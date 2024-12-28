¥Ð¥é¥ó¥¹¤ÎÎÉ¤¤ºÙ¸«¤¨ÂÎ·¿¤Ø¡££±Æü£³²ó¡ÚÇØÃæ¤Î¶ÚÆù¤ò¥¹¥È¥ì¥Ã¥Á¡õ¶¯²½¤¹¤ë¡Û´ÊÃ±½¬´·
¿ÈÂÎ¤Î¥Ð¥é¥ó¥¹¤ÎÊø¤ì¤Ï¤ªÊ¢¤Ý¤Ã¤³¤ê¤ä²¼È¾¿ÈÂÀ¤ê¤Ê¤É¤Î¸¶°ø¡£¤½¤³¤Ç¥Ð¥é¥ó¥¹¤ÎÎÉ¤¤ºÙ¸«¤¨ÂÎ·¿¤ò¤á¤¶¤¹¾å¤Ç¼è¤êÁÈ¤ß¤¿¤¤¤Î¤¬¥Ô¥é¥Æ¥£¥¹¤Î´ÊÃ±¥¨¥¯¥µ¥µ¥¤¥º¡Ú¥¹¥¿¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¥í¡¼¥ë¥À¥¦¥ó¡Û¤Ç¤¹¡£ÇØÃæ¤Î¶ÚÆù¤Î¥¹¥È¥ì¥Ã¥Á¡õ¶¯²½¤Ë¸ú¤¯¤ÈÆ±»þ¤ËÁ´¿È±¿Æ°¤Ë¤â¤Ê¤ë¤Î¤Ç¡¢Á´¿È¤Î°ú¤Äù¤á¸ú²Ì¤â´üÂÔ¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
🌼¤¤¤Ä¤Î´Ö¤Ë¤«Á´¿È¤Î¤¿¤ë¤ß¤ò°ìÁÝ¡££±Æü£µ¥»¥Ã¥È¡ÚÁé¤»¤ä¤¹¤¤ÂÎ¤ËÀ°¤¨¤ë¡Û´ÊÃ±½¬´·
¥¹¥¿¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¥í¡¼¥ë¥À¥¦¥ó
¡Ê£±¡ËÎ¾µÓ¤ò¹øÉýÄøÅÙ¤Ë³«¤¡¢¤Ä¤ÞÀè¤È¤Ò¤¶¤ò¤Þ¤Ã¤¹¤°¤Ë¤·¤ÆÄ¾Î©¡£Â©¤òµÛ¤Ã¤Æ¤ªÊ¢¤òÇö¤¯¤·¤Æ¡¢ð÷¤¯¤è¤¦¤ËÌÜÀþ¤ò²¼¤²¤ë
¡Ê£²¡ËÇØ¹ü¤Î°ìÈÖ¾å¤Ë¤¢¤ëðôÄÇ¤ò´Ý¤á¡¢Â³¤¤¤Æ¾å¤«¤é²¼¤Ø¤È½ù¡¹¤ËÇØ¹ü¤ò´Ý¤á¤Æ¤¤¤¯
¢¥¼ê¤¬¾²¤Ë¤Ä¤¯¤Þ¤Ç¡¢Ã¦ÎÏ¤·¤¿¾õÂÖ¤ÇÇØÃæ¤ò´Ý¤á¤Þ¤¹
¡Ê£³¡Ë¼ê¤¬¾²¤Ë¤Ä¤¤¤¿¤é¡¢¸ò¸ß¤Ë¼ê¤òÁ°¤Ë½Ð¤·¤Æ¾²¤òÊâ¤¯
¢¥¼ê¤¬¸ª¤Î¿¿²¼¤ËÍè¤¿¤é¥¹¥È¥Ã¥×¤·¤Þ¤¹
¡Ê£´¡Ë¼ê¤¬¸ª¤Î¿¿²¼¤ËÍè¤¿¤È¤³¤í¤ÇÎ¾¤Ò¤¶¤ò¤Ä¤¤¤ÆÏÓÎ©¤ÆÉú¤»¤ò£±²ó¤¹¤ë
¢¥ÏÓÎ©¤ÆÉú¤»¤ò¤¹¤ë¤È¤¤ÏÎÏ¤ó¤Ç¸ª¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤¬¤Á¤Ê¤Î¤Ç¡¢ÊÑ¤Ê¤È¤³¤í¤ËÎÏ¤¬Æþ¤é¤Ê¤¤¤è¤¦¤ËÃí°Õ¤·¤ÆÂÎ¤ò°ìÄ¾Àþ¤Ë¥¡¼¥×¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë°Õ¼±¤·¤Þ¤·¤ç¤¦
¡Ê£µ¡Ë¸ò¸ß¤Ë¼ê¤ò¸å¤í¤Ë²¼¤²¤ÆÌá¤ê¡¢²¼¤«¤éÇØ¹ü¤òÀÑ¤ß¾å¤²¤Æ¤¤¤¯¥¤¥á¡¼¥¸¤Çµ¯¤¾å¤¬¤Ã¤ÆÇØ¹ü¤ò¤Þ¤Ã¤¹¤°¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¯
¢¥ÎÏ¤à¤³¤È¤Ï¸·¶Ø¤Î¥¨¥¯¥µ¥µ¥¤¥º¤Ê¤Î¤Ç¡¢´·¤ì¤ë¤Þ¤Ç¤Ï¤È¤Ë¤«¤¯£±¤Ä£±¤Ä¤Î¼ê½ç¤ò¾Ç¤é¤º¤æ¤Ã¤¯¤ê¹Ô¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦
¤³¤Î¡Ê£±¡Ë¡Á¡Ê£µ¡Ë¤ÎÎ®¤ì¤ò£±¥»¥Ã¥È¤È¤·¤Æ¡¢¡È£±Æü¤¢¤¿¤ê£³¥»¥Ã¥È¤òÌÜÉ¸¡É¤Ë¼ÂÁ©¤·¤Þ¤¹¡£¤Ê¤ª¡¢´üÂÔ¤¹¤ë¸ú²Ì¤ò¤¤Á¤ó¤ÈÆÀ¤ë¤¿¤á¤Ë¤Ï¡ÖÇØ¹ü£±¤Ä£±¤Ä¤ò¤æ¤Ã¤¯¤êÆ°¤«¤·¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¡×¤¬¥Ý¥¤¥ó¥È¡£¼ó¤¬¾å¤¬¤Ã¤¿¤ê¡¢ÏÓ¤ÈµÓ¤Î´Ö³Ö¤¬¶¹¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤ê¤Ê¤É¡¢ÎÏ¤ó¤Ç»ÑÀª¤òÊø¤µ¤Ê¤¤¤è¤¦¤ËÃí°Õ¤·¤Ê¤¬¤é¼ÂÁ©¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¡£¡ã¥Ô¥é¥Æ¥£¥¹´Æ½¤¡§KEI¡Ê¥¤¥ó¥¹¥È¥é¥¯¥¿¡¼Îò£³Ç¯¡Ë¡ä