¥Û¥ê¥Ç¡¼¥Þ¡¼¥±¥Ã¥È¤Ç²ÐºÒÈ¯À¸ ¤±¤¬¿Í¤Ê¤· ÊÆ¡¦NY
¡¡¥¢¥á¥ê¥«¡¦¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¤Î¿Íµ¤´Ñ¸÷ÃÏ¤Ç¤¢¤ë¥Û¥ê¥Ç¡¼¥Þ¡¼¥±¥Ã¥È¤Ç²ÐºÒ¤¬È¯À¸¤·¡¢¤¢¤¿¤ê¤¬°ì»þÁûÁ³¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú±ÇÁü¡ÛÇ³¤¨¾å¤¬¤ë±ê¡Ä¸½ÃÏ¤ÎÍÍ»Ò
¡¡27Æü¸áÁ°9»þÈ¾¤´¤í¡¢¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¡¦¥Þ¥ó¥Ï¥Ã¥¿¥óÃæ¿´Éô¤Ë¤¢¤ë¥Ö¥é¥¤¥¢¥ó¥È¥Ñ¡¼¥¯¤Î¥Û¥ê¥Ç¡¼¥Þ¡¼¥±¥Ã¥È¤Ë½ÐÅ¹¤·¤Æ¤¤¤ëÅ¹ÊÞ¤Ç²ÐºÒ¤¬È¯À¸¤·¤Þ¤·¤¿¡£Ìó30Ê¬¸å¤Ë²Ð¤Ï¾Ã¤·»ß¤á¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢ÎÙÀÜ¤¹¤ë4Å¹ÊÞ¤Ç²Ð¤¬Ç³¤¨¹¤¬¤Ã¤¿¤Û¤«¡¢¤Þ¤ï¤ê¤ÎÅ¹ÊÞ¤Ê¤É¤âÂ»½ý¤·¤Þ¤·¤¿¡£²ÐºÒ¤¬È¯À¸¤·¤¿¤Î¤Ï±Ä¶È»þ´Ö¤ÎÁ°¤Ç¡¢¤±¤¬¿Í¤Ï¤¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£
¡¡¸½ÃÏÅö¶É¤Ï²ÐºÒ¤Î¸¶°ø¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢ÍÈ¤²Êª¤Ë»È¤¦Ä´Íý´ï¶ñ¤¬²á¾ê¤ËÇ®¤µ¤ì¤¿¤¿¤á¤À¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¥Ö¥é¥¤¥¢¥ó¥È¥Ñ¡¼¥¯¤Î¥Û¥ê¥Ç¡¼¥Þ¡¼¥±¥Ã¥È¤Ï¹ñÆâ³°¤«¤é300Ëü¿Í¤¬Ë¬¤ì¤ë¤È¸À¤ï¤ì¤ë´Ñ¸÷Ì¾½ê¤Ç¡¢¸ø±àÆâ¤ËÀßÃÖ¤µ¤ì¤ë¥¢¥¤¥¹¥¹¥±¡¼¥È¥ê¥ó¥¯¤È¤È¤â¤Ë¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¤ÎÅß¤ÎÉ÷Êª»í¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡ÊANN¥Ë¥å¡¼¥¹¡Ë