貌は、26日よりHuluにて配信決定。配信チケットは、11日から販売開始となる。