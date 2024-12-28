ÀìÌç³ØÀ¸¤ÈÂç³ØÀ¸¤Ë¡Ö»×¤¤¤ä¤ê£±£±£°ÈÖ¡×¤Î´¶¼Õ¾õ
£±£±·î¤ÎÌë¡¢Æ»¤ËÌÂ¤Ã¤Æ¤¤¤¿£¸£°Âå¤Î½÷À¤òÊÝ¸î¤·¡¢¶á¤¯¤Î¸òÈÖ¤Þ¤ÇÏ¢¤ìÅº¤Ã¤¿ÀìÌç³Ø¹»À¸¤ÈÂç³ØÀ¸¤Î£²¿Í¤Ë£²£´Æü¡¢·Ù»¡¤«¤é´¶¼Õ¾õ¤¬Â£¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
±§ÅÔµÜÅì·Ù»¡½ð¤Î°õÆî¹À»Ê½ðÄ¹¤«¤é´¶¼Õ¾õ¤¬¼êÅÏ¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢¤¤¤º¤ì¤â±§ÅÔµÜ»Ô¤Ë½»¤àÀìÌç³Ø¹»À¸¤Î½ÐÌî¶×ÍÕ¤µ¤ó¡Ê£²£°¡Ë¤ÈÂç³ØÀ¸¤Î°æÄÅ°ª±©¤µ¤ó¡Ê£²£°¡Ë¤Ç¤¹¡£
Æ±¤¸°û¿©Å¹¤Ç¥¢¥ë¥Ð¥¤¥È¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦£²¿Í¤Ï£±£±·î£·Æü¤Î¸á¸å£±£±»þ¤´¤í¡¢¥¢¥ë¥Ð¥¤¥È¤ò½ª¤¨¤Æ±§ÅÔµÜ»Ô±ØÁ°ÄÌ¤ê£±ÃúÌÜ¤ÎÊâÆ»¤Ç²ñÏÃ¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤Ë£¸£°Âå¤Î½÷À¤«¤é¡ÖÆ»¤ËÌÂ¤Ã¤¿ ²È¤Ëµ¢¤ì¤Ê¤¤¡×¤Ê¤É¤ÈÀ¼¤ò¤«¤±¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
Åö»þ¡¢½÷À¤ÏÇöÃå»Ñ¤Ç¼ê¤ÏÎä¤¨¤Æ¡¢Èè¤ìÀÚ¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ë¸«¤¨¤¿¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
ÌðÈÄ»Ô¤ÎÀìÌç³Ø¹»¤Ç´Ç¸î¤Ë¤Ä¤¤¤Æ³Ø¤Ö½ÐÌî¤µ¤ó¤Ï¡¢¡Ö¹âÎð¼Ô¤ÈÏÃ¤¹¤³¤È¤¬Â¿¤¯¡¢¤ª¤Ð¤¢¤µ¤ó¤ÎÍÍ»Ò¤¬²¿¤«°ã¤¦¤È¤¹¤°¤ËÊ¬¤«¤Ã¤¿¡×¤ÈÅö»þ¤ÎÍÍ»Ò¤ò¿¶¤êÊÖ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
½÷À¤Ï¡Ö´¨¤¯¤Æ¤Ò¤¶¤¬ÄË¤¤¡×¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤«¤é£²¿Í¤ÏÃÎ¿Í¤Ë¶¨ÎÏ¤ò°ÍÍê¤·¼Ö¤Ç½÷À¤ò±ØÁ°¤Î¸òÈÖ¤Þ¤ÇÁ÷¤êÆÏ¤±¡¢·Ù»¡´±¤¬ÅþÃå¤¹¤ë¤Þ¤Ç¤Î¿ô½½Ê¬´Ö¡¢´ó¤êÅº¤¤Â³¤±¤Þ¤·¤¿¡£
ÊÝ¸î¤µ¤ì¤¿½÷À¤Ï¡¢¤½¤Î¸å¡¢Ìµ»ö²ÈÂ²¤Î¸µ¤Øµ¢¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
£²¿Í¤È¤âÁÄÊì¤ÈÆ±µï¤ò¤·¤Æ¤¤¤Æ°æÄÅ¤µ¤ó¤Ï¡Ö¾®¤µ¤¤¤³¤í¤«¤é¤ª¤Ð¤¢¤Á¤ã¤ó¤ò¿È¶á¤Ë´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢Áá¤¯°Â¿´¤Ç¤¤ë²È¤ËÆÏ¤±¤Æ¤¢¤²¤¿¤¤¤È¤¤¤¦»×¤¤¤À¤Ã¤¿¡×¤ÈÏÃ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
°õÆî½ðÄ¹¤Ï¡Ö»ö¸Î¤Ë¤¢¤¦¶²¤ì¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È¤³¤í¤òÍ¥¤·¤¤µ¤»ý¤Á¤ò»ý¤Ã¤Æ½õ¤±¤Æ¤¯¤ì¤Æ´¶¼Õ¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤È£²¿Í¤ò¾Î¤¨¤Þ¤·¤¿¡£