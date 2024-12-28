¤ä¤Ã¤Ñ²¶¤Î¤³¤È¹¥¤¤Ê¤ó¤À¤Ê¡£ÃËÀ¤¬¥¥å¥ó¤È¤Ê¤ë½÷À¤Î¡Ö¥Ä¥ó¥Ç¥ìÈ¯¸À¡×
½÷À¤Î¸«¤»¤ë¥®¥ã¥Ã¥×¤Î¤¢¤ë¸ÀÆ°¤äÂÖÅÙ¤Ë»×¤ï¤º¥¥å¥ó¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦ÃËÀ¤Ï¾¯¤Ê¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
ÆÃ¤Ë¡Ö¤ä¤Ã¤Ñ²¶¤Î¤³¤È¹¥¤¤Ê¤ó¤À¤Ê¡×¤È´¶¤¸¤ë¤è¤¦¤Ê¸ÀÆ°¤äÂÖÅÙ¤À¤È¾°¹¹¤Ç¤¹¡£
¤½¤³¤Çº£²ó¤Ï¡¢ÃËÀ¤¬¥¥å¥ó¤È¤Ê¤ë½÷À¤Î¡Ö¥Ä¥ó¥Ç¥ìÈ¯¸À¡×¤ò¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ö¡»¡»·¯¤Î¤³¤È¤ò¸«¤Æ¤¿¤ï¤±¤¸¤ã¤Ê¤¤¤·¡Ä¡×
µ¤¤Ë¤Ê¤ëÃËÀ¤òÌµ°Õ¼±¤Ë»ëÀþ¤òÁ÷¤Ã¤Æ¤¤¤¿»þ¡¢ÃËÀ¤«¤éµ¤¤Å¤«¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦·Ð¸³¤ÏÃ¯¤·¤â¤¢¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¤½¤ó¤Ê»þ¡¢»×¤ï¤º¡Ö¡»¡»·¯¤Î¤³¤È¤ò¸«¤Æ¤¿¤ï¤±¤¸¤ã¤Ê¤¤¤·¡Ä¡×¤È¸À¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢°Õ³°¤ÈÃËÀ¤Ï¡Ö²¶¤Î¤³¤È¸«¤Æ¤¿¤ó¤À¡×¤ÈÂª¤¨¤ë¤È¤³¤í¤¬¤¢¤ê¡¢¤½¤Î¥Ä¥ó¥Ç¥ì¤Ê»Ñ¤Ë¥¥å¥ó¤È¤¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤Ç¤¹¡£
¡Ö¤¢¤Ê¤¿¤Î¤³¤È¤ò¤ï¤«¤Ã¤Æ¤¢¤²¤é¤ì¤ë¤Î¤Ï»ä¤À¤±¡×
µ¤¤Ë¤Ê¤ëÃËÀ¤È¤¢¤ëÄøÅÙ¿Æ¤·¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¿ÃÊ³¬¤Ç¸ú²ÌÅª¤Ê¥»¥ê¥Õ¤¬¡Ö¤¢¤Ê¤¿¤Î¤³¤È¤ò¤ï¤«¤Ã¤Æ¤¢¤²¤é¤ì¤ë¤Î¤Ï»ä¤À¤±¡×¤È¤¤¤¦¤â¤Î¡£
Îø°¦¥»¥ó¥¹¤ÎË³¤·¤¤ÃËÀ¤À¤È¡Ö¤Ê¤ó¤Æ¾å¤«¤éÌÜÀþ¤Ê¤ó¤À¡ª¡×¤ÈÊ°¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢Îø°¦¥»¥ó¥¹¤Î¤¢¤ëÃËÀ¤Ê¤é³Î¼Â¤Ë¡Ö²¶¤Ë¹¥°Õ¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤ë¤ó¤À¡×¤ÈÂª¤¨¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¤½¤¦¤Ê¤ë¤È¡¢ÃËÀ¤ÎÊý¤¬ÀÑ¶ËÅª¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¥¢¥×¥í¡¼¥Á¤ò¤«¤±¤Æ¤¯¤ì¤ë²ÄÇ½À¤¬¹â¤Þ¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ö¤Ä¤¤¤Ç¤À¤«¤é¤Í¡×
µ¤¤Ë¤Ê¤ëÃËÀ¤Ë¿ÆÀÚ¤Ë¤·¤Æ¤¢¤²¤¿»þ¡¢ÃËÀ¤«¤é´¶¼Õ¤µ¤ì¤ë¤È¤Ä¤¤¶¯¤¬¤Ã¤Æ¡Ö¤Ä¤¤¤Ç¤À¤«¤é¤Í¡×¤Ê¤É¤ÈÊÑ¤ËÇ°¤ò²¡¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤«¡©
¤Ç¤â¡¢¤½¤Î¡Ö¤Ä¤¤¤Ç¡×¤ò¶¯Ä´¤¹¤ë¥»¥ê¥Õ¤ò¡¢ÃËÀ¤Ï¡Ö¤Ä¤¤¤Ç¤¸¤ã¤Ê¤¤¤ó¤À¤Ê¡×¡Ö²¶¤Ø¤Î¹¥°Õ¤Ê¤ó¤À¤Ê¡×¤È¤¤¤¦É÷¤Ë²ò¼á¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¤ä¤Ï¤êµ¤¤Ë¤Ê¤ëÃËÀ¤Ø¤Î¹¥°Õ¤äÎø¿´¤Ï¡¢¤É¤ó¤Ê¤Ë¸íËâ²½¤½¤¦¤È¤·¤Æ¤â±£¤·¤¤ì¤Ê¤¤¤â¤Î¤Ê¤Î¤Ç¤¹¡£
¥Ä¥ó¤È¥Ç¥ì¤ò¤¦¤Þ¤¯»È¤¤Ê¬¤±¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¤È¡¢µ¤¤Ë¤Ê¤ëÃËÀ¤Î¿´¤ò¼Í»ß¤á¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ë¤Î¤Ç¡¢¤¼¤Òº£²ó¾Ò²ð¤·¤¿¥»¥ê¥Õ¤òÅ¬ÀÚ¤Ê¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ç·«¤ê½Ð¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¡£
🌼²¶¤Î¤³¤È¹¥¤¤À¤è¤Í?! ÃË¤¬¹¥¤¤Ê½÷À¤È¡ÖÎ¾ÁÛ¤¤¤ò³Î¿®¤¹¤ë¡×½Ö´Ö